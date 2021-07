--Olímpica, sin apoyo en Chihuahua --Se enciende el occidente del estado

OLÍMPICA.- En Ojinaga, deportistas y sectores sociales hicieron público su enojo en contra del alcalde Martín Sánchez Valles debido a su nulo apoyo a la marchista olímpica Alegna González, quien el 6 de agosto participará en las Olimpiadas de Tokio, en la justa de 20 kilómetros.

DECEPCIONAN.- Alegna tiene su residencia en esa ciudad fronteriza, pero debido a que no pudo contar con apoyos por parte de los gobiernos, tanto municipal como estatal, aceptó el respaldo que le otorga el gobierno del Estado de México desde hace cinco años. Sin embargo, para esta competencia volvió a buscar el respaldo y tampoco lo obtuvo.

TIERRA.- La chihuahuense es Premio Nacional del Deporte 2018 y acumula una larga lista de logros nacionales e internacionales, galardones que no le han valido para recibir estímulos de parte de la autoridad de Chihuahua. Por desgracia, no será ni la primera ni la última que no es apoyada en su tierra, aun cuando se habla de políticas públicas para fomentar el deporte, generar expectativas a los jóvenes y aspirar a un real desarrollo social.

***

TEMOR.- En el círculo de los artistas locales crece la preocupación por el probable nombramiento de Alejandra Enríquez como secretaria de Cultura en la próxima administración estatal, ya que, según se comenta, la actual titular del Instituto de Cultura del Municipio (ICM) de Chihuahua carece de un título universitario.

TEMOR II.- Aunque tal vez Enríquez esté por concluir la carrera de Derecho en la UVM, pues conforme a su declaración patrimonial con fecha del 30 de mayo de 2018 entonces cursaba el segundo cuatrimestre, y de hecho se inscribió en la carrera cuando la nombraron titular del ICM.

EXIGIRÁN.- En tanto, intelectuales y promotores de la cultura y las artes ya se organizan y aseguran que manifestarán su descontento, en caso de que el rumor se concrete. Y es que para ellos, la titularidad de la dependencia estatal deberá recaer en una figura que conozca el gremio y que garantice mínimo la licenciatura como grado académico. Así lo expusieron hace cinco años, cuando recibió el nombramiento en el gobierno municipal.

CULTURA.- Consideran, sin embargo, que después de lo sucedido en el actual quinquenio, durante el cual en el gobierno estatal se nombró primero a la afamada escultora Águeda Lozano, quien no duró ni un año y enseguida entró Concepción Landa, quien sacudió al gremio con requisitos fiscales para poder participar en eventos y exposiciones; ahora sí, ya no permitirán que la historia se repita y la cultura esté paralizada y no precisamente por la pandemia.

***

ALZA.- Preocupante lo que pasa en el occidente del estado, los que decían –empezando por el fiscal general, César Augusto Peniche— que no habría repercusiones por la detención de un líder criminal de la zona de Guerrero, vaya a saber con qué tesis saldrán, pues en una semana ya asesinaron a alrededor de 30 personas, producto de la rivalidad de células criminales en esa región del estado.

ALZA II.- Sólo este domingo, cinco civiles y un policía calcinados, además de dos mujeres asesinadas, es un saldo crítico que debía motivar a que el titular de la Fiscalía General del Estado saliera a informar qué se está haciendo al respecto, pero no y de hecho, las fiscalías de zona se convierten en herméticos filtros de la información.

ALZA III.- Ya son más de 190 los homicidios registrados en la zona occidente en lo que va del año, toda vez que los conflictos entre grupos del crimen organizado no se remiten a una sola detención, es constante la pelea del territorio que, por mucho, ya rebasó a las autoridades policíacas, donde más emboscadas contra agentes se han cometido y los policías estatales ya no se desplazan por el área, dejando todo en manos de los municipales.

***

CALMA.- Ante el llamado a la calma y la rebelión en puerta, al interior del PRI se dice que este lunes el dirigente estatal Alejandro Domínguez dará un mensaje a la militancia y a aquellos que comen ansias por entrar ya al proceso de renovación del partido.

PRIORIDAD.- Para Domínguez Domínguez, quien le tocó por segunda ocasión quedar como presidente interino del Comité Directivo Estatal, los aspirantes necesitan tomarlo con calma, ya que al dirigente nacional, Alejandro Moreno, lo concentra lidiar con impugnaciones del proceso electoral y una vez que éstas concluyan, entonces se pondrá fecha y método para la renovación.

***

PANTANO.- Los pocos vecinos que quedan en los alrededores del pantano de “Shrek” en el Centro Histórico, como se conoce a la obra inconclusa del megaestacionamiento, ubicado en las avenidas Carranza y Niños Héroes, ya no saben a qué autoridad dirigirse porque el estancamiento de agua es un enorme foco de infección, ya que no sólo es de la lluvia, sino la que brota del subsuelo. Por ello, los especialistas urgen a actualizar un estudio de impacto ambiental, pues vaya a saber qué estamos respirando.