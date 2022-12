--No me ayudes compadre; Corral dirige defensa del exfiscal --Por primera vez pagarán aguinaldos al 100% a burócratas

CHUECO.- Los abrazos están en Palacio Nacional y los balazos en las calles, reiteraron los jesuitas al reclamar la fallida estrategia de seguridad en el país y al insistir en la captura del operador criminal de Urique apodado “El Chueco” buscado desde hace seis meses por los crímenes de los padres “Morita” y “El Gallo”, así como dos civiles en la comunidad de Cerocahui, justo seis meses atrás.

MISAS.- En las homilías celebradas ayer en el templo del poblado, a la entrada del cual fueron sepultados los sacerdotes Joaquín Mora y Javier Campos, así como en las parroquias de la Sagrada Familia de la Ciudad de México y de la capital del estado, el mensaje fue el mismo: los jesuitas no dejarán de alzar la voz, lo han aprendido de los rarámuris, resistir y no callar.

PARADERO.- Pronto habrá resultados, adelantó el secretario general de Gobierno, César Jáuregui al subrayar que las autoridades estatales no descansarán hasta dar con el paradero de José Noriel P. G., presunto autor material de los homicidios de los jesuitas, así como el guía de turistas y un habitante de Cerocahui.

PRÓFUGO.- A todos los habría asesinado el mismo día que —dirían los vecinos de esa región— estaba hecho una furia y ya se sabía lo que pasaba si andaba de malas, lo cual se integró en una carpeta de investigación más que documentada… sólo falta capturarlo. Más temprano que tarde, destacó Jáuregui Moreno. Así sea y no se esté cumpliendo el año sin su detención.

*

EXFISCAL.- El exmandatario Javier Corral, quien se maneja como abogado defensor del exfiscal Francisco G. A., literalmente lo mantiene acorralado, pues aunque Paquito sea toda una eminencia en el área jurídica, ahora —como antes— está sujeto a las instrucciones que emita su otrora jefe a través del “reconocido” abogado Iker.

CABO.- Trascendió que de la manera más ruin, Corral Jurado dirige a diestra y siniestra la defensa porque sabe que es un cabo suelto que a él mismo lo podría llevar a la cárcel, dado que conoce a detalle cada uno los asuntos de tortura y más delitos de los que podrían acusarlo.

SOPA.- Lástima por Paquito, ya que se dice que está a punto del colapso y no se ve cómo se quite esa sombra para defenderse como debiera. Por ello, se advierte que ya sea a través de Morena y la 4T, así como las organizaciones a las que como gobernante dio cabida, Corral usa todo a su alcance porque teme que su exfiscal no aguante y suelte la sopa. ¡Suerte!

*

ANGUSTIA.- Burócratas jubilados y pensionados del gobierno estatal estaban preocupados y lo que le sigue porque ayer eran las 3 de la tarde y no les aparecía en sus cuentas, el pago del aguinaldo que la Secretaría de Hacienda Estatal se comprometió a depositar en el límite legal del día 20.

PCE.- El peso financiero no es menor, se trata de aproximadamente 50 mil jubilados en la entidad, de los cuales alrededor de 13 mil son de la Sección 42 del SNTE que ya amagaban con plantarse en la Plaza Hidalgo. Sin embargo, Pensiones Civiles del Estado (PCE) emitió un comunicado para garantizarles que a más tardar hoy se completarán los pagos.

ANTECEDENTE.- No traen buenas experiencias del quinquenio de Javier Corral, cuando les jineteaban hasta las quincenas y su administración decidió romper el acuerdo del pago de una parte en diciembre y otra en enero, incluso les quedó a deber.

100%.- Sin embargo, el actual gobierno de María Eugenia Campos se comprometió a restablecer el pago del 100% de la prestación. De acuerdo con PCE, el aguinaldo se cubrirá en dos partes; la primera debió reflejarse ayer y el resto para el día de hoy.

*

ALITO.- Después del “madruguete” que Alejandro Moreno aplicó a sus propios compañeros de partido al realizar una votación virtual para ampliar tres meses su dirigencia en el partido, el exgobernador José Reyes Baeza se dijo sorprendido y molesto por la forma en que se preserva.

ABERRANTE.- Al respecto, Baeza Terrazas —como lo han expuesto la mayoría de los exmandatarios de ese partido, entre ellos, Patricio Martínez y Federico Baeza— lo consideró una aberración jurídica y una trasgresión de la moral política ante la jugada que es interpretada para blindarse del gobierno federal por las investigaciones en su contra por presunta corrupción.

*

CIRUGÍA.- Ayer se supo que el alcalde Marco Bonilla se someterá a una cirugía ambulatoria mañana jueves, intervención que ya venía recomendándole el médico especialista para corregir la vista.

RELAX.- Como el propio presidente municipal comentó, pasará las fiestas decembrinas en la ciudad, no saldrá de vacaciones y aprovechará que serán días de escasa actividad pública para programar esta cirugía y permanecer en reposo unos días, tras lo cual continuará atendiendo los asuntos del cierre de año y retomará agenda apenas empiece el año. Desde este espacio, le deseamos una pronta recuperación.