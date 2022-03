--Por fin, atenderán falta de traductores --Van cerrando filas en las Secciones 8va. y 42

TRADUCTORES.- Buena mancuerna de trabajo realizarán los diputados Omar Bazán, Saúl Mireles y Rocío Sarmiento, ahora que se propusieron sacar adelante un proyecto para tener más traductores tanto para los pueblos originarios como para la región de los menonitas.

TRADUCTORES II.- La iniciativa sale del equipo del legislador Bazán y fue respaldada por Sarmiento, quien preside la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso del Estado, al advertir la necesidad de apoyar a todos los integrantes de los pueblos originarios, sobre todo en casos donde tengan que tratar con algún órgano jurisdiccional que implique asuntos penales.

COMPROMISO.- El compromiso, según trascendió, es que el legislador Mireles apoye en todo lo relacionado a la región de Cuauhtémoc y municipios aledaños, donde habitan los menonitas, mientras a los pueblos originarios entrarán Bazán y Sarmiento así como se invitará a algunas dependencias.





***





SANAS.- Las finanzas sanas en el Poder Legislativo, se debe actualmente al trabajo coordinado entre el líder parlamentario albiazul, Mario Vázquez Robles; el secretario administrativo, Ignacio Rodríguez, así como el director financiero, Ottofriderch Rodríguez Alonso.

SANAS II.- Según se estableció, han sabido administrarse y sacar adelante a la Torre Legislativa, que no es tarea fácil, menos cuando vienen arrastrando un pésimo manejo de la legislación inmediata anterior, que no sólo desvió recursos a la Junta Municipal de Agua Saneamiento, en tanto no pagaban a Pensiones Civiles del Estado, con la cual ahora se ha ido liquidando la deuda.





***





CAMPAÑA.- A pesar de los pocos días que tienen los candidatos a dirigir las Secciones 8va. y 42 del SNTE ha sido bien aprovechado por las planillas de los profesores Gabriel Faudoa, quien va por la 42 y Eduardo Zendejas por la Octava. En el primer caso ha recorrido ya gran parte del estado, nade menos el fin de semana estuvo en Uruachi, Creel, Témoris y Chínipas, además de Juárez y la capital del Estado.

UNIDAD.- La Región de Chihuahua fue el marco de la campaña de Eduardo Zendejas flanqueado por Susana Mariel Acosta, Nelly Granados, viuda del profesor Fernando Abarca, así como Ramón Álvarez Valdés, Eloy Gómez Pando, Cesáreo Valles Machuca y Alberto Carrillo González; todos ex secretarios generales. La planilla Siempre Octava se perfila, según los docentes, como la más fortalecida para las votaciones del próximo 5 de abril.





***





RESPALDO.- Después de la toma de protesta de Alejandro Domínguez como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI han comenzado las reuniones de respaldo y del llamado a la unidad, como ayer ocurrió en Delicias, donde Alex sostuvo un encuentro con los ex gobernadores Fernando Baeza y José Reyes Baeza, así como integrantes del grupo político del Conchos.

RESPALDO II.- Entre las figuras que acudieron a esa cita estaban Óscar Villalobos y Ricardo Orviz Blake. Además, el viernes, el presidente estatal del PRI estuvo con las ex senadoras Graciela Ortiz y Lilia Merodio, quienes también se dijeron listas para los próximos proyectos en el tricolor.

CICATRIZ.- Ambas con amplia trayectoria y en especial, Chela Ortiz tiene muy clara la logística que se requiere para emprender dos aspectos en la operación cicatriz: Sanear los comités municipales –que no es peccata minuta— y depurar el padrón de militantes para aumentarlo sobre bases reales.





***





REGRESO.- El ex alcalde capitalino Javier Garfio fue visto ayer en un conocido restaurante de la avenida Universidad, donde suele reunirse la clase política y aprovechó para saludar a diversas personalidades.

CINCO.- Precisamente hoy se cumplen cinco años que el ex presidente municipal priista fue detenido por peculado agravado, permaneció siete meses en prisión y fue liberado bajo caución. Desde entonces, en octubre de 2017 hasta hace unas semanas, el ingeniero no se había dejado ver en público.

SOCIALES.- Garfio Pacheco comenzó apenas a acudir a lugares donde se reúnen empresarios y políticos, incluso asistió a un evento trascendente de su partido y ahí convivió con el delegado Jorge Armando Meade Ocaranza, así como ex dirigentes del PRI y reconocidos priistas.





***





EXTRADICIÓN.- Mientras la defensa del ex gobernador César Horacio D. estima que su cliente regresara a Chihuahua en un mes, el fiscal general Roberto Fierro considera que la extradición podría tardar hasta tres meses, ya que todavía interponer algún recurso legal, lo cual no se considera factible ya que el propio abogado celebró que al fin, pueda volver a su estado.

UNA.- Como sea, el fiscal se dice listo para recibirlo y abrir el proceso penal en su contra por asociación delictuosa y peculado, aun cuando hay cerca de 19 carpetas de investigación contra el ex mandatario, empero sólo por una causa se centró la extradición.

TOUR.- Lo que también se anticipa, a decir del fiscal general, es que no sea enviado directamente a Chihuahua sino a la Ciudad de México, dado que el trámite lo realizan la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores pero en cuanto eso ocurra, se espera que lo manden al estado y ya se verá entonces, a qué reclusorio se le ingresa.