--Por las “grietas” del bordo que ni la policía se acerca --Transportistas denuncian cuotas hasta de la GN…

CUSTODIA.- No hay prácticamente sitio en el bordo de Juárez con El Paso que no esté custodiado por marines y agentes de la “Migra”, o tenga alambrado con púas, muro o corrales para que los indocumentados no avancen más allá de ese condado… Salvo dos puntos de la frontera donde no hay vigilancia estadounidense ni la policía mexicana se asoma.

GRIETAS.- Hacia el Valle, donde todavía es municipio de Juárez y están colonias como Riberas del Bravo y El Sauzal hay muchas “grietas”, como llaman a los huecos por los cuales podrían ingresar los migrantes pero no se atreven siquiera a acercarse porque el territorio tiene dueño y es del grupo criminal Los Mexicles, que controla desde ahí hasta Práxedis G. Guerrero y Guadalupe.

GRIETAS II.- En el extremo contrario, otras grietas se presentan hacia los municipios de Ascensión hasta Palomas, donde todo lo que cruza entre ambos países pasa por el visto bueno de la célula delictiva de La Línea.

INHÓSPITO.- Corredores que ni las personas en situación de movilidad se atreven a adentrarse por cuenta propia y no por el inhóspito terreno desértico sino por la alerta que les giran desde que pisan suelo juarense.

PUERTAS.- Así que ayer ante el fin del Título 42 y el cierre de las puertas 40 y 42 cerca de los puentes juarenses, aquellos que no alcanzaron a entregarse para el registro estadounidense ya ni intentaron moverse del bordo o se movilizaron a otros estados porque están acostumbrados a calvarios pero con los narcotraficantes ya son palabras mayores.

TREN.- Tan así que ayer fue notorio el paso del tren por Jiménez y Chihuahua sin migrantes, a diferencia de la dinámica diaria que se percibió durante meses y que más allá del discurso muestra que los viajeros aceleraron el paso hacia Estados Unidos, antes de que entrara en vigor el Título 8 que retoma la penalización de ingresar de manera ilegal y recrudece los requisitos para otorgar asilo.





***





JESUITAS.- En los ecos del 10 de mayo, cabe destacar el acompañamiento que dedicó la Compañía de Jesús, la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México a las madres buscadoras en la “XII Marcha de la Dignidad Nacional” para unirse a su dolor y exigencias de verdad y justicia.

BASÍLICA.- Hacia el primer aniversario de los crímenes perpetrados en la comunidad serrana de Cerocahui, de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como el guía de turistas Pedro Palma; la Compañía destacó que en la misa dominical del 18 de junio próximo en la Basílica de Guadalupe se conmemorará a todas las víctimas de la violencia, los asesinados y los desaparecidos.

BUSCADORAS.- Exhortó por ello a las madres buscadoras a unirse a esa celebración religiosa y llevar consigo las fotografías de sus hijas e hijos, citando al Papa Francisco quien llamó “las madres de la memoria” a las mujeres de la Plaza de Mayo en Argentina, que el año pasado cumplieron 45 años de lucha.





***





TOMA.- Mientras ayer se llevó a cabo la Mesa de Seguridad en el municipio de Madera, en la conflictiva región del noroeste y donde apenas el fin de semana pasado se registró un cruento enfrentamiento; los transportistas se manifestaron por la inseguridad en carreteras.

CUOTAS.- Agremiados a la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transporte (AMOTAC) tomaron ayer la caseta de Sacramento, en el tramo rumbo a Juárez en reclamo de las “cuotas” de 2 mil 500 pesos que los criminales les cobran en tramos de Ojinaga a Camargo, de Ascensión a Juárez, así como los caminos en Janos, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes aparte del bloque sur del estado.

RETÉN.- Las quejas de los camioneros —que pidieron la intervención de las autoridades estatales— apuntaron incluso a elementos de la Guardia Nacional que supuestamente instalaron un retén en Ascensión donde les piden hasta 50 mil pesos por dejarlos pasar.





***





CIERRE.- Con el avance de las obras en el Distribuidor Vial Sur procederán a un cierre vial a partir del sábado 20 de mayo, pues comenzará la construcción del paso inferior de esa obra sobre el bulevar Fuentes Mares.

DESVIACIÓN.- Las labores iniciarán de sur a norte, a la altura de la avenida Nueva España, por ello el aviso del gobierno capitalino para que los automovilistas tomen sus precauciones y conozcan las vías alternas para evitar que se generen congestionamientos.

DISTRIBUIDOR.- El paso inferior es parte de la segunda etapa de construcción del distribuidor que se proyecta concluir a finales de este año, involucra una inversión pública de más de 220 millones de pesos y tiene el propósito de reforzar la infraestructura de la zona sur de la ciudad de Chihuahua, mejorar los tiempos de traslado y hacer más eficiente el tránsito.