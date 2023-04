--“No sabemos a qué vino AMLO a Juárez”… --Ahora sí se espera conocer la tarifa del camión

JUÁREZ.- Ahora sí que ni los empresarios de Juárez saben a qué fue el viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador y eso ya dice mucho, pues a ellos se acercó cuando estaba en campaña y gracias a esa alianza, el municipio fronterizo se volvió un bastión guinda.

CERO.- No sabemos a qué vino AMLO y si hay algo rescatable de su visita, señaló Manuel Sotelo, presidente de la Canacar en Juárez al apuntar que a ningún organismo empresarial se le invitó, cero comunicación.

MIGRANTES.- Como quedó evidenciado, López Obrador no fue para reunirse con migrantes ni con la sociedad civil, ya que el padre Javier Calvillo, quien administra la Casa del Migrante, había señalado que trataría de hablar con él y después apuntó que ni lo buscaría.

DESAIRE.- AMLO tampoco convocó a la gobernadora María Eugenia Campos, ni dio algún mensaje conjunto con el alcalde morenista, Cruz Pérez Cuéllar.

PAREJO.- Así que el desaire fue generalizado, con todos los chihuahuenses y las problemáticas registradas en el estado; el presidente mostró con expresiones como “¿te mandó Maru, mi amor?... que lo del INM lo tiene enojado y que fue a Juárez sólo para reunirse con sus servidores de la Nación.





***





DETENIDOS.- Mañana martes será la audiencia de vinculación a proceso de los cinco detenidos por el incendio que cobró la vida de 39 extranjeros en las oficinas del Instituto Nacional de Migración de Juárez, donde es claro que los mantendrán en prisión como parte del “resultado” que se ha brindado en este caso.

DETENIDOS I.- La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en sus ruedas de prensa han destacado que irán por todos los implicados pero no se han dado a conocer más arrestos, aparte de que faltan guardias de la empresa, dos custodios del INM y el encargado de la estancia temporal.

PESO.- En tanto, aplican todo el peso de la ley al migrante que aseguran comenzó el fuego en esas oficinas, un guardia y tres empleados de Migración, por lo que la vinculación es casi un hecho.

CUENTAS.- No obstante, no son los únicos responsables, faltan renuncias y ceses de los altos mandos. Siquiera comparecer por estos hechos, pues hasta ahora sólo se informó que el comisionado del INM, Francisco Garduño, será citado ante la Cámara de Diputados sin fijar la fecha.

CUENTAS I.- Todavía faltaría el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque con acuerdo en corto o no con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el estado de esas instalaciones, la forma en que opera el personal de Migración y la política fijada al respecto permanecen en el aire.





***





RUMBO.- Entre porras y reclamos en el PRI, los que están activos para lo que se ofrezca rumbo a 2024 son Alejandro Domínguez y Omar Bazán, ya que se aprecia una lucha para ver quién cuenta con mayor liderazgo.

REDES.- A través de las redes sociales ambos publican sus actividades, uno utilizando su investidura “oficial” de presidente del partido en el estado y el otro por ser diputado local, exdirigente del tricolor y porque de todo emite pronunciamientos.

TIRONES.- No son pocos los comentarios de los militantes con amplia trayectoria en el priismo chihuahuense quienes apuntan que esos tirones desgastan y quien más tiene qué perder es Alex Domínguez, que no debería caer en ese juego y enfocarse en que sus convocatorias tengan respuesta y que su periodo unifique, no divida.

PELLIZCOS.- Se dice que Bazán sólo revuelve el río para sacar ganancia, se encarga de dispersar apoyos y regalos para mostrar que si él llama los priistas van, incluyendo a expresidentes municipales y exdiputados como Mario de la Torre y Gustavo Ramos Becerra de Chihuahua capital, Manuel Soltero de Delicias, Ignacio Arrieta de Camargo y otros que pellizcan la nómina del partido.





***





TRANSPORTE.- Sin precisar el día, tendrá que ser esta semana cuando la mandataria Maru Campos dé a conocer el aumento al servicio de transporte público, que llevan meses negociando con los concesionarios renuentes a renovar unidades pero que sí quieren incremento, así tendrá que ser.

COMPROMISOS.- Al menos para empezar, pues todavía tienen que suscribir compromisos para cumplir con la última vuelta, los horarios y el total de la cobertura de cada ruta, además de respetar los descuentos preferenciales. Todo un tema con los dueños de camiones que por décadas han pasado la factura de la gasolina, la inflación y el “castigado” costo para asumir lo que les toca.

SEMANA.- Con lo ocurrido en las oficinas del INM en Juárez o porque se filtró que la tarifa iría por 12.50 pesos, la semana pasada se pospuso el anuncio pero tendrá que ser pronto, justo antes de los días santos para frenar las especulaciones de los líderes camioneros, pues cada uno refiere un precio confundiendo a la ciudadanía.