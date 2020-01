--Objetivos de Iniciativa Ciudadana --Otra distinción para la capital --Cisma en el Colegio de Ingenieros

UNIDAD.- Ayer, de nueva cuenta, varios políticos demostraron su compromiso por la vida y la familia, cada vez que pueden lo hacen y durante el Congreso Nacional realizado por Iniciativa Ciudadana no fue la excepción, dejando de lado los colores que representan para unirse por una causa común.

DISCURSO.- La más enérgica, tal como la caracteriza, fue la diputada Rosa Isela Gaytán, quien en su discurso dejó en claro los tiempos que atraviesan y que se avecinan en contra de la institución más sólida del mundo -dicho por ella-, al hablar de la familia vale la pena leer íntegro la parte de su narrativa.

FAMILIA.- "La familia se encuentra amenazada de distintas maneras, de tipo social, político y económico... Sin la familia no hay progreso, democracia, vida y armonía, representa la célula más importante de la sociedad... Somos producto de la familia, esta lucha deja diferencias atrás, son tiempos difíciles, hay enemigos que quieren humillar a la institución más sólida del mundo entero, no lo permitiremos y lucharemos por esta causa, hagamos todos juntos que esta lucha, que no es violenta, pero es fuerte, sonora, veraz y enérgica, cuente con nosotros como legisladores para sacar el objetivo que hoy nos reúne".

ASISTENTES.- Además se dieron cita los diputados del PAN, Marisela Terrazas y Jesús Valenciano, Marisela Sáenz, del PRI; Silvia Pérez, directora de Asuntos Religiosos de Gobierno del Estado; Mario García, coordinador del DIF Municipal; Manuel Rangel, representante de la alcaldesa Maru Campos; la regidora Martha Vega, así como Gabriel Valdez, director de Desarrollo Urbano del Municipio.

AUSENTE.- Y uno de los grandes ausentes, a pesar de que había comprometido su asistencia al menos de dientes para afuera, fue el legislador de Morena Miguel Ángel Colunga, que por obvias razones y por ideología de su partido prefirió no asistir, aunque él mismo sabe que muy dentro de su corazón privilegia la figura tradicional de la familia.

PROPUESTA.- Iniciativa Ciudadana pretende tanto en el Poder Legislativo local como en la Cámara de Diputados presentar una serie de documentos para pedir se abra el Parlamento, pero también se analicen a profundidad decenas de iniciativas ya presentadas por la izquierda radical que aseguran siguen la agenda de la ideología de género y van directo contra la yugular de la vida y la familia.

DISTINTIVO.- Luego del reconocimiento que le dio la última encuesta de Consulta Mitofsky a Maru Campos Galván, trascendió que la alcaldesa tiene ya en sus manos el reconocimiento que le otorgó la Secretaría de Gobernación a través de Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), por el proyecto denominado “Estrategias Recaudatorias”.

AYUNTAMIENTO.- El pasado mes de diciembre de 2019 el Inafed notificó al Municipio respecto de esta distinción gracias a las óptimas estrategias aplicadas en materia de recaudación, que el comité evaluador calificó como una de las mejores prácticas municipales a nivel nacional, orientadas a fortalecer la eficiencia de la gestión pública de los municipios de México.

RECONOCIMIENTO.- Fue precisamente Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quien firmó el reconocimiento que le fue enviado a la presidente municipal, por medio del cual se valora el esfuerzo de la administración en esta materia.

RUMBO.- En terrenos grillos con tufo a molestia, se dice que son más de uno los que esperan que la bancada de Morena en el Congreso del Estado tome o retome el rumbo que desde hace rato lo perdió, donde no solamente es culpa del coordinador de la fracción, Miguel Ángel Colunga, sino de cada uno de los otros siete diputados que la integran.

AISLADOS.- Es muy notorio que estos congresistas se muevan de manera individual, su actitud ha quedado demostrada y en raras ocasiones se han unido como bancada, y por el contrario, cuando pueden son expertos en hacer públicas sus diferencias dejando en un muy mal sitio a su coordinador.

