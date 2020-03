--¿Permiso para la impunidad en Policía Vial? --Cuestionan a Víctor por saltarse trancas --Buen sabor dejan informes regionales a JC

AGENTES.- Ahora que se expuso el caso de 3 agentes de la Policía Vial que violentaron a una conductora que manejaba supuestamente de manera errática, tanto Rafael Palacios Reyes como el director de Inspección Interna, Rafael Martínez Ruiz, plancharon todo para evitar cualquier tipo de filtración del caso y han evitado hacer declaraciones del tema y lo más grave es que no existe un solo agente sancionado o detenido por los hechos.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

PROTEGIDOS.- Ambos funcionarios de la Fiscalía General del Estado, con línea de mando que llega al comisionado Óscar Aparicio Avendaño, decidieron dar carpetazo y ocultar toda información relacionada con el abuso ocurrido la noche del 27 de febrero, pues ni la identidad de los agentes ha trascendido porque, aseguran, están más protegidos que el propio Rafael Palacios Reyes.

MORDIDAS.- Viene al tema que tampoco se ha actuado en el caso de las mordidas electrónicas que destapó el propio sector empresarial, en las cuales se acreditó que un grupo de agentes viales del turno nocturno entregaban un número de cuenta a los conductores que no traían efectivo para entregar un soborno, esto terminó con una declaración de que se iba a actuar y ya.

DIRECTOR.- Aparte de Palacios y su falta de actuación, nos señalan que buena culpa para dejar los casos en el limbo es del director de Inspección Interna, pues a pesar de que su labor es perseguir a los policías que cometen delitos, prefiere despachar desde su oficina y no investigar esas faltas administrativas o penales que cometen, esto es comentado en los pasillos de su oficina.

MANO.- Sin duda muchos empiezan a extrañar a la exdirectora de Asuntos Internos, Érika Jasso, quien, aseguran, hubiera procedido desde el primer día que se presentó la denuncia formal, pues todos sabían que no le temblaba la mano para actuar. Pero parece que se castiga por el buen trabajo y se premia el mal desempeño.

OFICIO.- Tal como lo mencionamos ayer en este espacio, Víctor Quintana Silveyra, secretario de Desarrollo Social del Gobierno Estatal, solicitó el fin de semana su reafiliación a Morena, justo en la visita de Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino del CEN morenista, a quien le hizo llegar un oficio.

CRITICADO.- Aunque un grupo de militantes del partido guinda, muchos de ellos de los fundadores en Chihuahua, han mostrado interés para que el integrante del gabinete corralista sea considerado como candidato a la gubernatura por parte de Morena; desde luego que las críticas no se hicieron esperar, y dentro de los atentos saludos que le mandaron a Quintana fueron que el oficio no debió ser enviado al CEN de Morena, sino a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, pues fue ésta quien en 2016 lo expulsó de las filas morenistas.

ESPERA.- Además aseguran que debe primeramente abandonar el gabinete estatal, luego acudirá ante dicha Comisión Nacional y finalmente esperar el proceso de reafiliación; pues de no abandonar el gabinete de Corral Jurado, se entendería en una intentona de “si no me aceptan en Morena, sigo en Gobierno del Estado”.

MALPENSADOS.- Los más malpensados, inclusive, se atrevieron a decir que el propio gobernador sería el primer interesado en que Víctor Quintana abandere la candidatura morenista, pues así tendría dos gallos, el de Morena y el del PAN, toda vez que el proyecto de Juan Carlos Loera por la silla estatal aún no ha prendido.

EVENTO.- Ayer, luego de meses, volvió el PRI estatal a realizar un evento masivo, pues acudieron más de mil almas al auditorio Ramiro Cota del Comité Directivo Estatal tricolor, allá en la Dale, para celebrar su Consejo Político Estatal, así como el 91 aniversario de fundación del Revolucionario Institucional, desde que ostentaban las siglas del PNR.

PERSONAJES.- Pues bien, el Consejo y el aniversario del partido aglutinaron a personalidades como Omar Bazán Flores, Fernando Moreno Peña, Sergio Granados, Mario Trevizo, don Mario de la Torre, Rosa Isela Gaytán, Doroteo Zapata, Georgina Zapata, Diógenes Bustamante, Liz Aguilera, Alejandro Domínguez, Antonio García, Adela Soto, Enrique Rascón, Ariel Hernández, Jorge Arizpe, Luis Raúl Escárcega, entre otros.

ANTESALA.- Ahí, reunidos desde temprana hora, donde las tortas de barbacoa y los burritos no pudieron faltar, el líder estatal Bazán Flores pidió a los presentes que además de ponerse la camisa del tricolor, comiencen a regresar al partido mucho de lo que les ha dado, y no necesariamente en efectivo, sino con trabajo diario, que sin duda será indispensable ahora en la antesala de las elecciones de 2021.

EJERCICIO.- Nos reportan que el ejercicio de informes regionales que ha llevado a cabo el gobernador Javier Corral le ha dejado buen sabor de boca; en Parral, por ejemplo, hubo una ocupación total y se vio en las primeras filas a las alcaldesas de Matamoros, Valle de Zaragoza y de Allende, María de los Ángeles Gaucín Salas, Yolanda Venzor Meléndez y Blanca Jennyra Figueroa Chávez, respetivamente.

PRESENTES.- Además asistieron los alcaldes: Alfredo Lozoya Santillán, de Hidalgo Parral, que acudió junto con su esposa Soledad Sánchez de Lozoya, presidente del DIF Municipal; así como Noel Chávez Velázquez, de Guadalupe y Calvo, y Hugo Aguirre García, de Guachochi. Asimismo los ediles de El Tule, Javier Rodríguez Chávez, y de San Francisco del Oro, Felipe Terrazas Gutiérrez.

PRESENTES II.- También atendieron la invitación a este acto, la diputada federal María de los Ángeles Gutiérrez Valdez; la legisladora local Elizabeth Chávez Mata, así como sus compañeros en el H. Congreso del Estado, Lorenzo Arturo Parga y Jesús Velázquez Rodríguez; mientras que por parte del Poder Judicial, la representante fue la magistrada Norma Angélica Godínez Chávez.





Nos interesa su opinión y comentarios, escríbanos al correo: ráfagas@elheraldodechihuhaua.com.mx