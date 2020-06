--Otro priista a MC --Ya no le creen a la Conagua --Presas, alcaldes y la SCJN

LÍDER.- Hay optimismo en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Estado, pues el IMCO ubicó a Chihuahua entre los estados más competitivos de nuestro país, otorgó una medalla de oro en el subíndice de Relaciones Internacionales por nuestra entidad líder en la exportación de productos como porcentaje de su producto Interno Bruto.

LÍDER I.- También el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) destaca a Chihuahua como el quinto estado con mayor Inversión Extranjera Directa, indicador que habla de lo atractivo que resulta el estado para empresas de clase mundial; apenas en marzo pasado se dio a conocer que durante 2019 la cifra en ese rubro registró los 1 mil 385 millones de dólares.

LÍDER II.- Este reconocimiento es sin duda una buena noticia no solo para el equipo de Alejandra de la Vega, la secretaria del ramo, quien ha llevado a Chihuahua a los mercados internacionales, sino también para el estado grande que tiene buenas oportunidades de salir adelante incluso en las condiciones actuales.

VENTAJAS.- Como lo expresamos el gobernador Javier Corral, tenemos ventajas estratégicas como lo es nuestra vecindad con uno de los mayores mercados del mundo, podemos y debemos ayudar para lograr la recuperación económica tras los efectos de la crisis derivada por la pandemia.

NARANJA por el profesor Lorenzo Parga, líder estatal de dicho instituto político.

NARANJA I.- Enríquez, ex presidente seccional capitalino del PRI, pertenece al grupo del hoy aspirante independiente por la alcaldía de Chihuahua, Fermín Ordóñez, mismo que lo anduvo postulando para una regiduría en la planilla del entonces candidato Alejandro Domínguez, y ahora Ordóñez lo propuso ante el profesor Parga para que coordinara los trabajos de MC en la capital; grabar que el puesto de presidente del comité municipal no existe aún en el partido naranja.

NARANJA II.- Hasta ayer iba caminando bien el supuesto, sin embargo aseguran que no se ha concretado aún nada, así que no hay por ahora algo seguro, que lleva un cabo podría ser –a decir de varios- la primera mala decisión del profe Parga como presidente del Comité Directivo Estatal de MC.

CUADROS.- El único mensaje que enviaremos al interior y al exterior del partido es que definitivamente no cuentan con cuadros que pueden asumir el liderazgo de los trabajos que se realicen en la ciudad de Chihuahua, por lo que tienen que recurrir a los militantes de otras filas; aunque no sería el primer priista en ingresar a MC, solo por ejemplo un ejemplo se encuentra Brenda Borunda, ex diputada federal del PRI; también hay generales que coquetean aquí con el movimiento naranja, como lo son José Reyes Baeza y Cristopher James Barousse, o bien, el todavía panista Carlos Borruel.

ACUERDO. No podemos olvidar que tiene algunas semanas Ordóñez estuvo en la capital del país con Dante Delgado, así como con el doctor José Narro.

POLÍTICAS.- Ayer en diferentes grupos de redes sociales circularon quejas por parte de familiares de policías viales que fueron enviados de la capital a Ciudad Juárez, hace aproximadamente tres meses, para que apoya con laboratorios en cercos de sanidad, principalmente, que de entrada crítica los insumos que les dieron para realizar esta mano de obra.

VIALES.- Pero además varios de los familiares que compartieron las quejas, es la indicación inicial era que solo acudiría a un par de semanas de apoyo, llevan poco más de dos meses, y ahora no solo hacen trabajos de prevención de sanidad sino también fueron incluidos en operaciones policiales, incluso cuando se dicen no todos tienen bonos de riesgo, similar a los que dan a los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad, por lo anterior han solicitado audiencia con los mandos para despejar consultas entre la tropa.

RIESGO.- Cambiando de tema, aseguran que la extracción que se está realizando en estos momentos de la presa El Granero, de 22 metros cúbicos por segundo, está poniendo en riesgo los cultivos de este año, por eso es la urgencia de que se cierre ; "El riesgo es para los cultivos de este año y del que viene, pues no podemos sacar la producción que hay ahorrado y el próximo año", manifestó el alcalde de Ojinaga, Martín Sánchez, quien ha tomado también la bandera de la defensa del agua de la Luis L. León.

INFORME.- En cuanto a la conformación de la comisión diplomática entre productores ojinaguenses y autoridades de Presidio, Texas, el alcalde señaló que las reuniones ya registradas, por lo que cada quien está haciendo lo propio, tanto la división estadounidense como la división mexicana, para que sea exactamente el gobierno de los EE. UU. El que emita un informe sobre el pago del Tratado de Aguas de 1944, pues a la Conagua ya no le creen.

SSP.- Precisamente ayer, un grupo de productores de la región se trasladó a la capital del país para entrevistarse con algunos diputados federales, entre ellos Eraclio Rodríguez, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, los mismos que acudirán a la Secretaría de Seguridad Pública y ya no a Conagua; hasta el momento no se sabe con exactitud por qué ahora la intromisión de la SSP.

CONTROVERSIA.- Y hablando de presas, Rafael Rodríguez, regidor del Cabildo de Camargo, fue director al pedir alcalde de dicho municipio, Arturo Zubía, que se adhiera a las controversias recibidas por más de 10 alcaldías ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a raíz de la apertura de las válvulas de la presa La Boquilla hace un par de meses, “que lleva como la verdadera, pacífica, legal y legítima defensa del agua y de los productores agrícolas de la región, encontrando solo una oposición de baja política y escaso diálogo para buscar una solución al problema ”.

CONTROVERSIA.- Ante esto el presidente camarguense optó por iniciar una confrontación y seguir politizando el tema de la defensa del agua, en este caso de la presa La Boquilla ubicada en San Francisco de Conchos, cuando lo único que pedía el regidor era que el Cabildo analiza la posibilidad de sumarse a las controversias interpuestas ante el máximo tribunal, es este otro capítulo en la novela de la defensa del agua en Chihuahua.