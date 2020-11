-- Pensaban que nunca llegarían a ellos -- Piden a gobiernos empatía por crisis

CONTROL.- Al interior de la Universidad Autónoma de Chihuahua hubo un grupo muy grande y “poderoso” perteneciente al ex líder nacional de las juventudes priistas Cristopher J.B., hoy detenido, la mayoría de ellos contemporáneos suyos, de la Facultad de Contaduría y Administración, que se metieron –como luego lo dijo el mismo César Horacio- hasta la cocina de la entonces Rectoría.

CONTROL I.- En esa administración del 2010 al 2016, fueron bastantes los que de la noche a la mañana consiguieron horas clase, medios tiempos y hasta tiempos completos, cuando apenas y habían terminado la licenciatura, unos pocos la maestría, nadie el doctorado: su única gracia era pertenecer al grupo de Cristopher, cercano a César; además tenían compensaciones como si fuesen secretarios del gabinete estatal, no hablemos de la influencia que utilizaron, pues fueron permisivos con ellos, si no nos cree pregúntenle a Liliana Álvarez.

CONTROL II.- La lista era grande, entre ellos Juan Pablo Zaldívar, Roberto Anchondo, Alberto Farres, Aldo Arizmendi, Carlos Torres, Diana Valdez, Carlos Franco, Rubén Martínez, Octavio Ávila, todos ellos pensaron que controlarían la Rectoría 2016-2022; planeaban que Zaldívar fuera rector en el 2022, luego Carlos Torres... “ilusos”, les gritaron hace algunos ayeres, pero hoy, ese grito vuelve a estremecer.

DAÑO.- Qué tiempos aquellos, cuando por tener algunos espacios y algunas clases llegaron a pensar que podían controlar la máxima casa de estudios, nunca se midieron realmente, ni lo que podían o no hacer; tenían a un secretario particular de la Rectoría con nula experiencia; cuando de todos es sabido que por esa oficina han pasado verdaderos maestros/abogados, ya no digamos el pobre trabajo que hizo el resto, fue sin duda más el daño que hicieron a la universidad que lo poco que le aportaron.

ESTRELLITA.- El Cabildo de Aquiles Serdán puso el ejemplo para el resto de los ayuntamientos en el estado y acordaron no aumentar el Impuesto Predial para el próximo año, esto como una medida solidaria por la crisis que ha ocasionado la pandemia y que ha dejado a miles de hogares con personas sin empleos.

SOLIDARIO.- El hecho es que la iniciativa del alcalde Ariel Fernández fue votada por unanimidad, donde en el mismo dictamen se aprobó para que tampoco fueran modificados los valores catastrales ni de traslación de dominio, por lo que los contribuyentes pagarán lo mismo que en el 2020, sumado a que los vecinos más cumplidos y puntuales también recibirán además un descuento.

VISIONARIO.- Algo muy similar comentó Rafael Espino, quien en días pasados hiciera el exhorto para que los gobiernos municipales y el estatal fueran solidarios con los chihuahuenses, quienes con las recientes medidas restrictivas han visto mermadas sus economías en los hogares.

PROYECCIÓN.- Y es que el aspirante a la gubernatura por Morena es además especialista en economía, por ello ha hablado de que los gobiernos no se endeuden y no creen nuevos impuestos a los ya existentes, para evitar lastimar a una comunidad resentida; por el contrario, la gente está a la espera de que los próximos gobernantes tengan un plan efectivo de reactivación económica y de creación de oportunidades.

CANDIDATA.- Como balde de agua fría le cayeron a la morenista Carmen Almeida las palabras del profesor Martín Chaparro, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, cuando refirió que aquí en Chihuahua no hay perfiles serios de mujeres militantes de Morena que puedan competir por la gubernatura, esto luego de los lineamientos que emitió el viernes el INE.

CANDIDATA I.- Como se sabe, Carmen Almeida es la única mujer de Morena que ha manifestado su intención por competir por la candidatura de su partido a la gubernatura, el resto son varones; varios aseguran que sólo tiene de su lado a dos consejeros morenistas y que ya se peleó con uno, así que únicamente le queda uno.

SOS.- Habitantes de Granjas del Valle II Etapa, en el norte de la ciudad, lanzan un llamado de auxilio urgente a las autoridades, principalmente a la JMAS, porque simplemente ya no aguantan a su “líder”, que de manera arbitraria y prepotente cobra el agua potable a su antojo y se da el lujo de amenazar a quien levanta la voz.

AGUA.- Resulta que el autonombrado presidente de la Asociación de Vecinos de Granjas del Valle, Carlos González, asegura que nadie puede entrar a “su colonia”, y así de sencillo tiene el control de la distribución del vital líquido, y lo cobra como él considera.

COBRO.- En los últimos meses en los recibos que expide de manera irregular se manejan costos desde 30 hasta 45 pesos el metro cúbico de agua, muy por encima de lo que cuesta en la JMAS, y hasta se jacta de que él se roba el vital líquido, y claro, quien lo paga son los usuarios.

AMENAZAS.- Pero el abuso no queda en el cobro del agua, las amenazas van desde quitarles el agua, prohibir que entre la JMAS a prestar el servicio, hasta retar a golpes a quien se atreva a reclamarle por el costo del servicio.