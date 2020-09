--Pobre de Chihuahua, sólo en seguridad --Sale profe Parga de la dirigencia emecista --Sí hay director local de Conagua, atiende negocios

FEDERALES.- El retiro de las fuerzas federales de la coordinación de la mesa de seguridad no es más que el resultado de las tensiones que se han tenido en los últimos meses entre los gobiernos estatal y el federal, que agrega este acto a las represiones ejercidas en la lucha por el agua que mantiene con los productores y las autoridades estatales.

RETIRADA.- Si bien las declaraciones y acusaciones, hechas la semana pasada por el delegado de los programas de Bienestar Juan Carlos Loera en contra del gobernador Javier Corral, y la respuesta de la administración estatal pusieron un ingrediente más a este desencuentro en la mesa de seguridad, la realidad es que los representantes de las fuerzas federales ya no acudían desde hace algunas semanas, según se dio conocer, pues quizá ya se había decidido, desde el ámbito central, su retirada de las reuniones conjuntas con el estado.

RETIRADA I.- A la utilización de la Unidad de Inteligencia Financiera como ejecutor de represalias para intimidar a agricultores y actores del conflicto por el agua, se añade el retiro de las fuerzas federales de las reuniones con el estado, para sesionar por su cuenta, según lo comunicó el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), Alfonso Durazo.

RÉGIMEN.- Se menciona que como antecedente de las represalias por parte de la SSPC, hay que recordar la participación del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, a quien se vio muy activo en medios de comunicación empleando un lenguaje fuerte para descalificar y acusar a agricultores y autoridades estatales, en una actitud que fue considerada como de golpeteo político del régimen federal.

REPRESALIA.- Este abandono de la mesa conjunta de seguridad pone en otro nivel las relaciones entre los dos ámbitos de gobierno, pues para Corral Jurado refleja el talante autoritario y vengativo del gobierno federal contra el pueblo de Chihuahua, en una acción que rompe el pacto básico de colaboración y hace perder el sentido de federación; en una represalia similar a las tomadas por Enrique Peña Nieto, al retirar el apoyo del Ejército y la Policía Federal por la lucha anticorrupción de Chihuahua.

SOLOS.- El único resultado de esta disputa es que si estando “coordinados” las corporaciones estatales con las corporaciones del gobierno federal no han podido contener la ola de inseguridad, pues aquí el crimen organizado hace y deshace en cuanto municipio serrano –y no tan serrano- se les atraviese: ponen y quitan directores de policías locales, controlan gobiernos locales completos, el trasiego de drogas y armas, privaciones de la libertad, homicidios; no hay quién los detengan. Pobre de Chihuahua, sólo esto le faltaba.

DIRIGENCIA.- Todo indica que en próximos días el profesor Lorenzo Parga habrá de dejar la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, pues ahora sus esfuerzos se concentrarán en la capital del mundo, Parral, desde donde operará para dos posibles escenarios: la alcaldía de Parral o bien la reelección como diputado local por el Distrito 21.

DIRIGENCIA I.- Así ocurrió precisamente a mediados de septiembre, cuando presentó licencia para ausentarse como dirigente estatal; en el plano nacional, la orden de Movimiento Ciudadano para aquellos que ostentan un cargo público y una dirigencia fue pedir licencia en uno, para poder concentrar esfuerzos en los proyectos de 2021, que fue lo que hizo el profe Parga, separarse del partido.

TRABAJOS.- Quienes lo conocen, saben que cumplió con el objetivo por el cual fue designado presidente estatal, poner en orden un partido que estaba prácticamente olvidado y tomado por unos cuantos y de “pilón” estos cuantos no hacían por sacarlo adelante; total que el profe al parecer ya cumplió y ahora destinará esfuerzos de lleno a lado del alcalde Alfredo Lozoya.

REUNIONES.- Por cierto, al diputado morenista Miguel Ángel Colunga le han querido colgar un “muertito”, diciendo que él y su partido no han tenido acercamiento con productores y agricultores de la región centro-sur de la entidad, cuando no ha sido así, inclusive el propio Colunga y su equipo se han encargado de volver a compartir las evidencias de las sesiones y reuniones que han sostenido.

DEFENSA.- Hay que decirlo también: Colunga, el profe Martín Chaparro y Juan Carlos Loera han sido los únicos de la 4T que han salido a defender a la federación en materia del agua, ya que aquí la delegación local de la Comisión Nacional del Agua no existe, prácticamente tienen siete meses de vacaciones, por ello han tenido que ser otros funcionarios y actores morenistas los que han salido al quite.

ABUSO.- Siguiendo con el hilo de la ausencia de la Conagua, y mientras los agricultores y autoridades siguen en la disputa por el vital líquido de las presas en discordia, los nuevos caciques del agua, –como les han llamado ahora-, el delegado local de esta dependencia federal Rubén Ramírez Quintana y Maribel Machado –cercana al delegado- en el apogeo de su negocio, aseguran se encuentran atacando por la espalda a los productores y agricultores chihuahuenses.

ABUSO I.- Quienes conocen del tema explican que ambos ya se encuentran notificando miles de trámites negativos, asegurando conocer del derecho, están cambiando todas autorizaciones positivas otorgadas por las anteriores administraciones a negativas, arrebatándoles los títulos de concesión que llevan más de 20 años trabajando a miles de agricultores con el pretexto de que son instrucciones de México: negar todo a los agricultores de Chihuahua; razón por la que los productores ya no quieren ni acercarse a Conagua, ya que saben que ahí son puras trabas, mentiras y abusos de autoridad.