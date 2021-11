--Presentará PRI agenda legislativa --Mujeres, una sola voz 

AGENDA.- Los diputados locales del PRI presentarán en sesión su agenda legislativa, luego de casi dos meses de trabajo entre los cinco congresistas que conforman la bancada tricolor y sus asesores, una temática que se señala abarcará 13 puntos centrales y que a decir del ánimo de la fracción, será su eje durante el próximo trienio.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

AGENDA II.- El contenido versa en finanzas públicas; desarrollo económico regional; salud y calidad de vida; desarrollo social; educación para todos; seguridad, justicia e igualdad; medio ambiente sustentable; manejo del agua; campo productivo; infraestructura carretera; región Tarahumara; agenda digital y transformación tecnológica, así como buen gobierno, transparencia y rendición de cuentas.

MEDULAR.- ¿Todo y nada? En realidad son tópicos centrales, muchos de estos medulares para la entidad, pero los priistas aseguran que los asuntos surgieron a partir de consultas con la militancia, sectores y organizaciones de la sociedad civil. Y los detalles serán lo más interesante para reafirmar o no la coalición con el gobierno estatal.

MEZCLA.- El coordinador de la bancada, Noel Chávez; el subcoordinador, Édgar Piñón y los diputados Omar Bazán, Georgina Zapata e Ivón Salazar presentarán esta iniciativa que afinaron en los últimos días, en una mezcla de peticiones y propuestas recabadas en campaña y después de las elecciones.

***

CIRO.- El consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, aprovechó su visita a la ciudad de Chihuahua, para pedirle a los partidos políticos, que dejen de especular y emitir un mensaje negativo a la ciudadanía, en el sentido de que la redistritación obedece a intereses político-electorales del propio instituto.

DISTRITOS.- Murayama Rendón se refirió sobre todo a Morena, cuyos representantes han sostenido que el INE pretende conformar las regiones electorales federales a su antojo y para beneficiar a la oposición, aun cuando en el caso de Chihuahua y otros estados, serán los distritos que en las recientes elecciones le han dado el triunfo al partido guinda, los que incrementarán sus secciones.

CENSO.- Con números en mano, el consejero aprovechó para detallar que el cociente para determinar cada distrito, tanto federal como local, surge de la división poblacional emitida por el último censo 2020 del INEGI, entre los distritos, por lo que prácticamente, los resultados de la integración geográfica son inalterables.

JUÁREZ.- Si Chihuahua tiene 9 distritos federales y 22 locales así permanecerá, el número no cambia sino las comunidades que los integran y si el propósito, como se anticipa, en la entidad es aumentar un distrito al municipio de Juárez, otro desaparecerá. Eso sí.

***

AUSENCIAS. - Contrario a lo que se pensaba, el Foro de Políticas Públicas para la Transformación de Juárez fue un rotundo fracaso. No sólo inició tarde, sino que cambiaron el itinerario y además del orden en la presentación de conferencias, se sustituyeron exponentes.

REEMPLAZOS.- Quedaron fuera figuras de talla nacional, pues no vino el canciller Marcelo Ebrard, vaya ni el director general del Infonavit y su lugar fue ocupado por el polémico Antonio Attolini, politólogo defensor permanente de la 4T.

EBRARD.- Héctor Fernando Villarreal, dirigente del grupo “División del Norte” de la 4T, organizador del evento, justificó que de último momento le cambiaron la agenda y no descartó la asistencia del titular de Relaciones Exteriores, jueves o viernes.

BASTIONES.- El sabor de boca que dejó la División del Norte con su primer evento público, quedó a deber y así debieron verlo venir hasta los bastiones del partido guinda, ya que ni el alcalde fronterizo Cruz Pérez Cuéllar ni el delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera se pararon por ahí.

***

MUJER.- Con motivo del día internacional para erradicar la violencia contra la mujer, instaurado el día 25 de noviembre, el Instituto Municipal de la Mujer a cargo de Alicia Terrazas se lució con la realización de un conversatorio con personalidades de primer nivel.

MUJER II.- Con el título, “Mujeres, una sola voz” alternarán figuras como la senadora Kenia López Rabadán, vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado; Julia María del Carmen García, magistrada de Circuito, así como Aurora Espina Vergara, activista, escritora y panelista.

MUJER III.- El conversatorio se llevará a cabo el jueves a las 17 horas en el Teatro de la Ciudad y será el inicio de una serie de actividades durante más de dos semanas y que vale la pena destacar, el programa fue presentado por las 16 mujeres que conforman el gabinete del gobierno municipal de Chihuahua, al que desde luego acudió Karina Olivas de Bonilla, presidenta del DIF capitalino.

***

DÍAZ.- Quien aparentemente se salvó de ser parte de los cambios en el gabinete del alcalde de Parral, César Peña, fue el director de Desarrollo Económico, Héctor Díaz, ya que sonaba para salir de la recién conformada administración, pero tras la renuncia de la directora de Turismo, Elvia Troncoso, se agenció también esa área, la cual se fusionó con la que venía ocupando.

CARTILLA.- Sin embargo, se dice en los pasillos de la alcaldía que a Díaz le leyeron la cartilla para no andar ventilando en entrevistas, cuando alguna actividad no sale como se tenía planeada, tal y como lo hizo con el Buen Fin, ya que sus dichos puede que concordaran con la realidad pero no con la versión oficial del municipio.