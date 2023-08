--¿Policías de Juárez repartirán libros? --Suicidios, la otra pandemia…

REFUTA.- Con la artillería pesada que el excanciller echó a andar en contra de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum desmintió a Marcelo Ebrard al rechazar que la Secretaría del Bienestar esté operando a su favor, mucho menos —puntualizó— haya acarreos en sus eventos.

REFUTA II.- Con la Sinforosa de fondo —la reina de las barrancas en la Sierra Tarahumara— y un público de unas 2 mil personas, provenientes de Guachochi y otros municipios del sur del estado, sobre todo de Parral, la aspirante a coordinar la 4T en la elección presidencial refutó las acusaciones de Ebrard Casaubón.

UNIDAD.- Insistió en que debe mantenerse la unidad en el partido guinda y como lo ha sostenido en múltiples ocasiones, la precandidata a representar a Morena en las boletas electorales evitó descalificar a cualquiera de sus compañeros.

ENCERRONA.- Las declaraciones de Claudia se generaron después de la maratónica reunión entre los representantes de las “corcholatas” con el dirigente nacional Mario Delgado y la Comisión de Elecciones para definir el sorteo entre las encuestadoras que se harán cargo de realizar el sondeo para definir a su candidato(a).

ACARREOS.- Marcelo Ebrard dijo además que no se está respetando el acuerdo inicial y acusó que el aparato del gobierno federal opera para impulsar a Sheinbaum y tanto él como sus seguidores llamaron a recabar evidencia de acarreos y gastos no justificados para presentarlo ante el INE.

PROCESO.- La puntera en las encuestas consideró “los exabruptos” como parte del proceso, desestimó rupturas y consideró que el excanciller se equivoca en sus datos, sus señalamientos y en la estrategia que está adoptando, si bien el tema ya dividió a su fuerza legislativa prácticamente en dos bloques, o con ella o con él.

***

LIBROS.- Acompañada de sus principales operadores en el estado grande, Claudia tocó el tema de los nuevos libros de texto y calificó de errónea la decisión del gobierno estatal para evitar su distribución, en particular en regiones alejadas como las serranas donde “si no llega un libro de texto, no llega ninguno” y lo que se frena es la educación.

JUÁREZ.- En apego a la suspensión provisional emitida por un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al admitir la controversia constitucional del Gobierno del Estado de Chihuahua, el resto de los materiales oficiales ya no llegarán a la entidad.

INCOMPLETOS.- Como se recordará, antes de los amparos y la controversia, la secretaria estatal de Educación, Sandra Gutiérrez, dio a conocer que los libros de primaria no habían llegado completos (faltaban de 4°, 5° y 6°) y ninguno de secundaria.

PATRULLAS.- Como el alcalde fronterizo Cruz Pérez Cuéllar se encuentra de vacaciones, por su vocero se supo que si se requiere los policías municipales de Juárez podrían repartir los libros a las escuelas, así se les distraiga de los patrullajes que se requieren en una ciudad que sólo ayer en la mañana registró cuatro homicidios.

RECHAZO.- Más aún, en una urbe gobernada por Morena y donde sus organismos empresariales se manifestaron en contra de los contenidos en los nuevos libros de texto y reclamaron la falta de consulta con las familias.

***

PANDEMIA.- Los casos de suicidio esta semana volvieron a encender focos rojos en la ciudad… Jóvenes (de 18 a 25 años), hombres –en la mayoría de los casos— y en uno de los casos hasta en un espacio público. Es la pandemia de la salud mental.

ASISTENCIA.- Al ser una problemática multifactorial y que requiere de la intervención de todas las instancias al tratarse de un tema de salud pública, el Municipio ha establecido que se mantendrá la estrategia de atención en crisis vía telefónica que se puso a disposición a través del IMPAS.

LLAMADAS.- Más de 650 llamadas atendidas dan dimensión de la situación. Casos de depresión, ansiedad, duelo e intentos de interrumpir sus vidas se han atendido con ese servicio que puede representar la diferencia con sólo hacer una llamada.

ESCUCHADAS.- No es la solución completa pero sí el inicio para que la gente desahogue sus emociones, pues necesitan ser escuchadas y quizá en muchas ocasiones ni en el círculo más cercano pueden tener alguna contención.

NÚCLEO.- De ahí la importancia de que desde el núcleo familiar haya comunicación y se puedan identificar las señales de alerta, como lo han expuesto los especialistas ante el repunte de vidas interrumpidas, en lo cual el estado se ubica entre los primeros lugares a nivel nacional.

***

JUAREZ.- Palomita se llevó Gerardo Rivas, coordinador estatal de Licencias al presentar su informe de mejoras en esa dependencia ante más de 220 asistentes que se dieron cita en la Junta Informativa del Comité Municipal del PAN de Juárez.

APOYOS.- Se dice en radio pasillo que a Rivas lo quieren impulsar para una regiduría debido al apoyo de diversos círculos políticos, ya que cuenta con una estructura robusta dentro del partido, así como entre varios gremios fuera de Acción Nacional.

LICENCIAS.- Uno de los logros del funcionario fue reducir significativamente los tiempos de atención al público, pues anteriormente se tenía que hacer fila desde un día antes para acceder a la posibilidad de tramitar la licencia de conducir.

***

VACACIONES.- Merecidas o no, esta columna se tomará unos días de vacaciones desde hoy para retomar el pulso informativo en el estado a partir del lunes 28 de agosto. Gracias a nuestros lectores por su preferencia.