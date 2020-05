--No se ponen de acuerdo, qué raro --Campo minado en Palacio --Sin buenos operadores con el senador

ACUERDO.- No es la primera ocasión en que el Gobierno Estatal y el Federal no se ponen de acuerdo, que salen a declarar sin ir en la misma sintonía, en la democracia que vivimos no hay mayor problema, la situación estriba ahora en la salud de los chihuahuenses, cosa de nada.

¿QUIERES SER EL PRIMERO EN RECIBIR LAS RÁFAGAS EN TU EMAIL? SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER AQUÍ

ACUERDO I.- La Federación emitió una lista de los municipios de la “esperanza”, –aquellos que no presentaron contagios de Covid-19 ni son aledaños a alcaldías que sí registraron casos positivos-, donde se encuentran ocho municipios de la entidad, y que empezaron a reactivarse este lunes, sin embargo ayer también por la mañana el gobernador Javier Corral Jurado dijo que no, que hasta el 1 de junio, igual que el resto de los 59 ayuntamientos.

COSTUMBRE.- Ya se ha hecho costumbre que en la entidad se diga una cosa y del ámbito federal otra, ahora llama poderosamente más la atención dado que se habla de una crisis tanto de salud como económica; ¿qué se supone que harán los comerciantes, trabajadores de estos ocho municipios, si la Federación les dijo que ya pueden reactivarse y el Estado les dice que aún no?

COSTUMBRE I.- Pero esta descoordinación lleva toda la pandemia, al menos en las estadísticas, casi a diario la Secretaría de Salud federal muestra en la conferencia de las 19:00 horas un número de contagios y decesos por Covid-19, muy por debajo de lo que la Secretaría de Salud estatal informa cada mañana. ¿A qué autoridad se supone se debe creer?, se preguntan muchos.

BOMBA.- Una bomba de tiempo está por estallar en Palacio de Gobierno y dicen que podrá generar más consecuencias que las que ha generado el propio Covid-19, pues podría tumbar gran parte del denominado Operativo Justicia para Chihuahua.

BOMBA I.- Esto es un “broncón” de varios millones de pesos, y sobre todo de consecuencias jurídicas, porque la defensa de César Duarte, si le sigue la huella a los bienes del exmandatario, se dará cuenta que todas las propiedades están descuidadas, que nadie se hace cargo de ellas y que jurídicamente les permite pelear nuevamente estos ranchos, nogaleras, casas y demás.

BOMBA II.- El administrador de las propiedades de Duarte ya denunció públicamente que no tiene recursos, que no lo dejan ni entrar al rancho y que a consecuencia de la desatención se está muriendo el ganado, que ya van cerca de 200 cabezas.

YA SABÍAN.- Ese fue el primer llamado, habrá más, hasta que el gobernador Javier Corral Jurado ponga el ojo en esta denuncia, pues dicen no son sólo los animales de Duarte, sino también los más de 50 trabajadores que están en esas propiedades, insumos y más gastos que nadie quiere poner, pero que tampoco quieren que vuelvan al propietario.

YA SABÍAN I.- Además de ello, entre los que saben, dicen que han hecho oídos sordos el fiscal general César Augusto Peniche, el consejero jurídico Jorge Espinoza, el secretario de Desarrollo Rural René Almeida, la Secretaría de Hacienda, particulares, secretarios privados y todo mundo, quienes a pesar de la problemática se han hecho los desentendidos.

YA SABÍAN II.- Esto ya hasta lo han calificado como un acto de maltrato animal, y pues todos saben que el mandatario estatal es fiel seguidor de la integridad de los animales, pero quizá no le llegaron las fotos de las cientos de cabezas de ganado que no están siendo alimentadas y están muriendo poco a poco.

INCONFORMIDAD.- Recordemos que de 2018 a 2019 se reactivó la producción de las propiedades de Duarte, incluso comenzaron a exportar cabezas de ganado que produjeron en sus ranchos, pero que decidieron romper la producción y todo se está acabando de nuevo, lo que ha generado la inconformidad del administrador y su personal.

OPERADOR.- Nos informan que entre semana a quien no le fue nada bien fue al senador Gustavo Madero, en una reunión que realizaron allá en Meoqui, a donde por cierto el congresista llegó de manera virtual y no presencial; fue en el Castillo, salón del diputado local del PAN Jesús Villarreal, a donde arribaron poco menos de 20 personas.

OPERADOR I.- Esta reunión fue presidida por Carlos Olson San Vicente, subsecretario de Gobierno y promotor de la actual reforma electoral, donde estuvieron, según nos comentan, Sabido González, del municipio de Buenaventura y suplente del diputado Villarreal; Gerardo Rosales, de Aldama; Antonio Quezada, presidente de la JMAS de Guadalupe Distrito Bravos y Alfonso Chávez, yerno de Villarreal.

OPERADOR II.- En esta convocatoria se trató el tema de la necesidad de generar estructura en esta región para la candidatura del senador Madero, aunque deberá esperar un poco más, cuando menos que pase el pico del Covid-19, que pueda acudir el congresista, pues por ahora los tiempos les hicieron una mala jugada y no tuvieron mayor respuesta.

ÁNIMOS.- Veamos cómo terminan los “Diálogos por Chihuahua”, evento convocado por Coparmex, que hoy dan inicio con algunos de los aspirantes que buscan la gubernatura, pues ayer el profesor Martín Chaparro, de Morena, calentó los ánimos al no ser invitado, los cuales fueron contestados por Jorge Cruz, presidente de este organismo empresarial, al señalarle que deje de politizar y apoye a los morenistas invitados.