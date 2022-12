--No sólo se iría Valdez de Educación del Estado --Rivera Campos abrirá Medicina en Juárez

AUSENTES.- Se supo que la salida del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Miguel Ángel Valdez, no sólo fue por motivos personales, como se informó mediante en un comunicado oficial, al parecer le salió una atractiva oportunidad en Monterrey, en una de las mejores instituciones educativas de aquella ciudad.

AUSENTES II.- Además de que decidió irse a Nuevo León a trabajar, los enterados señalan que Valdez García ya estaba esperando a cerrar la quincena para irse a Monterrey, pues en el área donde se desempeñaba ya tendría más de 20 días sin presentarse, es decir, que ya estaba con un pie en tierras regiomontanas.

MOCKEN.- No obstante, más serio se torna que al parecer habría cambios en la titularidad de Educación del Estado, ya que Javier González Mocken se encuentra enfermo y su cuadro de salud es delicado.

ENROQUE.- Según fuentes de la dependencia lleva más de un mes sin presentarse, lo cual es extraño porque es dedicado al trabajo y no suele estar alejado de la política. Ya no se le ha visto en eventos, algunos apuntan a la influenza o el Covid. Ojalá no sea nada grave y se recupere pronto, empero el cambio se comenta que es inminente.





***





PRESIÓN.- Precisamente en el tema educativo, se comenta que quien anda buscando ser la sucesora del secretario de Educación es la titular de SEECh, Sandra Elena Gutiérrez. No falta quien la señala como la figura que fomenta el fuego amigo para escalar a esa posición que es muy cotizada en el estado.

PRESIÓN II.- Trascendió que aunque ella no es la autora de los ataques y la grilla, el trabajo sucio se hace desde una persona identificada como Tere López, quien a su vez es una pieza cercana a Juan Carlos Loera, a través de Pablo Espinoza, que también fue secretario de Educación y actualmente trabaja con el “súper delegado”.





***





MILLÓN.- Resulta que con sólo un año de haber estado al frente del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech), Ricardo García Parra se despidió de su personal ante la llegada de Adriana Ruiz como nueva titular de esa institución, pero en su despedida se llevó una liquidación por un millón de pesos.

LIQUIDACIÓN.- Es decir que del 15 de septiembre de 2021 que el también exrector de la UACJ quedó al frente del Centro hasta el 19 de septiembre pasado, se adjudicó un retiro que se advierte oneroso para una institución tan complicada en el manejo de recursos para sus docentes, quienes reclaman pagos atrasados.

BASE.- El personal del Cecytech ha cuestionado ese pago cuando García Parra tenía una base de confianza que no alcanzaría por ley, una cantidad de esa magnitud, lo cual ha sido como echar limón en la herida y los docentes aseguran que ya están organizándose para que la actual directora les rinda cuentas.

PRESTACIONES.- En especial porque al rezago de pagos, exigen mejores prestaciones y bajo esa óptica, cuestionan que a una sola persona le entreguen una jugosa liquidación para que dejara su cargo a la extitular de Comunicación Social del Gobierno del Estado.





***





RECTOR.- Varios días ha estado en la frontera el rector de la UACh, Luis Rivera Campos y ha aprovechado para meterle dinamismo y por ende, aumentar la matrícula a la Facultad de Ciencias Políticas.

COLABORACIÓN.- Asimismo se entrevistó con su colega de la Autónoma de Ciudad Juárez, Ignacio Camargo Nassar, con quien fortaleció la colaboración entre ambas universidades.

MEDICINA.- Rivera Campos también se reunió con el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, a quien le comentó su intención de abrir la carrera de Medicina para el próximo año en Ciudad Juárez, en lo cual el gobierno municipal se comprometió a brindarle todo el apoyo para sacar adelante el proyecto.

MEDICINA II.- Y sí que es necesario, ya que de mil 200 aspirantes a Medicina cada año, la UACJ sólo tiene cabida para 120 universitarios. De ahí que la UACh planea aprovechar el mercado de oportunidad y Camargo Nassar estuvo totalmente de acuerdo, según se indicó.





***





TRAIDORES.- Por cierto que en la frontera aparecieron desde el viernes, algunos espectaculares que muestran las fotografías de los diputados Lilia Aguilar, del PT así como Mayté Vargas y Daniel Murguía, de Morena, en los que se les señala de traidores por haber votado en favor de las modificaciones a la reforma electoral con la leyenda: El INE no se toca.





***





OPORTUNIDAD.- En la percepción de analistas se apunta que el coordinador de la fracción de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, perdió su oportunidad de ir con la alianza opositora del PAN-PRI y PRD, que incluso le daba amplias posibilidades de alcanzar la candidatura para la Presidencia de la República.

RESTA.- Las fuerzas políticas establecen que el voto en contra del Plan B de la reforma electoral del Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador fue insuficiente para Monreal Ávila ya que fijó una posición tardía y tibia. Acaso sólo el senador chihuahuense Rafael Espino salió bien parado al rechazar ese plan y no fue gracias al zacatecano sino a las reuniones previas que el juarense y el senador Gustavo Madero sostuvieron con empresarios de Chihuahua.

ESFUMÓ.- Ahora opositores como el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés expresó que “no se definió a tiempo” y por lo tanto, “perdió una oportunidad histórica de ir en el camino correcto”.

CIERRE.- El presidente del Sol Azteca, Jesús Zambrano fue más claridoso al asegurar que lo “desinvitaba” a formar parte del bloque opositor, además de que “la ventana del PRD se ha cerrado”. Cosas del ajedrez político, sólo el líder de la fracción emecista en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez lo consideró “un acto heroico” ante lo cual no se descarta que el senador se sume a MC.