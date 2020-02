--No se activa el nuevo secretario --Arden ánimos en Canacintra --Diputados se retan por laptops

REUNIONES.- A quien se le han ido días valiosos por concentrarse sólo en puras reunioncitas de café, es al recién nombrado secretario Emilio García Ruiz, quien a casi un mes de haber sido presentado como titular de la naciente Secretaría de Seguridad Pública Estatal, tiene detenida la chamba de directores de área que pasaron a su organigrama, porque ni se ha presentado a conocerlos o a ratificarlos.

EXPECTATIVA.- Contrario a la expectativa que se tenía al principio, de que agarraría el toro por los cuernos; hasta ahora ni si quiera tiene oficina propia, sino prestada; no tiene elementos ni personal asignados, y lo peor es que no se nota la chamba y dicho de paso también le bajaron al ritmo los titulares de la Comisión Estatal de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño y el fiscal general César Peniche.

SECRETARIO.- Como es de todos sabido, el nombramiento de García fue más como un estate quieto a las broncas de poder que mantenían el fiscal y el jefe de la CES, como para que sintieran que no son quienes mandan, sino el gobernador, este choque ya representa un impacto que se ve en las calles, con la violencia desatada.

RELEVO.- Como anunciamos ayer, el relevo en las cámaras empresariales con más representatividad en el estado se renovarán este mes y donde la grilla se ha desatado es en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el sucesor de Claudia Manríquez será naturalmente Antonio Valadez.

INTERINO.- Valadez ya ha sido interino, sobre todo en el tiempo en que Manríquez se ha tomado “vacaciones”, dicen los que saben que no todos en Canacintra están muy contentos y que están inconformes porque se va a dar dedazo; aunque dicen que si llega Valadez, la cámara va tomar un aire de mayor dinamismo, el que le ha faltado a Claudia.

CAMBIOS.- También se esperan cambios en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), donde un perfil joven y serio como el de Moisés Arévalo, que siempre ha estado en el ramo de las finanzas, buscará el puesto de Edibray Gómez, a quien nada puede reprochársele sobre su labor al frente de la institución; también se prepara el cambio de directiva de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

ACTIVIDAD.- Quien al parecer tendrá actividad intensa en la CDMX en los próximos días es el gobernador, Javier Corral, pues, según se sabe, acudirá el martes a la comida que ofrece el presidente, Andrés Manuel López Obrador, al bloque de nueve mandatarios emanados del PAN, con quienes seguramente hablará de los detalles para la integración de sus entidades al Insabi, un asunto que quedó casi resuelto al 100 por ciento, el pasado viernes.

ACTIVIDAD I.- Dentro de las actividades que posiblemente el gobernador pueda desarrollar en el centro del país, está una invitación al acto conmemorativo por el CIII aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efectuarse en la ciudad de Querétaro, celebración a la que no se descarta su presencia.

SLIM.- También se encuentran pendientes algunas entrevistas o gestiones, como es una plática con el empresario Carlos Slim, con quien es muy posible que hable sobre el Plan Hiperconvergente de Conectividad, un proyecto a gran escala con el que se pretende llevar internet gratuito a comunidades de toda la entidad.

PLAN.- Dicho plan, para ampliar la red de telecomunicaciones de Gobierno del Estado, contempla una inversión de 500 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la conectividad de las regiones del estado, que actualmente sufren de fallas en este aspecto.

AEROPUERTO.- También se sabe que otro asunto importante y que requiere darle continuidad ante el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Spriú, es el aeropuerto de Creel, obra de la que se espera la puesta en operación para la aviación civil en agosto del presente año y para la comercial en el 2021.

AEROPUERTO I.- Hace unos días el gobernador, Corral Jurado, dio a conocer que se tenía pactada la entrega de recursos para el aeropuerto de Creel, con las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes. En esa ocasión también informó que se había llevado a cabo la licitación para una parte del equipamiento necesario para la torre de control de esa instalación aeroportuaria, por lo que las gestiones con las autoridades federales continuarán hasta complementar el proyecto.

EMPRENDEDORA.- La que estuvo este fin de semana en CDMX fue Mónica Meléndez, quien al parecer se empieza a perfilar para el 2021, la excandidata es uno de los pocos cuadros bien vistos de mujeres jóvenes que hay en el PRI, por lo que este fin de semana el presidente nacional del partido, Alito Moreno, le tomó protesta como comisionada nacional de jóvenes emprendedores del PRI. Sin duda un tema que domina y le dará proyección para las próximas elecciones.

RETO.- En temas del tricolor y a propósito del Súper Tazón, el diputado federal del PRI, Rubén Moreira, retó y apostó siete computadoras al diputado local Omar Bazán Flores, también tricolor, y con quien ha hecho buena mancuerna, don Rubén enviará siete computadoras a una escuela de Chihuahua si gana San Francisco; pero si gana Kansas City, Bazán deberá enviarlas para una escuela de Saltillo, veamos qué escuela resulta ganadora.

DECLARACIÓN.- “Tenemos el reto de que ningún mexicano, esté donde esté, sienta que México se olvidó de ellos…”, es parte de un mensaje que publicó la senadora de Morena por Chihuahua, Bertha Caraveo, el jueves, y que a primera impresión pareciera hacía referencia de los mexicanos en China.

REPROCHE.- Pero no, la realidad es que el mensaje completo habla sobre el trabajo conjunto que se realiza con United Farm Workers of America, situación que muchos no hicieron esperar y comenzaron a comentar que con ese mismo deseo debe intervenir ante el canciller Marcelo Ebrard para empujar las gestiones necesarias y traigan de vuelta a los mexicanos varados en China, recordemos dos de ellos son chihuahuenses.

