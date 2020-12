--Por arribar primeras vacunas a CUU --Cierran filas, “operación cicatriz” y Pérez Cuéllar

VACUNA.- Si todo marcha de acuerdo a lo planeado, el 11 de enero del próximo año llegarán a nuestro país 436 mil 880 dosis de la vacuna contra el Covid, que se destinarán a 27 estados, entre los podría encontrarse Chihuahua, para inmunizar al personal de salud que atiende esta enfermedad en primera línea, tanto en el sector público como en el privado.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

VACUNA I.- La fecha de llegada del biológico la dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la rueda de prensa mañanera de ayer, martes, al detallar que otro número igual de vacunas arribará los días 18 y 25 de enero, para complementar los tratamientos de quienes hayan recibido una primera dosis y continuar con la vacunación.

LISTA.- Si este proceso de vacunación no sufre modificaciones, se estaría realizando en el estado de Chihuahua cerca de la primera quincena de enero; no obstante que el gobierno federal no ha ofrecido mayores detalles de la operación, por lo pronto, la Secretaría de Salud del estado, según se conoció, ya envió un listado del personal de los hospitales que está en la atención a pacientes afectados por el Covid.

COLABORACIÓN.- Sobre ese proceso, la Alianza Federalista de Gobernadores, de la que forma parte Chihuahua, consideró que la colaboración entre los sectores público y privado es fundamental, para estar a la altura de ese reto y tener la vacuna con mayor velocidad, pues no se puede arriesgar la vida de nadie.

MUERTES.- Esperemos que la inmunización se logre lo antes posible, pues se ha informado que nuestro país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en fallecidos por Covid, así como, desafortunadamente, también de los primeros sitios en lo que corresponde a muertes de personal sanitario que atendía a pacientes por esta enfermedad.

NOMBRES.- En otros temas, y como era de esperarse, una vez dado a conocer al candidato de Morena a la gubernatura, Juan Carlos Loera, se inició con la rumorología de quiénes podrían ser los candidatos a los otros dos puestos clave en Chihuahua; nos referimos a la Alcaldía de Juárez y la de Chihuahua.

NOMBRES I.- Precisamente para la frontera, los nombres cercanos al diputado Loera son el diputado local Benjamín Carrera, así como el exdiputado Pedro Torres, quienes en un determinado momento no tendrían empacho en abanderar esta candidatura; sin embargo, también sigue sonando –por obvias razones- el exalcalde Javier González Mocken. En Juárez, para Morena, ocurre el efecto del PAN para Chihuahua, es decir, prácticamente con cualquier candidato tienen la Alcaldía asegurada. De los candidatos locales hablaremos en la entrega de mañana.

CICATRIZ.- Y a propósito de don Juan Carlos y de don Pedro, ya tienen días con la “operación cicatriz”, reuniéndose a lo largo de la entidad con varios operadores y líderes de grupos internos de Morena, algunos apoyaron a Rafa Espino, otros a Cruz Pérez Cuéllar, uno que otro a Víctor Quintana, con quienes ya comenzaron la llamada “operación cicatriz”.

CICATRIZ I.- Inclusive en esta agenda está contemplado dialogar con el senador Pérez Cuéllar, aun cuando “los tiene” impugnados ante el Tribunal Estatal Electoral, que dicho sea de paso ordenó al partido guinda se pronuncie en cuanto a la impugnación de las encuestas; aún no se tiene día y hora para este diálogo, lo que sí es que la operación lo alcanzará y deberá definirse hasta dónde llegará el “pataleo”.

IMPUGNACIÓN.- Luego de que se diera a conocer que algunos liderazgos del grupo de la alcaldesa Maru Campos habían referido que de perder la elección interna el próximo 24 de enero estarían en condiciones de impugnar, precisamente el jefe político de este grupo, Mario Vázquez, sentenció que esta situación no se presentará, de entrada porque ganarán la contienda, y segundo, tienen un fuerte equipo jurídico preparado para la defensa del voto azul.

ALTURA.- Ratificó que tienen plena confianza en el Comité Ejecutivo Nacional, así como en el Comité Directivo Estatal, entiéndase comisión electoral organizadora, en cuanto al desarrollo de la elección; además de mostrarse confiado en que el personal del CDE se comportará a la altura de las circunstancias, manteniendo una actitud neutral y tener muy claro que representan al partido y no a alguna de las corrientes que buscan la candidatura.

EMPRESARIOS.- Hoy la nueva agrupación denominada Vector Alianza Empresarial Chihuahua, que aglutina a poco más de una docena de empresarios, tendrá su sesión ordinaria, en la que estarán dando a conocer el proyecto del empresario Sergio Carrillo como aspirante del PRI a la Alcaldía de Chihuahua; será Arnoldo Morán quien esté a cargo de la presentación.