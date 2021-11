--Paran antenas en un organismo descentralizado --Con lupa revisarán sentencia de la SCJN

SOSPECHOSA.- Se advierte que vendrá un problema mayúsculo en la Junta de Asistencia Social Privada (JASP), cuya titular Lucila Murguía ha dejado de dar la cara y contestar llamadas telefónicas a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que esperan se les deposite el pago correspondiente al mes de noviembre.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

PREOCUPADOS.- Según trascendió, la preocupación de más de 200 OSC es por la presión que ejerce la Secretaría de Hacienda para el pago de impuestos retenidos, de lo contrario –les advirtió la dependencia— comenzarán a cobrarles multas.

TIEMPO.- Además, las asociaciones padecen de falta de liquidez, pues dependen del presupuesto asignado y muchas ya comenzaron a ser demandadas tanto por proveedores como por personal. Una bomba de tiempo en el organismo descentralizado, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social del estado.

FALTANTES.- La situación ya es del conocimiento de la Secretaría General de Gobierno porque si bien es un asunto heredado de la anterior administración, se incluyó en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 y ahora se desconoce dónde están esos recursos.

***

FINANZAS.- Diputados locales, abogados de gobierno del estado y la presidencia municipal trabajan a marchas forzadas para solucionar el tema del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), tras la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

OSCURAS.- Lo que es seguro es que Chihuahua y Juárez no se van a quedar sin ese dinero, ya que básicamente sería iniciar el 2022 con ciudades “a oscuras”, al no contar con los recursos para pagar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), precisamente la tarifa eléctrica.

MUNICIPALES.- Si bien la resolución de la ministra Margarita Ríos Farjat es interpretada por políticos y empresarios como un atentado a las finanzas municipales, en un primer análisis los equipos jurídicos lo ven como una llamada de atención para que se hagan las cosas conforme a la ley.

MECANISMO.- En la interpretación legal, según los juristas, no se ordenó eliminar el cobro, sino el mecanismo con el que se realiza, lo que abre la posibilidad de encontrar otra forma de recaudarlo.

DOBLE.- Un aspecto que se aclarará hasta conocer el detalle de la resolución, ya que en la minuta sí subraya la invalidez de cobrar el DAP porque el ciudadano ya paga por un servicio público y todavía le suman otro concepto para garantizar el pago del Municipio, lo que es un doble cobro.

AMPAROS.- De hecho, años atrás, muchos chihuahuenses se ampararon contra ese concepto al argumentar que la administración municipal sí cobraba pero no garantizaba el alumbrado público en todas las colonias, entonces cuál era el propósito recaudatorio si además en el presupuesto está contemplado y se supone se destina al mantenimiento de postes y cables.

INGRESOS.- En tanto, el Municipio de Chihuahua se toma un respiro y aunque ya llevaban avanzado el proyecto de la Ley de Ingresos, no estará terminado hasta que se actualicen las tablas catastrales, lo que todavía no ocurre y se despejen las dudas que generó la Suprema Corte, pues no es sólo el DAP sino el Impuesto Universitario y multas de la Policía Municipal, cuyas implicaciones aún falta evaluar.

***

PASARELA.- Mañana martes, la ciudad fronteriza será sede del Foro “Políticas Públicas por la Transformación de Ciudad Juárez”, en el que se tendrá la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como del administrador general de Aduanas, Horacio Duarte Olivares; el director general de Infonavit, Carlos Martínez Velázquez; el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto y el senador por Chihuahua, Rafael Espino de la Peña.

REFLECTORES.- Según se ha dado a conocer, el evento lleva el ingrediente político para que se luzcan tanto Ebrard como Espino, quienes, por cierto, sostienen una sólida amistad desde hace varios años.

BASTIÓN.- Y en estos momentos, Juárez representa un fuerte bastión para el morenismo, la prueba es que se tendrá un desfile de altos funcionarios de la administración federal en esa ciudad, a la que sin falta ha acudido el presidente Andrés Manuel López Obrador cada vez que ha visitado el estado.

***

RELLENO.- Hoy a temprana hora el alcalde capitalino Marco Bonilla Mendoza dará a conocer el convenio de colaboración que se firmará con universidades públicas y privadas para llevar a cabo el estudio de impacto ambiental y de factibilidad del nuevo relleno sanitario, que se pretende sea metropolitano, es decir, para las ciudades de Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán.

SANITARIO.- Es, el nuevo relleno sanitario, uno de los grandes proyectos que dejarán la huella de la actual administración municipal, lo que se estima ocurra en meses y se utilice durante los siguientes 15 años.

***

PLEITO.- Muy buenos saludos se han enviado el diputado federal del PAN Mario Mata y la senadora de Morena, Bertha Caraveo, cuando todo inició por un error ortográfico plasmado en un cartelón que él sostenía en el pleno de la Cámara de Diputados, dos semanas atrás.

PLEITO II.- La legisladora Andrea Chávez notó la errata, así como la senadora y, como era de esperarse, Mata Carrasco reviró con una amplia lista de tareas del gobierno federal sin resolver.

RETO.- En algún punto, el alegato subió de tono y Caraveo Camarena denunció a Mario Mata por violencia política por razones de género y él respondió con el reto de debatir en tribuna. Lo cierto es que en algunos chats de WhatsApp ha sido el tema más comentado desde hace tres días.