--Presidenciables salen de Conago --Caravana, huelga y demás por el agua --Presenta Maru segundo informe

PERDIDO.- La decisión de los 10 gobernadores integrantes de la Alianza Federalista de abandonar la Conago, anunciada ayer durante la Reunión Interestatal Covid-19 celebrada en nuestra capital, no fue una sorpresa, pues es un hecho que estaba anunciado ante lo que consideraban un organismo que había perdido su interlocución entre los estados y el gobierno federal.

DISENTIR.- Una parte interesante de esa reunión fue el mensaje y el tono del mismo de parte del gobernador Javier Corral, que al dar la bienvenida a sus homólogos, se fue duro contra la federación, al que aclaró que el objetivo de esa Alianza no es atizar la división y confrontación, como seguidamente se hace en las mañaneras desde Palacio Nacional, en la que a diario se lanza lo que parece ser una advertencia de “estás conmigo o contra mí”, que amenaza las libertades de expresarse y disentir.

PRESIDENTE.- En el mensaje que llamó la atención por los señalamientos, dijo que es urgente que esa Alianza analice las crisis sanitaria, económica y la política que ya se observan con claridad, al destacar que el grupo de gobernadores no son enemigos del presidente, por lo contrario, están para trabajar por sus entidades y por México y tienen el derecho primario de defender a sus pueblos y a sus entidades.

DESDÉN.- En la situación actual en la que se vive el peor momento en la historia del país, se presenta también el mayor desdén y desprecio por los gobiernos estatales, dijo, al referirse a la federación. Algo que los chihuahuenses observaron recientemente con las solicitudes que los agricultores y Javier Corral hicieron a López Obrador, para reunirse y analizar la problemática del agua de las presas estatales.

PACTO.- Ante sus homólogos, secretarios de Salud, Economía y de Gobierno, así como de Guadalupe Acosta Naranjo, perteneciente al grupo de “Los Galileos”, a quien se vio entrar al parecer como invitado especial, el gobernador se refirió a la necesidad de un cambio al pacto fiscal, del que se dijo está desfasado, es injusto y desigual para las entidades, pues no recompensa la competitividad y el crecimiento económico, y por ello consideran que es necesario replantear su reforma.

ALIANZA.- Al considerar que esta Alianza Federalista es vista ya como un balance o un contrapeso al gobierno central, Corral destacó que van juntos para corregir el rumbo político del país, así como para impulsar la defensa del federalismo, la libertad y la democracia, por eso, señaló, se espera mucho de esta Alianza de gobernadores.

PRESIDENCIABLES.- La reunión también tuvo su dosis de futurismo político, pues a los gobernadores de Jalisco y Michoacán, Enrique Alfaro y Silvano Aureoles, se les considera como candidatos a la presidencia de la República en el 2024; al igual que a Javier Corral, a quien según una encuesta nacional, realizada recientemente, lo ubica como abanderado de Acción Nacional, según opiniones de la ciudadanía en general, pero primero deberá dar buenos resultados en la próxima elección en el estado.

PARADOJA.- Y en este 2020 en que se da el rompimiento en la Conago, vale la pena recordar cuando los entonces perredistas hablaban de fortalecer a los gobiernos estatales y muy particularmente al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal.

PARADOJA I.- Porque en 1997, en una reunión sobre migración en Oaxaca, cuando José Murat era gobernador de esa entidad y Monreal de Zacatecas empezaron a maquinar lo que después se convertiría en la Conago, que por cierto les dio tanto poder a los mandatarios estatales que por muchos años se les consideró virreyes.

PARADOJA II.- Paradójicamente son precisamente los perredistas, ahora convertidos en morenistas, quienes buscan debilitar a los gobernadores, pero como dice el dicho, “para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo”.

ACCIONES.- Una huelga de hambre para llamar la atención de las autoridades y buscar resolver el problema del agua tienen planeada los productores agrícolas de la región centro-sur del estado, quienes se manifestarán de esta forma en el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua como parte de una serie de protestas contra el desfogue de las presas en discordia.

ACCIONES I.- Este lunes se definieron las acciones que emprenderán los campesinos de la región en contra del desfogue de la presa La Boquilla, las cuales incluyen una caravana hasta el municipio de San Francisco de Conchos el día de hoy y una huelga de hambre aquí en la capital, que tienen planeado iniciar mañana miércoles.

RETIRO GN.- Según el documento emitido por el Movimiento de Defensa del Agua, tienen dos objetivos: que cierren las presas, sólo gasto normal para riego programado y que se retire a los cientos de elementos de la Guardia Nacional que custodian las presas, para lograr lo anterior pretenden dejar libre el paso en las casetas, marcha masiva a La Boquilla, huelga de hambre el aeropuerto, toma de las carreteras Panamericana y Satevó, así como bloqueo de puentes internacionales.

VOCEROS.- Fueron designados como voceros del Movimiento: a don Salvador Alcántar, presidente de la Aurech; a José Ramírez Licón, presidente SRL San Pedro (y alcalde de Rosales) y a Jorge Aldana, presidente de la asociación de Agricultores Unidos de la Rivera del río Conchos, quienes estarán encabezando hoy la caravana pacífica que arribará en el monumento al Pescador.

INFORME.- La alcaldesa capitalina Maru Campos Galván presentó ayer su segundo informe de gobierno, por la tarde al Cabildo y por la noche a través de las plataformas digitales; dados los tiempos de pandemia, el formato fue diferente a lo ya acostumbrado, quienes conocen de marketing principalmente, calificaron con buenos ojos el formato y mensaje utilizado.

INFORME I.- No es para menos, al tratarse del municipio más importante de la entidad, se esperaba que el informe estuviera a la altura de los tiempos, y lo fue para muchos: innovador, sencillo, directo y preciso.

EX.- Muchos pensaron que no lo diría, pero no fue la excepción, el informe también fue el escenario para que Maru ratificara que no debe ni teme en lo absoluto en cuanto a su actuar como diputada local durante la administración estatal pasada; segura de sí misma, presumió la transparencia por la que se ha conducido, mensaje que seguramente no fue fácil emitir.

INESPERADO.- En definitiva, sólo existe el calificativo de inesperado para las cápsulas de felicitación del gobernador Javier Corral, quien aseguró que seguirá trabajando coordinadamente con la administración municipal; también enviaron felicitaciones el expresidente Vicente Fox; los diputados Juan Carlos Romero Hicks y Laura Rojas; empresarios como Luis Antonio Corral y Samuel Kalisch.