--Por estallar, crisis entre el personal forense… --Entre Chihuahua y Culiacán, Krispy Kreme se decantó por el PECUU

CAÍDA.- A casi el año de que llegó Javier Sánchez Herrera a la Dirección de Servicios Periciales, al interior de la Fiscalía General del Estado, están viendo la “caída” libre de los trabajos y la calidad de los servicios forenses porque aseguran que sólo busca armar su carrera para continuar con su proyecto político que es ser diputado, más allá de abonar resultados en la dependencia.

SEMEFO.- De acuerdo con información de primera mano, ejemplo de lo anterior es el Servicio Médico Forense, donde se están cometiendo errores importantes que ya afectan a las carpetas de investigación porque no hay directriz ni quién supervise o coordine lo que se está haciendo en materia de criminalística, antropología, dactiloscopia, odontología, química y genética, por mencionar algunos aspectos.

CRISIS.- El tema no es menor y a decir de especialistas es una crisis que está a punto de explotar, ya que los peritos médicos no soportan más el mal manejo y las órdenes desafortunadas, por lo cual ya advirtieron que si esto no cambia, habría una renuncia masiva y por lo menos se irían los médicos con mayor experiencia como la Dra. Mercado, la Dra. Martínez, el Dr. Sánchez y el Dr. Bernal.

DISCRECIONAL.- Y es que dicen que además el sueldo está a la mitad de lo que gana un médico en cualquier institución y todavía peor, ahora resulta que una sola persona decide cuánto se les da de compensación, las cuales van de 5 a 7 mil pesos mensuales, mientras en áreas auxiliares como los químicos de genética reciben de 15 a 22 mil pesos mensuales, lo que califican de una completa discrecionalidad.





***





CARGADA.- Desde temprana hora, alrededor de 500 morenistas fronterizos –se dice que lo mismo que “crucistas” que “loeristas”— se movilizaron para iniciar el viaje al centro del país y estar presentes en la concentración convocada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien exhortó a conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera.

PARADAS.- El número de unidades de transporte que partieron rumbo a la Ciudad de México se estima en unos 15 camiones, algunos de los cuales se desviaron para recoger a simpatizantes y militantes en las ciudades de Parral y Jiménez.

VIP.- Por su parte, jefes y representantes populares de Morena (regidores y diputados) se trasladaron en avión a CdMx, a fin de pasar lista de los presentes en el evento, presentar sus respetos ante el primer morenista del país y de paso platicar y saludar a la “corcholata” de su preferencia. A decir de los integrantes de la 4T habrá un Zócalo repleto para la fiesta petrolera y del partido en el poder.

AUSENTE.- El gran ausente a la cita dominical será el delegado de los programas federales en el estado, Juan Carlos Loera de La Rosa, quien argumentó que su ausencia se debe a cuestiones de salud, derivado de las lesiones que sufrió el año pasado en un accidente automovilístico mientras se trasladaba a la Sierra Tarahumara por asuntos de trabajo.





***





KRISPY.- La llegada de Krispy Kreme a la ciudad de Chihuahua representa una inversión analizada y estudiada por el equipo de expansión de la compañía que, según las fuentes al interior del gobierno municipal, evaluaron tres factores.

1,2,3.- El rango de edad de la Población Económicamente Activa (PEA) y su capacidad adquisitiva; también pesó el elemento de la seguridad en la ciudad, tanto para la población en general como para los comercios, así como la simplificación de trámites en la apertura de empresas.

BALANZA.- Los que estuvieron presentes en las reuniones con el gerente de expansión de la fabricante de donas señalan que la apertura de la tienda competía entre dos ciudades: Culiacán y Chihuahua. Sin embargo, la balanza se inclinó por la capital del estado grande, esencialmente por el rubro de la seguridad.

FALLO.- El fallo a favor de los chihuahuenses se sustentó en que su inversión sí estaba garantizada en la ciudad, mientras que en la capital de Sinaloa se ponderó que existe un riesgo latente ante las irrupciones militares para detener a familiares de Joaquín el Chapo Guzmán.

PECUU.- El análisis en temas de seguridad que hizo el corporativo coincidió con la demostración que el alcalde Marco Bonilla hizo a los visitantes de la Ciudad de México en su despacho, quienes se dijeron sorprendidos de que en su despacho estuviera instalada una ramificación del centro de monitoreo de las cámaras PECUU, que constantemente revisa el edil mientras atiende asuntos o reuniones en su oficina.

PECUU I.- La apuesta por la inversión en tecnología para seguridad pública que se hizo desde la administración de María Eugenia Campos como alcaldesa y que continuó Bonilla Mendoza sigue dando sus frutos, pues quedó demostrado que los inversionistas verifican los índices delictivos de cada urbe y la infraestructura para combatir y reducir el robo a comercios, negocios y transeúntes.





***





IGUAL.- En Juárez, aclaró en días pasados el representante de la mandataria estatal, Óscar Ibáñez, que sin novedad en el frente, todo va caminando y con quien quede como secretario de Salud, se continuará en la coordinación para la integración de más camas en el Hospital General, un equipo especial para cuidados intensivos pediátricos y la actualización de mobiliario médico en el Centro de Radioterapia.