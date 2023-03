--¿Por qué salió Sandoval del gabinete estatal? --Operación “tortuga” en la FEM de Cuauhtémoc

ENCERRONA.- Desde temprana hora hubo encerrona de la gobernadora María Eugenia Campos con su gabinete social, pero fue hasta la noche que se dio a conocer el propósito de la reunión: La petición de renuncia a Fernando Sandoval como secretario de Salud, a quien de manera interina reemplazará Gilberto Baeza, quien fungía como director administrativo del Ichisal.

OMISIONES.- En el boletín enviado por Comunicación Social se subraya que: Se detectó que en la Secretaría de Salud se incurrieron en omisiones graves e indolencia en servicios diversos, entre ellas una muy sentida e importante para la actual administración como es la Sierra Tarahumara.

ENFERMERA.- Extraoficialmente se dice que su salida fue a propósito de que una enfermera del Ichisal fue despedida, según el sindicato de manera injustificada, y ante ello Sandoval Magallanes sólo expuso que “ella sabe por qué”.

ENFERMERA I.- Asimismo, se indicó que tampoco agradó la respuesta del funcionario ante el videoescándalo de un cirujano privado –al parecer también se desempeña en el sector público— que presuntamente golpea a una enfermera mientras una paciente debía ser atendida, en lo cual si bien las circunstancias no quedan claras, el titular de Salud sólo dijo que era asunto de la clínica particular aunque no estaba bien pegarle a una mujer. Así las cosas.





*





FEM.- La instancia que tampoco puede quedar mal es la Fiscalía Especializada de la Mujer, ahora menos que el gobierno es encabezado por Maru Campos, quien ha perfilado su administración en la perspectiva de género desde las áreas sociales y económicas, con mayor razón en las relativas a la procuración de justicia.

TARDÍA.- Sin embargo, la oficina de la FEM en Cuauhtémoc se está quedando corta y mostrando que no cuenta con la capacidad suficiente para judicializar un caso tan evidente como se aprecia en la carpeta de investigación con folio 671/2023 que se refiere a la denuncia de una menor de 14 años quien acusa de violación a un policía municipal, lo cual presenciaron y facilitaron otros tres agentes de esa corporación.

DETALLES.- Desde la semana pasada, esa Fiscalía informó que le faltaban elementos para dar con el responsable, pero los que conocen de la integración del expediente señalan que con tanto detalle expuesto por la afectada respecto de su agresor y el resto, así como el contexto en que ocurrió tan simple como ir ante el Mando Único para requerir la información de todos los oficiales y así los ubicarían.

PRUEBAS.- En cambio, el personal de la FEM se ha complicado tanto que ya hasta se sospecha de algún sesgo de encubrimiento, ya que aparte hay evidencia forense y pruebas ginecológicas que sustentan la acusación, sólo falta que le pidan un video como prueba.

TIEMPO.- A partir de lo cual no sólo revictimizan a la adolescente, además es una contradicción a la política de fomentar la denuncia y dan tiempo a que los implicados ya no estén cuando decidan ir por ellos.





*





SEGURIDAD.- Esta semana el alcalde Cruz Pérez Cuéllar fortaleció a su equipo de seguridad mediante la adquisición de 150 nuevas unidades para patrullar las calles de Ciudad Juárez, lo que agradeció el jefe policíaco César Omar Muñoz, quien se comprometió a trabajar más duro para lograr la baja en la incidencia delictiva, toda vez que en lo que va de marzo suman ya casi 50 las personas ejecutadas.





*





IMPULSO.- Desde campaña el ahora alcalde Marco Bonilla se comprometió a impulsar el desarrollo económico de las familias de la capital con capacitación y recursos económicos que permitieran hacer crecer ese negocio que con esfuerzo iniciaron y por motivos de la pandemia estuvo a punto de cerrar.

RIBERAS.- Ayer en Riberas de Sacramento, dentro de las instalaciones del Centro Comunitario San Martín, el edil capitalino refrendó ese compromiso al lanzar la versión 2.0 de la Escuela de Negocios Competitivos y Economía Solidaria, justo en una zona que el gobierno municipal ha puesto la atención para mejorar el entorno y el nivel socioeconómico de miles de familias en uno de los sectores más alejados de la mancha urbana.

PESCAR.- Lejos de intervenir con programas asistenciales, la instrucción de la administración fue “enseñar a pescar y no darles peces a los habitantes” para que dejen de depender de becas y empiecen a formar un negocio gracias a la alianza con el gobierno del estado y mediante esa escuela que invertirá 4 millones de pesos en capacitación para todos aquellos micro, pequeños y medianos empresarios y emprendedores que quieran cambiar su nivel de vida.