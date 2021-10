--Ponen esperanzas en Maru para salvar al H. Infantil --Violencia política vs la mujer y el debate a dúo

INFANTIL.- Cuando María Eugenia Campos Galván era diputada federal por la capital del estado, una de sus principales acciones fue la gestión y entrega de recursos para la construcción del Hospital Infantil de Especialidades (HIE) en la ciudad de Chihuahua, que se inauguró en julio de 2014.

INFANTIL II.- Proyecto que se hizo posible gracias al apoyo de los tres niveles de gobierno y lo colocó como uno de los mejores nosocomios del norte del país y de los pocos que albergaría pediatras especialistas y subespecialistas en México.

INFANTIL III.- Del plan de trabajo, hoy en día, queda el recuerdo y no precisamente por la pandemia, ya antes de la emergencia sanitaria, el hospital venía en picada, sin presupuesto. No obstante, al llegar Maru Campos a la gubernatura, el personal médico y de enfermería dice haber recobrado la esperanza de sacarlo de terapia intensiva.

TI.- Una fase que fomentó la renuncia de especialistas, que no sobran en el estado, por las precarias condiciones con las que vienen trabajando desde hace poco más de tres años.

TI II.- Según fuentes del HIE, no sólo carecen de medicamentos, hay semanas que no tienen siquiera guantes o gazas y algunos médicos llevan parte de los insumos, de sus consultorios privados. Ni se diga, cuando se requiere una prótesis o material especializado para alguna cirugía, así no hay colecta que alcance.

***

PANEL.- Poco difundida y menos comentada, pero quienes estuvieron presentes, aseguran que el panel intitulado “Paridad en todo, hacia la igualdad sustantiva”, se tornó en una mesa muy grilla y pesada.

PARTICIPANTES.- Se dieron cita Mónica Soto Fragoso, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Clara Luz Torres, en su calidad de presidenta del Colectivo de Mujeres Políticas por la paridad 50+1 Capítulo Chihuahua y, la magistrada electoral Roxana García.

PARTICIPANTES II.- Asimismo, la exdiputada Blanca Gámez; la excandidata a diputada, Zulma Chacón; la excomisionada del Ichitaip, Alma Rosa Armendáriz; el exmagistrado electoral, Víctor Yuri Zapata; el exconsejero electoral, Alonso Bassanetti; la secretaria de Desarrollo Rural, Lilia Merodio, así como Romelia Hinojosa, representante de colectivos feministas.

VIOLENCIA.- Fue la semana pasada cuando se llevó a cabo el panel, en el hotel Sheraton y uno de los momentos más incómodos –de acuerdo con los asistentes— fue cuando intercambiaron palabras Lilia Merodio y Romelia Hinojosa.

DEBATE.- La titular de Desarrollo Rural lamentó que los grupos feministas no hayan salido a la defensa de la gobernadora Maru Campos, luego de que en la campaña fue víctima de colectivos auspiciados por grupos, que en ese momento estaban enquistados en el gobierno de Javier Corral. Se dice que en ese instante, todos voltearon a ver a Blanca Gámez, mientras Romelia le respondía a Merodio y se volvió un debate a dúo.

***

COPIA.- Ayer el diputado local de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, presentó una iniciativa para crear la Comisión de Migrantes en el Congreso del Estado, similar a la que hace apenas unos días presentó la diputada del PAN, Rocío Sarmiento.

COMPETENCIA.- El propósito de la Comisión Especial de Atención a Migrantes es destinar mayor presupuesto para la atención de los viajeros internacionales, sin embargo, la discusión se centró en quién copiaba a quién la propuesta, incluso hubo quien lo interpretó como una acción partidista, bajo el argumento de que Sarmiento pertenecía a MC, así como de competencia política, pues ella salió del partido naranja porque se rompió la comunicación con Sánchez, empero ya nadie se ocupó del tema central sobre la migración.

***

COMISIONES.- No le fue tan mal a los diputados federales por Chihuahua, ya que si nada cambia de último momento, presidirán cuatro comisiones en la Cámara de Diputados; en la legislatura pasada sólo lograron dos, la de Hacienda con Patricia Terrazas y la de Agricultura con Eraclio Rodríguez.

COMISIONES II.- Ahora, la panista Rocío González estará al frente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; Ángeles Gutiérrez, también del PAN, de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo; la morenista Teresita de Jesús Vargas, de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte y, la petista Lilia Aguilar de la Comisión de Vivienda.

***

AMISTAD.- Trascendió que la cercana amistad entre el canciller Marcelo Ebrard y el senador chihuahuense Rafael Espino de la Peña, quedó de manifiesto durante su pasada comparecencia en el análisis de política exterior en la Cámara Alta.

AGENDA.- Ebrard asistió ante el pleno del Senado de la República con la finalidad de llevar a cabo la glosa del III Informe de Actividades de la política exterior, donde Rafael Espino conversó con el funcionario sobre temas importantes para el estado e impulsar la relación con el vecino país del norte en temas como seguridad e inversión.