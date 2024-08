--PAN y PRI logran la mayoría simple --Cata Espino llega a reforzar la SSPE

RESPIRO.- Sí la libró el PAN para quedarse con la plurinominal que contemplaba y con ello está dentro Jorge Soto. Al revisar los números de curules en bruto pareciera que Morena empató a Acción Nacional con 12 y 12 cada partido del total de legisladores pero con el principio de sobrerrepresentación, el blanquiazul estaba en riesgo de no pasar de once.

TOPE.- No obstante, con los ajustes —por ligeros que hayan sido— en las 11 impugnaciones a misma cantidad de distritos, de un total de 22 demarcaciones, sí les dieron las cuentas para alcanzar el tope de 12 y de esa forma adjudicarse una pluri.

COSECHA.- Aun así, no se puede hacer a un lado el análisis de que el triunfo de Morena en 7 distritos y los que no ganó le generaron una suficiente cosecha de votos como para quedarse con 5 plurinominales, así como a su aliado el PT que concentra una por mayoría relativa y otra por la representación proporcional.

FILAS.- De esa forma por el partido guinda entran Brenda Ríos, Pedro Torres, Herminia Gómez, José Luis Rascón y hasta Jael Argüelles. Mientras por el PT se suma por esa vía América Aguilar y por parte del PVEM —sólo aliado en lo federal— queda su dirigente Octavio Borunda.

TABLAS.- El PRI salió tablas ya que en la actual legislatura tenía cinco espacios en el Poder Legislativo y afianza para el siguiente periodo el mismo número de diputados en total, ya que ganó 3 por mayoría relativa y 2 plurinominales, con lo que se anotan Isamar Valadez y José Luis Villalobos. Igual que MC tenía un espacio y así se mantiene, con Alma Portillo.

MAYORÍA.- Así se completa el reparto de las 33 curules, a reserva de nuevas impugnaciones, para la reflexión de lo que viene rumbo al 2027 ya que lo cierto es que los panistas pasaron de 15 a 12 diputaciones aunque con la alianza con los priistas retienen la mayoría simple. En tanto que Morena sigue igual con sus 12 posiciones y el PT que se desdibujó en la actual legislatura recobra vida.

BALANZA.- Y los partidos pequeños como Movimiento Ciudadano y el Partido Verde continúan siendo estratégicos para las coaliciones, ya que inclinan la balanza en cerradas votaciones donde harán la diferencia y seguramente se darán a querer.





***





CATA.- A propósito de señales de vida, ayer se dio a conocer que Claudia Arlett Espino se integra como directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Y es que desde que Cata contendió por una consejería del Instituto Nacional Electoral, en marzo de 2023 y en lo cual quedó en quinto lugar de 508 aspirantes, se concentró en su cátedra en la UACh.

NOMBRAMIENTO.- Así, la SSPE que encabeza Gilberto Loya difundió el nombramiento que aprovecha la sólida trayectoria de Espino, quien fue presidenta del Instituto Estatal Electoral, es doctora en Derecho con especialidad en Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos por la UC3 de Madrid España y maestra en Derecho Financiero.

TRAYECTORIA.- Asimismo, la abogada de origen rarámuri es profesora-investigadora universitaria desde 2003, coordinadora del Doctorado en Derecho de la UACH 2008-2010, evaluadora CIEES desde 2010, asesora jurídica y del modelo de comunicación política de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de 2011 a 2013 y asesora del Senado de 2013 a 2014, además de consejera electoral y ex presidenta del IEE 2015-2021 por resumir su trayectoria.

RELEVO.- De hecho, Loya Chávez se tenía guardada esa noticia ya que según se estableció, Cata Espino ya se encuentra en el proceso de entrega-recepción para asumir de manera oficial en esa área, donde estaba de manera temporal Bianca Nevárez, subsecretaria de Asuntos Internos.





***





TERCER.- No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla y como lo comentamos ayer en este espacio, el 3 de septiembre iniciará el periodo de cierre de la primera administración del alcalde Marco Bonilla con la entrega de su tercer informe a las 11 Hrs. en el salón de Cabildo.

GABINETE.- Algunos verán con melancolía el término de este periodo y otros se sumarán con entusiasmo, pues el presidente municipal ya había anticipado que hará una revisión de su gabinete para evaluar quiénes permanecen y quiénes se van.

EQUIPOS.- De facto, en algunos casos asumirán panistas y en otros priistas o perredistas; ése fue el acuerdo y en delinear esos equipos se encuentran trabajando las dirigencias de los partidos aliados para la contienda electoral del 2 de junio pasado.

PLAZA.- Por lo pronto, Bonilla Mendoza tomará protesta como alcalde reelecto en el evento formal del 10 de septiembre en el Centro de Convenciones a las 18 Hrs. Y en cuanto termine, realizará un convivio ciudadano en la Plaza de Armas en agradecimiento a quienes le volvieron a dar su voto de confianza al joven de la Chihuahua 2000.