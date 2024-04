--Por ahora, el Bayo fue por la casa y su dueño… --Tras embate a Corral, Morena ni metió las manos

CASA.- La temperatura subió y no sólo por el clima ya caluroso sino por el termómetro político que ayer reventó una bomba mediática en Ciudad Juárez, por parte de la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Abelardo Valenzuela y que ordenó el aseguramiento de la casa en el residencial Campestre, donde vive el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar.

BAYO.- Los chats de políticos, analistas y periodistas estallaron por la tarde con la noticia y muchos se preguntaban el acucioso tino del Bayo Valenzuela para aplicar el ordenamiento judicial, un día después de que Pérez Cuéllar se separó de la Presidencia Municipal y un día antes de que arranque su campaña hacia la reelección.

ARISTAS.- Los cuestionamientos sobre la adquisición de esa residencia, su millonario valor en el mercado, si la compró o la está rentando, que si no corresponde con su ingreso como presidente municipal comenzaron desde hace algunos meses, alentados por algunos militantes y simpatizantes de su propio partido de Morena.

FUEGO.- Nada menos en febrero pasado cuando integrantes de “asociaciones civiles” se manifestaron afuera de su domicilio se evidenció en fotografías y videos que la entonces síndica María Esther Mejía y quien todavía era morenista, que les abrió la reja del fraccionamiento para que protestaran, lo que enfureció a los demás habitantes del Campestre como la empresaria Adriana Fuentes.

AMIGO.- En los ecos de ese golpeteo político se estableció en su momento, si el exdelegado del Bienestar, Juan Carlos Loera y franco opositor a Pérez Cuéllar estaba detrás de ese movimiento cívico que elevó sus quejas a denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, que se dedicó a indagar y según el titular, integrarían unas seis carpetas de investigación.

FOCO.- Por la noche, el propio fiscal organizó una rueda de prensa para aclarar que a quien investiga es al dueño del inmueble Daniel Pando, quien formó parte del gabinete municipal y actualmente le renta al presidente con licencia.

PELEA.- Si eso quedará ahí y no le afectará a Cruz Pérez Cuéllar, ya se verá porque el fiscal teje fino. En contraste si eso podría impactar en la campaña para reelegirse y que le reduzca votos también sería difícil porque justo ya fuera del cargo oficial, se dedicará a dar la pelea. Al tiempo que ya va a contrarreloj.





***





CAJEME.- Christopher James Barousse hizo maletas ayer y viajó hasta Ciudad Obregón, Sonora para presentarse en un foro sobre el combate contra la corrupción a cargo de Javier Corral, candidato plurinominal al Senado por Morena y quien está a cargo de ese tema en el equipo de trabajo de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum.

PERSEGUIDO.- Mientras Corral Jurado destacaba la labor que realizó con la Operación Justicia para Chihuahua, James Barousse ingresó al salón donde había unas 50 personas, se acercó al pódium y le reclamó que lo hubiera perseguido, torturado y encarcelado sin evidencia igual que al resto de inculpados, por lo cual a la postre todos fueron exonerados.

SILENCIO.- Además, lo cuestionó por presumir que hubiera recuperado 280 millones de pesos de lo “robado” cuando ese dinero no ingresó a las arcas estatales y en cambio, entregó una administración sin recursos y más endeudada de cómo la recibió. No hubo respuesta por parte del ex gobernador y los morenistas tampoco se distinguieron por salir en su defensa.





***





IMPUGNA.- Previo a las campañas, se dio a conocer que el Tribunal Estatal Electoral admitió el recurso del líder estatal de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas quien impugnó la candidatura a la diputación local de América García, que llegó al Congreso del Estado por el partido naranja y después renunció para pasarse a la bancada guinda.

AFILIÓ.- En esencia, según el legislador, ella no se dio de baja de MC aunque García argumentó que nunca perteneció al padrón emecista y desde hace más de un año sí se afilió a Morena. Así las cosas.





***





DIÁLOGOS.- Ante los Diálogos Ciudadanos fueron convocados hoy los aspirantes a la Cámara Alta, un evento organizado por el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chihuahua. Será en el Salón Verona, ubicado en la avenida Teófilo Borunda y comenzará a las 16 Hrs.

TURNOS.- Los primeros en exponer sus propuestas serán los candidatos de MC, César Peña y Zury Espino; una hora después el turno será de la coalición Sigamos Haciendo Historia representada por Andrea Chávez y Juan Carlos Loera.

PROPUESTAS.- Para cerrar a las 18 Hrs. con los postulantes de la alianza Fuerza y Corazón Por México que integran Mario Vázquez y Daniela Álvarez con el fin de conocer sus propuestas, ya que no es un debate sino un foro informativo y al parecer, todos ya confirmaron su asistencia.