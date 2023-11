--Noviembre, mes de amarres políticos --En aumento quejas en SSPE vs Gaytán

CALENDARIO.- Mientras en la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán ayer inició el periodo de precampañas para las elecciones de jefatura y gubernaturas en 2024 con actos de propaganda únicamente a militantes y simpatizantes de su partido y con un tope de gastos por 6 millones 51 mil 900.96 pesos; los aspirantes a otros puestos políticos aún tendrán que esperar.

BARAJA.- En total, 20 mil 263 cargos públicos que se votarán el próximo año, incluyendo 500 en la Cámara de Diputados y 128 en el Senado. Para Chihuahua esto representa elegir a 67 alcaldes e igual número de síndicos, 712 regidores, 22 diputaciones de mayoría relativa y 11 de representación proporcional.

AMARRES.- Con calendarios diferenciados, los aspirantes a diputaciones, ayuntamientos y sindicaturas podrán empezar sus precampañas el 12 de diciembre hasta el 3 de enero, para realizar posteriormente sus campañas del 25 de abril al 29 de mayo. Conclusión, éste será un mes de amarres.





***





REGISTROS.- A propósito de manos levantadas, en días pasados se registraron en Morena las diputadas federales Susana Prieto y Andrea Chávez, la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas y la legisladora Rosana Díaz –como se comentó en este espacio, todas de Ciudad Juárez— para contender por una senaduría.

MÚSCULO.- En los ecos de sus eventos destacó que Prieto Terrazas, quien es cercana al equipo de Claudia Sheinbaum, reunió a más de 40 consejeros del partido guinda e integrantes del Frente 4T, entre ellos a Alejandro Pérez Cuéllar, así como representantes del Partido Verde.

MÚSCULO II.- En tanto, Chávez Treviño fue acompañada por el catedrático Víctor Orozco, quien el viernes pasado publicó un desplegado de apoyo a la joven congresista con firmas de docentes de la UACH, la UACJ y los Tecnológicos de Chihuahua, de donde Andrea egresó. También fueron simpatizantes de Delicias, Camargo, Cuauhtémoc, Chihuahua capital, Aquiles Serdán, Aldama, Juárez y Buenaventura.

MENSAJE.- En su mensaje, Susana Prieto confió en que el “pueblo bueno y sabio” del estado grande tomará la mejor decisión y exhortó a “estar informados de la trayectoria, que no sea por la cara porque entonces ya perdí” y se guíen por la preparación del postulante.

MENSAJE II.- En el discurso de Andrea Chávez recalcó que seguirá haciendo historia, pues ya fue la diputada más joven y ahora pretende serlo en el Senado no sólo por ella sino por las que vienen en camino para que “una sola mujer no tenga que sufrir la violencia de género de la que yo he sido víctima” sin precisar a qué se refería. Contrastes que anticipan dónde estará la competencia hacia la Cámara Alta si es que Juan Carlos Loera no se registra.





***





QUEJAS.- Trascendió que Rosa Isela Gaytán, subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se ha convertido en el blanco de una serie de quejas al interior de la dependencia que encabeza Gilberto Loya Chávez.

ENDOSO.- Su propio equipo de trabajo es el que se ha quejado de la exdiputada priista, a quien acusan de tener en la nómina a un grupo de personas muy cercanas a ella y su familia, a quienes dicen sólo se les paga sin tener algún tipo de responsabilidad y por el contrario, delega la carga laboral de sus puestos a los trabajadores de planta.

AVIADORES.- Estos señalamientos de nepotismo, acoso laboral y de posibles aviadores estarían llegando en breve al escritorio de Gilberto Loya, sin embargo, no se puede pasar por alto que el nombramiento lo hizo la gobernadora Maru Campos y no el titular de la SSPE.





***





JORNADA.- Interesante el análisis del senador Rafael Espino sobre la idea de recortar la jornada laboral, al considerar que aplicarlo a rajatabla sería irresponsable y terminaría con las pequeñas y medianas empresas.

EMPRESARIO.- Espino de la Peña, quien no sólo se ha caracterizado por no aplaudir todas las iniciativas que emanan de Morena como la pretensión de la reforma eléctrica, el Plan B de la reforma electoral y la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación; no hizo la excepción y menos cuando su formación más que política es la de un empresario y le sabe al tema.

CAPACIDAD.- El plan que impulsa la diputada Susana Prieto busca que las horas laborales pasen de 48 a 40 en la semana y se basa en un factor de humanismo para que los trabajadores puedan tener vida familiar o social. No obstante, el senador recalcó que se trata de capacidad.

PYMES.- El 70% de las plazas en el país se generan por las pequeñas y medianas empresas, y esa medida aumentará sus costos y no cuentan con reservas de capital para hacerle frente y sólo provocará que reduzcan su operatividad, cuando lo que se busca en estados como Chihuahua son empleos de calidad.