SUCESOR.- La pregunta obligada sería, ¿quién pudiese ocupar la coordinación? si en un determinado momento Colunga la abandona o “lo salen”, cosa que hasta el momento es poco probable, según afirman los que saben, y es poco probable porque realmente no hay cartas sobre la mesa para ello.

DIVIDIDOS.- Y es que solitos se han echado la soga al cuello, se han encargado de auto-realizarse un “expediente” del por qué no tienen posibilidad de asumir la coordinación, quizá en un hipotético caso el único sería Benjamín Carrera, ya ni Gustavo de la Rosa, quien un día es amigo del Ejecutivo y al otro día se pelea a muerte con el PAN.

CRITERIO.- Del resto mejor ni hablamos, ellos han realizado un papel más que gris, y aunque en ocasiones genuinamente han realizado algunas gestiones, políticamente no mostraron y ni mostrarán su madurez para soltar a otro terreno, no solamente en el pleno Legislativo.

COLEGIO.- En el Colegio de Ingenieros Civiles continúa la inconformidad por la sospecha de una presunta administración fraudulenta auspiciada aparentemente por el expresidente Jorge González y el extesorero Pedro Romero, los cuales al parecer emitieron facturas de cuotas en cero pesos a los expresidentes titulares de la Junta de Honor, Alfonso Cabello, y del Consejo Consultivo, Arturo Rocha. Ahora contrataron al abogado Jesús Murillo para sacarlos del atolladero.

BENEFICIADOS.- La disputa se refiere a que el Ing. Arturo Rocha, titular del Consejo Consultivo, junto con el titular de la Junta de Honor, se han visto beneficiados con el compromiso de que no se les cobrarán cuotas y seguirán becados en el Colegio, como si nada sucediera a cambio.

MAICEADOS.- Y es que hacia el interior de este organismo ha trascendido que el presidente actual y extesorero hizo el compromiso con ellos de no cobrarles cuotas a los expresidentes para que continúen autorizando y defendiendo a este golpeado Consejo Directivo.

INGENIEROS.- Al conflicto que algunos socios tildan de “administración fraudulenta” o daño patrimonial, se suma el Ing. Amador Fierro Murga quien presentó una demanda en el Consejo Técnico de Profesiones contra la Junta de Honor y Justicia del Colegio de Ingenieros Civiles que preside el Ing. Alfonso Cabello Parra, lo anterior en virtud de que dicho Consejo no le dio seguimiento a su queja presentada por el supuesto manejo indebido de los recursos que hizo el expresidente Jorge González y el tesorero Pedro Romero, quien ahora es presidente.

DESPIDOS.- A quien le sigue lloviendo sobre mojado es al subsecretario de Desarrollo Social, Ramón Galindo Noriega, quien a finales de 2019 mientras vacacionaba por el Viejo Continente tuvo la puntada de dar como regalo de fin de año a varios de sus colaboradores su baja definitiva de la nómina estatal.

CONTROL.- Recientemente también circuló por varios lugares una queja en su contra donde lo acusan de comportarse de manera altanera, abusiva y prepotente con sus subordinados, fuentes panistas juarenses comentan que suena muy fuerte su salida de la administración estatal si no logra apagar el fuego que tiene en la Subsecretaría, lumbre que por cierto él prendió y ahora ya no sabe cómo apagarlo.

FUEGO.- Se comenta que los amigos de Rogelio Loya, exbrazo derecho de Galindo están en todos lados y para su mala suerte algunos de ellos ya fueron despedidos lo que ha causado bastante inconformidad, también esto ha puesto en alerta a varios colaboradores del anterior funcionario que todavía se mantienen en la nómina y evidentemente siguen operando para él, quienes después de ser el brazo duro en cada una de las acciones ahora se convirtieron en el enemigo en casa.