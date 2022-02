--Otra de fondos de ahorro pero en el SNTE --Viene la convención nacional de síndicos de Concanaco

CAMINO.- Aunque el Tribunal Superior de Justicia se escuda en que no recibió la sentencia completa para restituir a Joaquín Sotelo como consejero de la Judicatura, el proceso sigue caminando e incluso se dice que el Poder Judicial de la Federación ya pidió un informe técnico para saber qué cumplimiento ha dado a esa sentencia.

CAMINO II.- En tanto, el abogado no ha sido restituido como consejero, lo cual podría caer en un desacato, salvo que el TSJ se ampare en el recurso de revisión para aclarar la resolución y ya definir si es o no bienvenido en la administración de Myriam Hernández.

***

APORTACIONES.- De cara a la renovación del SNTE en Chihuahua, el gremio magisterial ha denunciado pública y reiteradamente a la Secretaría General de la Sección 8va. del SNTE, Rosa María Hernández y a su secretario de Finanzas, Eduardo Antonio Zendejas Amparán, como los responsables de hacer negocios personales con el dinero de las aportaciones de maestros jubilados y en activo.

APORTACIONES II.- Según la denuncia, ambos personajes movieron las cuentas de Fondo de Capitalización y Ahorro para Apoyo a Prestaciones Sociales de los Trabajadores de la Educación (FOCAPS), de la institución financiera de Santander a Banorte, debido a que presuntamente reciben comisiones y dádivas de cientos de miles de pesos mensuales por transferir carteras de más de 300 millones de pesos.

PÓLIZAS.- Trascendió que también hubo cambios en las compañías de las pólizas de seguros médicos, de autos y vida a cambio de grandes cantidades de dinero, quedando los agremiados en estado de indefensión.

PÓLIZAS II.- En un escrito interno, la compañía AXA reclamó que no le han pagado lo correspondiente a la cartera de asegurados y todas las pólizas corren el riesgo de perder la preexistencia (antigüedad) y con ello, no cubrirán enfermedades ni gastos que se generan con el paso del tiempo.

OTRA.- Entre los señalamientos del magisterio hacia los profesores más cercanos a Javier Corral, Rosa María Hernández y Eduardo Zendejas, destaca la compra de maquinaria, terrenos de cientos de hectáreas en El Sauz, autos de lujo, casas y fiestas, lo cual fue presuntamente pagado con el dinero del Sindicato, situación que no aguanta una auditoría simple a sus malos manejos administrativos.

***

CONTROL.- El dirigente de los sindicatos de trasportistas independiente, Francisco Salcido aceptó que los aforos en el trasporte público urbano están fuera de control.

CONTROL II.- Según estableció, los concesionarios y/o choferes serían los directamente responsables, sin dejar de lado, la omisión de la autoridad estatal con independencia del color del semáforo de la pandemia del Covid-19.

PRESIÓN.- No obstante, llama la atención que el líder de los transportistas independientes ahora sí –después de dos años— observe la anarquía en los aforos si no es que lo aprovecha para presionar a la autoridad estatal, pues a pesar de que unió a sus seguidores al proyecto político en campaña de la ahora gobernadora, Maru Campos, no ha sido llamado a ninguna área gubernamental ni se han visto beneficios en el tema sindical.

***

CONCANACO.- En el marco de la convención nacional de las Cámaras de Comercio, que se llevará a cabo del 16 al 18 de marzo en la ciudad de Chihuahua, trascendió que también se llevará a cabo la XXVI Reunión Nacional de Síndicos del Contribuyente de Concanaco, siendo el anfitrión el contador Moisés Arévalo Mariñelarena, ex presidente del Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, hoy coordinador regional de los síndicos de la Concanaco.

SÍNDICOS.- Son 103 síndicos en el país y seis coordinadores regionales de la Concanaco, lo que hace una representatividad en todos los estados de la República. La coordinación de síndicos del contribuyente tiene como finalidad principal apoyar a los empresarios del comercio, servicios y turismo en la representación y defensa que vele por el cumplimiento efectivo de sus derechos, así como prevenir y corregir prácticas irregulares de las autoridades y la propuesta de políticas públicas y de reforma fiscal, que conlleve a una colaboración entre empresarios y autoridades fiscales.

SAT.- En la actualidad, los temas principales y qué han generado constantes consultas a las autoridades es precisamente la problemática de funcionamiento de la plataforma del SAT para el cumplimiento de obligaciones fiscales, los cambios en la emisión de los CFDI y el complemento Carta Porte para las mercancías en traslado, entre otros aspectos que se comentarán con las autoridades invitadas a esta reunión nacional.

***

LIMPIA.- A esta casa editora, llegó la denuncia que el director general del Cecytech, Ricardo García Parra hizo una “limpia” de personal para abrir espacios a sus allegados y según se informó, entre los despedidos injustificadamente, se encontraba un padre de familia que tiene un menor con una enfermedad considerada como “rara” ya que le da a uno entre un millón de habitantes.

DESPIDO.- Se dice que lo indignante no es el despido, sino las condiciones en las cuales ocurrió debido a que no fue liquidado y a casi dos meses de su salida, quedó pendiente el pago de la indemnización más sueldos caídos, los cuales podrían ser de gran ayuda para solventar la deuda de casi 270 mil pesos que deberá pagar para tener acceso al intento de una mejor calidad de vida para su hijo.