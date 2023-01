--Por ley de gravedad, cayó Harris Arrondo… --¿Policía Estatal los detiene y FGR los libera?

DÍAS.- Previsible la salida de Luis Alfonso Harris Arrondo de la Dirección General del Sistema Penitenciario, pues dejó que explotara la bomba en el Cereso #3, lo que ya se veía venir después de los acontecimientos de agosto pasado en Ciudad Juárez, cuando el conato de motín fue el distractor para que el grupo criminal de Los Mexicles cometiera múltiples ataques contra civiles.

CONTADOS.- Si ya entonces Harris Arrondo mostró que no tenía control sobre el penal más conflictivo del estado, con lo ocurrido el primer día de 2023 sólo confirmó que se estaba convirtiendo en un generador de más problemas para la mandataria estatal María Eugenia Campos.

INVESTIGAN.- Incluso la remoción de los dos directores del reclusorio, Francisco Javier Soto Delgado en agosto y Alejandro Alvarado Téllez el 3 de enero pasado, es una obviedad, pero lo interesante es que ya hay carpetas de investigación para determinar algún grado de complicidad, lo mismo con Harris Arrondo.





***





CARGA.- De hecho, con lo que ha venido ocurriendo al interior del Cereso #3 se exhibe una nueva problemática en el sistema de justicia del Estado y es que resulta que la Fiscalía General de la República está desechando casos y liberando a los detenidos que están capturando en Juárez.

CARGA I.- Muestra de ello fue la reciente liberación de un sujeto identificado como Édgar Abel, quien fue detenido con armas de fuego y ya había sido capturado en 2015 por tratar de matar a unos agentes estatales, además de la posesión de narcóticos y un arsenal de uso exclusivo del Ejército.

GIRATORIA.- Estas “disposiciones” judiciales y federales están provocando no sólo un desgaste sino que ponen en riesgo a los policías estatales que arriesgan la vida en los arrestos y tienen que lidiar con que días después esos presuntos delincuentes ya están otra vez en las calles para “cobrarse” por los operativos. Qué peligrosa arma de doble filo.





***





CISEN.- En el seguimiento a la asesoría de primer nivel en materia de seguridad, se supo que en la reunión que el martes pasado sostuvo la gobernadora Maru Campos con los exsecretarios de Gobernación, Fernando Gómez-Mont (en el sexenio de Felipe Calderón) y Diódoro Carrasco (en el de Ernesto Zedillo), también estuvo el exdirector del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, Guillermo Valdez.

RESERVADA.- Interesante y lo que le sigue debió ser la conversación entre esas figuras sobre la seguridad, la información reservada y el difícil asunto de administrar las cárceles, que en honor a la verdad representan un histórico rezago en todos los sentidos y la sobrepoblación sólo es uno de los aspectos.

TRASLADOS.- A no ser que los traslados de reos se hicieran de manera frecuente y no sólo a petición, entre todas las entidades del país, no hay manera de evitar la concurrencia de células delictivas contrarias, la tendencia a ejercer controles sobre las autoridades carcelarias y defender privilegios de grupos. Una cancha que ya corresponde al gobierno federal fijar como una política nacional.





***





GASOLINERAS.- Un grupo de ciudadanos acudió a la Presidencia Municipal de Chihuahua para pedir que no se concedan permisos a gasolineras en ciertas colonias o cerca de espacios públicos, pero resulta que ésta es la última instancia a la que las empresas de ese giro acuden para hacer los trámites.

FEDERACIÓN.- Esto es que no es una facultad que le competa única y exclusivamente a una dependencia municipal, sino que se solicita con la Federación, específicamente en la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

ESCUCHA.-. Sin embargo, el personal de la Secretaría del Ayuntamiento y de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología recibió y atendió a las personas para escuchar sus demandas, como mínimo cuando la ciudadanía exige que se le atienda y, en todo caso, se le asesore sobre los procedimientos.





***





VACANTES.- Varias oficinas y direcciones de gobierno del estado en Parral se encuentran sin titular, una de éstas es la Dirección de Transporte de la Zona Sur que encabezó Luis Carlos Cobos hasta el 7 de diciembre, que terminó su contrato y ya no se lo renovaron.

VACANTES I.- Otra área acéfala es la de la representación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, que dirigió Arturo Ruvalcaba Verdugo, pero renunció después de que se le negó una licencia para atender asuntos personales.

ALTAS.- Y así se quedará por lo pronto, ya que el sistema de altas en gobierno del estado se activará hasta el 1° de febrero porque la Secretaría de Hacienda aún está cerrando las cuentas de 2022 y preparando la dispersión del actual presupuesto.

ESPERA.- Sin embargo, ya hay aspirantes, se sabe que el empresario parralense Salvador Calderón está con un pie adentro para hacerse cargo de la oficina de Desarrollo Humano y Bien Común, a invitación de la gobernadora, sólo tendrá que esperar a la celebración del Día de la Candelaria.