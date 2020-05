-Por 10 de mayo, siguen las filas -Prueba de fuego para la SSPE -Acuerdo de 12 horas

MENSAJE.- El llamado a permanecer en casa ha sido muy insistente en estos días por las autoridades de Salud y del gobernador, Javier Corral, especialmente en las ciudades de Juárez y Chihuahua, en las que un buen número de personas aún no atiende la recomendación de permanecer en casa, pues incluso llegaron a formar largas filas en tiendas de conveniencia y otros negocios, motivadas por la celebración del “Día de la Madre”.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS





MENSAJE I.- Para lograr llegar con ese mensaje a más personas en Juárez y convencerlos de lo urgente que es reducir su movilidad y a que se resguarden en casa, el gobernador, Javier Corral, grabó un video junto con líderes de la comunidad juarense, entre los que se encuentran empresarios, médicos, representantes de la sociedad civil, así como líderes religiosos como el pastor Alfonso Murguía; el obispo José Guadalupe Torres y también el alcalde de esa frontera, Armando Cabada.

CONTAGIOS.- Lo anterior se suma a las medidas establecidas por el presidente municipal de esa frontera para tratar de reducir la presencia de gente que sin un motivo urgente sale a las calles y se exponen a ser contagiados por el virus.

NEGATIVO.- Ayer por la noche el gobernador Corral Jurado anunció que tanto él como su esposa, Cinthia Chavira, dieron negativo a la prueba que les practicaron para determinar si tenían o no Covid-19, “damos gracias a Dios por esta oportunidad de seguir trabajando a toda nuestra capacidad, por nuestro pueblo en esta contingencia”, fue uno de los mensajes a través de sus redes sociales.

PANTEONES.- También, en previsión a más aglomeraciones derivadas de una fecha tan tradicional en nuestro país, la Dirección General de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado exhortó a todos los ayuntamientos y a administradores de panteones a no abrir hoy las puertas de estos lugares, salvo para inhumaciones, siempre y cuando se cumpla con las medidas de prevención aplicables por la pandemia.

ABRIL.- Trabajo nada fácil tiene el secretario de Seguridad Pública del Estado, Emilio García Ruiz, pues sin duda tiene el tiempo encima para comenzar a dar resultados en materia de seguridad, toda vez que el mes pasado fue el más violento y sangriento en la entidad, inclusive el peor de los últimos siete años, según registros de la propia Fiscalía General del Estado y de archivos periodísticos.

AJUSTES.- Se especula también quién será el sucesor de Óscar Aparicio Avendaño en la Comisión Estatal de Seguridad, que hasta el momento no ha sonado un nombre fuerte para arribar a dicho puesto, que quien sea tendrá una labor titánica más ahora que prácticamente comienza el cierre de la actual administración estatal.

FEDERAL.- Lo que sí queda claro es que la recién creada SSPE así como la CES tendrán bastantes tintes y plumaje federal, ya que recientemente García Ruiz anunció estarían contratando a ex policías federales que decidieron no emigrar a la Guardia Nacional, luego de que se diera de baja a esta institución federal, que en alguna ocasión fue considerada como la mejor de América Latina.

RESULTADO.- Ante la alza de los homicidios en la entidad, donde las estadísticas locales y nacional no se pueden ocultar, más de uno espera que los resultados estén a la vuelta de la esquina, palpables y al alcance de todos, pues aunque los ojos estén en la contingencia sanitaria, la ciudadanía se entera día a día de los hechos de sangre; se habla de que ya tienen listas más de 20 órdenes de aprehensión en contra de líderes criminales que operan en Chihuahua.

SERVIDORES.- Donde siguen sin entender que los puestos son para servir, mas no para "servirse" es en la dependencia federal de la Comisión Nacional del Agua, sobre todo en el área de la Subdirección de Administración del Agua, según nos reportan hasta esta columna informativa.

USUARIOS.- De momento, señalan a tres coordinadores que dicen son los "estrellas", Patricia Mendías, Gisel Ortiz y Luis Alfredo Hernández, mismos que se encargan de tomar decisiones si autorizan o no, según la conveniencia, los trámites que se realizan en esa dependencia, sin importar que se afecte a los usuarios del sector agrícola.

CONTRATOS.- Además indican que esos puestos en la Conagua son inútiles, ya que cuentan con una gran cantidad de dictaminadores capacitados para eso, pero como dicen en los pasillos de esa dependencia federal en Chihuahua, dichos coordinadores fueron contratados a "modo y por desazón" con un sueldo arriba de los 20 mil pesos sin contar con la experiencia debida para resolver cuestiones jurídicas, por lo que más de un usuario espera que el director local, Rubén Ramírez, ponga manos a la obra.

ACUERDOS.- Prácticamente el acuerdo que realizaron los comerciantes y locatarios de la calle Cuarta y Libertad, principalmente, ante la Secretaría del Ayuntamiento capitalino duró 12 horas, pues el viernes por la tarde en la negociación se acordó que el Municipio les apoyaría en tanto no abrieran durante mayo, sin embargo, ayer a temprana hora ya estaban de vuelta en la venta.

ACUERDOS I.- Es un tema delicado, nadie lo duda, por un lado muchos locatarios resistieron más de un mes sin vender, situación que ya no podían tolerar más si no reciben apoyos de los gobiernos, por lo que deciden salir de nueva cuenta a trabajar, sobre todo llevar el sustento a sus casas.

ACUERDOS II.- Por otro lado, la autoridad municipal cumple el decreto federal en el que se ordena la clausura de todo negocio que no entre en la categoría de esencial, por lo debe y puede proceder, más cuando en la capital y en Juárez día con día se incrementa considerablemente el número de contagios y de decesos, “con la salud de los chihuahuenses no vamos a jugar”, afirmó César Jáuregui, segundo de abordo en la administración municipal.

FILAS.- Por desgracia la ciudadanía sigue saliendo, haciendo fila, de compras, algunos hasta de paseo, si no se detiene esta movilidad de nada servirá que la autoridad clausure, todo inicia desde la casa, siempre, y por más locales que estén abiertos o cerrados, al final del día quien tiene la última decisión es el ciudadano de guardarse o de salirse.