--Parece dedicatoria para Quintana --Ahora El Granero, a la Corte --Corral, ¿por la presidencia?

EDAD.- Ayer el diputado juarense de Morena, Gustavo de la Rosa Hickerson, propuso eliminar el requisito de edad máxima para poder ser electo gobernador de Chihuahua, el cual se encuentra en los 70 años, que sin duda esta derogación no es para proponerse él como candidato a la gubernatura, es un tema que tiene rato trabajando y que finalmente lo presentó ante la Diputación Permanente.





¿QUIERES SER EL PRIMERO EN RECIBIR LAS RÁFAGAS EN TU EMAIL? SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER AQUÍ





EDAD I.- El artículo 84 de la Constitución de Chihuahua establece que para ser electo gobernador constitucional se deben tener al menos 30 años cumplidos al día de la elección y menos de 70, lo que la hace como la única entidad en el país con esta restricción de la edad límite, artículo que se contrapone con el 116 constitucional que si bien es cierto también refiere como mínimo 30 años, no pone un máximo.

EDAD II.- Si no es porque pertenecen a dos grupos políticos confrontados, pareciera que la iniciativa de don Gustavo tendría dedicatoria a Víctor Quintana Silveyra, exsecretario de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, quien tiene 71 años, y recordemos que hace algunos meses se informó que su equipo jurídico trabaja en la estrategia para impugnar la edad como requisito para contender por la gubernatura.

CORTE.- A ver qué responden Gobierno del Estado y los municipios de Aldama y Ojinaga, luego del exhorto que salió del Congreso del Estado para que interpusieran controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Gobierno Federal y la Conagua por la apertura de la presa Luis L. León, El Granero, ubicada en ciudad Aldama.

CORTE I.- Recordemos que no serían los primeros en recurrir a la controversia, pues hay precisamente en estudio dentro del máximo tribunal, recursos de 15 municipios afectados por la apertura de La Boquilla, por ello el exhorto por parte de la bancada tricolor para que ahora Gobierno Estatal y los dos municipios en mención hagan lo propio.

AMAGAN.- En este mismo orden de ideas, veamos qué sucede el día de hoy, pues productores y agricultores de la zona centro-sur del estado en actos solidarios advirtieron que no dudarían en bloquear caminos y vías, en una forma de presión hacia el Gobierno Federal y la dependencia del agua, pues aseguran son cuando menos 19 metros cúbicos por segundo los que están extrayendo de El Granero, lo que pone en riesgo que no se concluya el ciclo agrícola del distrito 090 de Ojinaga.

CONFERENCIAS.- Quienes lo conocen aseguran que algo trama el ex líder nacional de las juventudes del PRI, Cristopher James Barousse, pues lleva 14 municipios de la entidad y 11 estados del país impartiendo conferencias, diálogos, encuentros, al interior del tricolor; este jueves, precisamente con simpatizantes y militantes de Juárez a través de Zoom, ofrecerá la ponencia “Liderazgo y participación ciudadana”.

GRILLA.- Precisamente hace unos días el también expresidente del PRI capitalino se reunió con Lupita Pérez en Cuauhtémoc, liderazgo conocido por la región y exdirigente del CDE, así como con Israel Beltrán Montes, priista y empresario radiofónico, con quienes no desaprovechó la oportunidad para hacer grilla. No es la primera ocasión en que Barousse se reúne con grupos políticos (no sólo del PRI), muchos refieren se encuentra haciendo negociación para el proceso electoral que se avecina.

ENCUESTA.- Siguiendo con temas electorales trascendió que tanto en Palacio de Gobierno como en el PAN se recibieron con optimismo los resultados favorables que han mostrado ciertas encuestas de índole nacional, en las que vuelven a considerarlos en lugares y posiciones destacadas con rumbo al proceso electoral de 2021.

PRESIDENCIA.- El gobernador Javier Corral es considerado actualmente como el candidato más fuerte del blanquiazul a la presidencia de la República, según la consulta efectuada tanto a población en general como a los simpatizantes de ese partido, de acuerdo con la medición elaborada por México Elige.

PRESIDENCIA I.- La pregunta ¿quién le gustaría fuera el candidato a presidente de México por parte del PAN en 2024? fue planteada a ciudadanos en general, quienes concedieron la primera posición al mandatario de Chihuahua con el 20.6% de las menciones; seguido del presidente del CEN del PAN, Marko Cortés, con el 18.1%. En este apartado, el mandatario de Chihuahua repite en la preferencia de la ciudadanía.

PREFERENCIA.- Cuando el mismo cuestionamiento se realizó a simpatizantes del PAN, también colocaron a Javier Corral en la posición número uno con el 18.1% de las preferencias, en tanto que Marko Cortés fue desplazado al segundo lugar con el 17.9%, luego de ocupar la primera plaza en la pasada encuesta.

AVANCE.- Además se comenta de un avance consistente del PAN en las preferencias por partido en el estado de Chihuahua en la elección a gobernador, pues en otros sondeos ubicaron a Acción Nacional por delante de Morena en la elección de gobernador con un 25.25% y 21.94%, según las estimaciones de la empresa Comunicación Política; así como de un 24.3% contra un 23.8% en favor del blanquiazul, de acuerdo con la encuestadora Massive Caller. De ahí el buen ánimo y la motivación, según nos dicen.