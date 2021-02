-- Pide Corral en CDMX más vacunas -- Inicia grilla por dirigencia de la 42

VACUNA.- El gobernador Javier Corral anunció que realizará diversas gestiones ante el secretario de Salud federal Jorge Alcocer y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, así como con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, para obtener cerca de 420 mil dosis que se requieren para vacunar contra el Covid-19 a todas las personas adultas mayores de 60 años de nuestra entidad.

AMARILLO.- Este anuncio se da en el marco del posible cambio, la próxima semana, en toda nuestra entidad para quedar en el color amarillo del semáforo epidemiológico, conforme a la reducción o buen desempeño en los principales indicadores de seguimiento a la pandemia y que el gobernador adjudicó a la buena la colaboración de la gente al atender las recomendaciones de prevención.

ENVÍO.- De llegar este miércoles 17 de febrero otras 22 mil vacunas, como se tiene programado para completar la segunda dosis en el esquema de vacunación a personal médico, sumarían 58 mil 325 las que se han enviado al estado, que representan apenas un 2.5% de las 2 millones 595 mil necesarias para inmunizar a la población objetivo en la entidad, que son todas aquellas personas de 18 años en adelante.

GESTIÓN.- No obstante que el gobernador ha tenido diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como con áreas de seguridad federal, que llegaron al extremo de descoordinarse con el estado en esta materia, mantiene una gran cercanía con los responsables de la Secretaría de Salud, así como con el titular de Hacienda, por lo que esta gestión puede tener un buen resultado y lograrse el objetivo de conseguir las vacunas para las personas en ese grupo de edad.

PARTICULAR.- Quien apareció hace unos días, no en persona pero sí mediante un documento que circuló entre el magisterio, es el ex secretario general de la Sección 42, Miguel Ramírez Sánchez, quien hoy funge como secretario particular del dirigente nacional del SNTE.

SNTE.- Dicen fuentes cercanas a la dirigencia seccional que Ramírez, con su renovada fisonomía por la cirugía estética que recientemente se hizo, dio a conocer un cuestionario que dirige a los maestros en el que se erige como todo un paladín de la transparencia y honorabilidad sindical, pero que lleva como trasfondo el tratar de incidir para que se nombre a alguno de los suyos como nuevo dirigente de la 42.

CARTAS.- Patricia Alamillo, Juan Sinecio, Mario Rodríguez, Diana Aguilar, Héctor Parga, Guillermo Ontiveros y Edgar Ramos son sus cartas para dirigir al gremio magisterial y en un descuido hasta Braulio Solís o su esposa Wendy Luján, que ahora los trae tratando de desestabilizar, como si fueran un ejemplo a seguir.

HISTORIA.- Tal vez piensa que los maestros son ingenuos y que no tienen memoria y ya olvidaron el asesinato de la maestra Sonia Madrid, integrante de la directiva sindical con quien tenía fuertes diferencias por el manejo de los seguros cuando éste era dirigente.