--Piden la cabeza del profe Avitia --CEN le manda saludos a Pavel

PROFE.- Cada vez se ve más desdibujado el profesor Ever Avitia, líder de la Sección 42 del SNTE, pues no más de uno asegura que ha sido un dirigente opaco que no da muestra de trabajo y compromiso con sus agremiados.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

PROFE I.- Le han surgido fuegos en prácticamente todo el estado, tan es así que muchos de los que encabezan son personajes con una “negra” trayectoria, como son Braulio Solís, yerno del exdirigente Julián Luján, que siempre le solapó sus irresponsabilidades como docente y ahora se maneja con una bandera de modelo a seguir; lo mismo con Beatriz Verduzco, muy cercana a Miguel Ramírez y al profe Alejandro Villarreal, que muchos años fue “aviadora” del magisterio y colocó a toda su familia en la nómina.

PROFE II.- Muchos son los problemas que tiene el magisterio y su dirigente brilla por su ausencia, los profes ya claman por un cambio que les permita retomar el rumbo, cuando menos le piden que abandere las causas del magisterio, más ahora que muchos de sus pensionados y jubilados están sufriendo por Pensiones Civiles del Estado; “que desquite el sueldo”, le escribieron en una red social.

MUJER.- Vaya forma de mandarle saludos del CEN del PRD a don Pavel Aguilar, precandidato del partido del sol azteca a la gubernatura de Chihuahua, pues fue a través del INE, cuando se ratificó que dicho instituto político postulará a la gubernatura a una mujer, que no fue más que ratificar lo que hace un par de semanas don Jesús Ortega, presidente nacional amarillo, daba a conocer.

MUJER I.- Con lo anterior, varios escucharon decir a Pavel “¡trágame tierra!”, pues ahora tendrá que desistir de su proyecto de lograr la candidatura y que a decir de los malpensados no era más que una forma de blindarse en contra de las investigaciones que sostiene la Fiscalía General del Estado en su contra, a raíz –presuntamente- de su permanencia en la nómina secreta del exmandatario César Horacio.

GÉNERO.- Por cierto, el INE lo informaba, en Chihuahua el PRI postulará mujer, igual que el PRD, también hará lo propio el Partido Verde Ecologista de México; en tanto Movimiento Ciudadano, Morena, Redes Sociales Progresistas y Fuerza x México informaron que será hombre su candidato; mientras que el PAN y el PES documentaron que su proceso interno está en desarrollo.

VACILADA.- Una verdadera vacilada resultó la aspiración “independiente” del abogado Jaime García Chávez, quien intentará ser candidato por la vía independiente a la gubernatura de Chihuahua; ya con su vida resuelta y sin nada que perder ejecutará este último intento, pero quien realmente lo conoce sabe que juega a hacerle al candidato; el hecho de ni siquiera cumplir el requisito de presentar una cuenta bancaria para efectuar su registro habla precisamente del juego en el que está inmerso.

INICIO.- Por cierto, ayer y casi a primera hora, se reunieron los alcaldes de extracción priista con el dirigente estatal Omar Bazán, precisamente en una de sus residencias, en las que ya acordaron cerrar filas y apostarle no solamente a retener los puestos que ya tienen, sino a ir por más; cuando menos con el ejemplo ya le ganaron a los demás partidos, ya el tema de las urnas es otro boleto.

HOMICIDIOS.- Luego de hacer un balance de lo actuado por la SSPC en 2020, en la que estuvo unos meses como encargado de despacho Ricardo Mejía Berdeja, a la salida de Alfonso Durazo, ahora candidato a la gubernatura de Sonora por Morena; la nueva responsable de esa área, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se refirió a la estrategia que se aplicará en 15 municipios que presentan el mayor porcentaje de homicidios dolosos.

DOLOSOS.- Esa estrategia, según se informó en ocasión anterior, se desarrollará en nuestra entidad en los municipios de Juárez y Chihuahua, al encontrarse dentro de las 15 demarcaciones que reúnen el 27.5 por ciento del total de los homicidios dolosos del país, y a los que de acuerdo a lo informado, el gabinete de seguridad federal dará un seguimiento especial para disminuir esos índices.

INVITACIÓN.- En la información dada a conocer el pasado 18 de diciembre se dijo que en esos 15 municipios habrá, en el recién entrado 2021, reuniones del gabinete de seguridad encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, algo que no debe extrañar, salvo que en nuestra entidad las dependencias federales de ese rubro dejaron las mesas de coordinación con las estatales por una instrucción de su parte, por lo que será interesante conocer si invitarán al Estado.

LLAMADO.- Quizá en el 2021, con Rosa Icela Rodríguez como nueva titular de la SSPC, así como con ese operativo especial anunciado, las cosas cambien y el gobierno federal también atienda el llamado que hizo recientemente el gobernador Javier Corral, para que las fuerzas federales presentes en el estado se sienten nuevamente en las mesas de seguridad con las estatales y se deje de lado una actitud presidencial que, según dijo, sólo beneficia a los criminales.