-- Preparan albazo legislativo -- El PES avanza en Parral

CONSEJERO.- Fuentes muy bien informadas aseguran que al interior del Congreso del Estado se prepara un albazo legislativo en contra del consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, pues ha trascendido que mientras lleva a cabo su defensa jurídica por la queja interpuesta en su contra ante la Unidad de Investigación de Responsabilidad Administrativa (UIRA) del Poder Judicial del Estado, en el Congreso local presentarán una terna para votar a quien los represente ante el Consejo de la Judicatura.

JUDICATURA.- Como se recordará, Joaquín Sotelo es el representante del poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura y a pesar de que aseguró que sólo a través de este proceso de responsabilidad administrativa le pueden suspender y destituir, el Congreso del Estado prepara el albazo legislativo y pretende elegir a su nuevo representante ante el Consejo de la Judicatura.

BRT2.- Por si algunos creían que el interés de Adriana Fuentes Téllez en el tema del transporte semimasivo no era genuino, resulta que hizo una convocatoria muy interesante. La candidata del PRI a la presidencia de Juárez hizo un llamado a personajes que están a favor y en contra del BRT 2, para que expongan sus puntos de vista en un foro que se realizará este miércoles a las 10 de la mañana, en un conocido restaurante ubicado sobre el bulevar Manuel Gómez Morín.

EXPERTOS.- Según nos dicen, entre los confirmados al foro se encuentran: la doctora Elvira Mayacote, el maestro Javier de la Fuente, Sergio Rueda y Manuel Sotelo. Los primeros dos están a favor de la introducción de los carriles confinados en avenida Tecnológico y Gómez Morín, mientras los segundos están en contra. Pero no son los únicos que acudirán, se habla de que ya van 29 expertos confirmados, en la lista están: Salvador Barragán, Pedro Cital, Álvaro Roberto Mora, Rogelio González Alcocer, Thor Salayandía, Eduardo Ramos y Francisco Yepo Yong.

FIRMA.- Tras firmar el Acuerdo por la Democracia propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, allá en Palacio Nacional, el gobernador Javier Corral se mostró a favor de que el gobierno federal se comprometa también a ser parte del mismo y no sólo convocante, además señaló que la autoridad electoral debe ser garante de dicho acuerdo, esto a pesar de que el INE estuvo ausente en ese acto.

VINO.- Horas antes del desarrollo de ese evento protocolario, el presidente López Obrador, al finalizar su rueda de prensa mañanera, desdeñó la participación del INE en el acuerdo, al señalar que ese organismo tendrá que hacer su trabajo como le corresponde. Sin embargo, dijo, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, a manera de justificar el que no se le hubiera convocado a ese acto.

PROPAGANDA.- En sus declaraciones, Corral también manifestó que en este tipo de acuerdos se debe considerar la conducta de los funcionarios públicos y de los instrumentos que tienen a su disposición, para no convertirlos en elementos de propaganda para influir o interferir en el proceso electoral, al referirse indirectamente a la rueda de prensa matutina presidencial.

VISITA.- El gobernador de Chihuahua indicó que si en esta ocasión, por el formato en que se desarrolló la ceremonia, no pudo interactuar con el presidente de la República, aseguró que aprovechará la visita de López Obrador a Ciudad Juárez, el próximo viernes, para comentarle de manera personal y respetuosa algunas reflexiones, ¿serán éstas sobre temas de seguridad o electorales?, ya veremos.

AVANCE.- Focos rojos ha encendido en Parral el equipo de César Peña, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de este municipio, por el avance que ha tenido el empresario Salvador Calderón, candidato del PES por la presidencia municipal de Parral, en las últimas semanas, según encuestas propias y ajenas.

AVANCE I.- El asunto no es menor, pues Chava Calderón ha logrado reunir a un puñado de empresarios que están dispuestos a jugársela con él, que además han sumado a otros tantos, no se diga de la invitación que han extendido a todos aquellos quejosos de la actual administración municipal. Una de las estrategias del PES en Parral es sumar a todos los inconformes y descontentos del actual gobierno local. En Parral se vaticina un muy buen agarrón entre César, Chava y Miguel Jurado. El PAN y Morena no pintan acá.

ADHIEREN.- Se supo que recientemente la exdiputada del PRI Teporaca Romero y el exlegislador de Movimiento Ciudadano, Fernando Reyes, se sumaron a la campaña estatal del PAN, sin mencionar exactamente a qué proyecto se adhieren concretamente, si con la candidata Maru Campos o el candidato Marco Bonilla. Dicho sea de paso, Fernando Reyes este fin de semana reinaugurará uno de sus bares, luego de reubicarlo en la misma plaza comercial.