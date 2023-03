--“Polleros” mueven hilos de estampidas en Juárez… --Bajo la lupa, juzgado y FGE por forzar feminicidio

ESTAMPIDA.- No sólo se veía venir que la “contención” de migrantes en Juárez fuera precisamente incontenible, que ayer una estampida humana puso a temblar a las corporaciones de ambos países y tardaron seis horas en controlarlos; resulta por demás preocupante quién mueve esos hilos para movilizarlos.

EXPRÉS.- Oficialmente se dice que empezó a correr la versión de que el famoso Título 42 sería derogado y con ello se frenarían las deportaciones exprés, lo cual no tenía fundamento alguno porque su revisión ante la Suprema Corte de Estados Unidos será entre abril y mayo próximos.

POLLEROS.- De manera extraoficial se supo que quienes propagan esos rumores son los “polleros” porque si alguien deja de ganar ante el hermético cierre de fronteras son ellos.

TERCEROS.- En tanto lo padecieron juarenses y paseños, ya que el puente internacional Paso del Norte fue cerrado durante las horas pico de tránsito debido a que el alud de cientos de migrantes sólo pudo frenarse bloqueando los accesos y con un centenar de efectivos de la Patrulla Fronteriza, la Guardia de Texas y antimotines.

BARRERA.- Por el lado mexicano, elementos de la Guardia Nacional formaron una barrera con armas largas que se replegaban hasta retirar a todos con apoyo de oficiales de la Policía Estatal, en tanto del lado americano lanzaban balas de goma y gas lacrimógeno.

INCERTIDUMBRE.- Y sí, después de seis horas funcionó, pero son armas de doble filo que fácilmente pueden tornarse en una tragedia, bombas de tiempo con una mecha tan corta que cualquier desinformación las detona ante la cantidad de migrantes que se concentra en la frontera y sigue llegando sin un futuro claro de estrategia.





***





DENUNCIA.- Una denuncia penal en contra de un juez, un neurocirujano y un patólogo de la Fiscalía General del Estado ha encendido los focos rojos en el Poder Judicial del Estado por las implicaciones en este y el resto de carpetas que los involucre.

MODO.- Según trascendió, la denuncia va respaldada por una serie de pruebas que pone en evidencia la forma en que supuestamente esos servidores públicos actuaron en contubernio para poner un proceso judicial a modo.

ACUERDOS.- De acuerdo con la información obtenida, la querella va en contra del juez A.M.M., el neurocirujano J.M.S.A. y el patólogo de la FGE, O.S.S. a quienes se señala de llegar a acuerdos para convertir un posible homicidio imprudencial en uno de feminicidio.

DEBIDO.- Acorde con las supuestas pruebas, los involucrados habrían modificado testimonios y presentado evidencias sin sustento científico, sólo para dar gusto a otro juez que en uso de sus influencias exigió hundir al imputado.

FONDO.- Más valdría que el asunto se resuelva pronto y se investiguen si existen o no responsabilidades sobre la acusación, ya que de resultar cierto podría destapar la cloaca y que otras sentencias deban ser revisadas a fondo.





***





PAQUITO.- A propósito de jueces, fueros y presuntos, desde el miércoles pasado que se dictó libertad bajo caución al exfiscal Francisco G. A. no se ha informado el estatus sobre la acusación de tortura y qué pasará con la decena de amparos que tramitó.

DUDA.- Ya el fiscal general César Jáuregui sostuvo en días pasados que al atraer el procedimiento un juzgado federal y determinar que puede continuar con éste en libertad bajo caución –siempre que use el brazalete electrónico y no salga de la ciudad— no quiere decir que es inocente.

TORTURA.- Las disposiciones son sobre medidas cautelares que de facto se centraron primero en el fuero y luego en sacarlo del penal de Aquiles Serdán, así que será cuestión de días para que aclare el tema de raíz y que a la luz de los hechos acabará por exonerarlo.

NAIPES.- Un escenario que deja la reflexión de que en los procesos por corrupción en el país, ni los principales operadores están en la cárcel y los casos se han caído como naipes, ni los que representan la ley se apegan a ésta, como Paquito y como ha ocurrido hasta ahora.





***





PARAMÉDICO.- Al grave suceso de que un menor de 14 años fuera raptado de una clínica en la cabecera municipal de Guachochi, a donde ingresó por una herida de bala en la pierna y que el viernes pasado se localizara su cadáver en el tramo carretero a Yoquivo, ayer se informó de un paramédico y enfermero de 23 años que fue encontrado sin vida junto con su padre de 56 años en ese municipio. Ambos asesinados a balazos.