--No se abandonará dignificación de policías --Alistan mega reunión de dirigentes del PAN

POLICÍAS.- Tal vez no se ha destacado de esa manera, pero el paquete de estímulos económicos y sociales para dignificar a los policías en el estado es considerado el de mayor envergadura nacional, con todo y que el gobierno de Mauricio Vila presume tener en Yucatán a las corporaciones mejor pagadas del país.

COBERTURA.- Y no le falta la razón, sólo que en primer lugar los apoyos otorgados a los agentes yucatecos se fueron construyendo a lo largo de unas tres gestiones previas –según lo ha expuesto el propio Vila Dosal— y en segundo, el territorio por cubrir en la península es cinco veces menor.

EQUILIBRIO.- Lo cierto es que la “competencia” con los grupos criminales no es fácil, manejan más dinero que muchos presupuestos de municipios, sin embargo, en Chihuahua el enfoque es un equilibrio entre la profesionalización académica sobre la base de un mejor sueldo, acceso a vivienda y vehículos, créditos al consumo y becas para sus hijos.

PURGA.- Con esa perspectiva, la gobernadora María Eugenia Campos se plantea que la contraparte es dotarlos de mejor equipo y tecnología, y aspirar a la planeación de operativos de alto impacto. Un escenario que, dicho sea de paso, servirá de “purga” para aquellos que no estén dispuestos a renunciar al doble mando.





***





ALUMBRADO.- En pleno proceso de licitación para adjudicar la instalación del alumbrado público y su mantenimiento en Chihuahua capital, un regidor empezó a meter ruido al señalar que una de las compañías participantes tiene un largo historial de fallas, sin embargo, nadie se ha decantado por un postor.

ABIERTO.- De acuerdo con la administración capitalina, el concurso de licitaciones está corriendo en un proceso abierto, transparente y apegado a la legalidad, sin impugnaciones formales.

VÍSPERAS.- Tras los dichos del edil de Morena contra la empresa Teletec por contar con denuncias por mal servicio en algunos estados, el gobierno capitalino pidió no adelantar vísperas, ya que aún nada está escrito, a no ser que esa fracción pretenda privilegiar a un objetivo en particular.





***





PAN.- Todo está listo para que el próximo viernes se realice en Chihuahua capital la reunión nacional de todos los comités estatales del PAN en el país y para ello, el líder local del partido Gabriel Díaz trabaja a todo lo que da para ser el anfitrión del encuentro de la cúpula blanquiazul.

INFORME.- Marko Cortés, jefe nacional de Acción Nacional, llegará un día antes para afinar los detalles hacia la megaconvocatoria de los 32 dirigentes que, por supuesto, se quedarán un día más en la ciudad para asistir el sábado al primer informe de la mandataria estatal Maru Campos en el Centro de Convenciones.





***





RURALES.- Con la presencia de más de 10 alcaldes de la región sur, Parral logró situarse como el epicentro en la gestión de los programas de apoyo para ganaderos, agricultores y lecheros que han sufrido la indiferencia del gobierno federal.

INVERSIÓN.- Después de realizar un foro en “la capital del mundo”, el diputado Édgar Piñón y el secretario de Desarrollo Rural del Estado, Mario Parada, corrieron el lápiz y acordaron con los productores en qué y cómo se destinarán 700 millones de pesos aprobados desde el Congreso del Estado para aplicarse en el corto y mediano plazo, de lo cual se darán a conocer los pormenores en breve.





***





PLAZO.- A propósito de la región sur de la entidad, el exalcalde de Parral, Alfredo el Caballo Lozoya tendrá que estar atento porque hoy vence el plazo para elegir quién se quedará con el gato de la raza egipcia, tatuado con la leyenda “Hecho en México”, que fue localizado en el reclusorio de Juárez al realizarse un cateo celda por celda.

ADOPCIÓN.- Según el vocero de la alcaldía fronteriza, Carlos Nájera, tienen cinco peticiones formales para su adopción, la mayoría proveniente de El Paso, Texas, por lo que al culminar la convocatoria se seleccionará a quien se entregará el felino.

GATO.- Lozoya Santillán dijo que él sí envió su petición, de acuerdo con lo publicado en sus redes sociales, al acotar que de ser la mascota de la célula criminal Los Mexicles merece la oportunidad de vivir en una familia que le dé amor y cuidados.





***





CALIFICACIÓN.- El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, sigue posicionándose bien en las encuestas. En el ejercicio de la agencia Rubrum durante febrero se situó como el segundo alcalde mejor calificado, dos décimas por debajo del edil de Apodaca, César Garza, que encabezó la lista.

SEGURIDAD.- En la evaluación, la calificación más alta la recibió en el aspecto de seguridad, luego de que en enero se colocó en el puesto 16. La ciudadanía también lo evaluó positivamente en servicios públicos al pasar del séptimo al quinto sitio y en cercanía con la gente se ubicó en la quinta posición.