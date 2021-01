-- PRI no tiene gallo para la capital-- Mocken, a sacar la casta por el PAN

CAPITAL.- Fuentes aseguran que el PRI se encuentra todavía analizando quién será su gallo por la candidatura a la alcaldía capitalina, pues de una lista de aspirantes, muchos no quieren, otros no pueden, los que pueden están vetados, y uno que otro que anda por la libre aún no consigue la venia de los líderes morales del partido en Chihuahua.

CAPITAL I.- Se sabe, por ejemplo, que don Víctor Silva y Alejandro Cano no quisieron entrarle a la contienda; Maurilio Ochoa, por extrañas razones que tienen que ver más con temas judiciales que personales, no está en condiciones de ser el abanderado; Fermín Ordóñez está entre que regresa o resuelve su aspiración independiente, la cual se encuentra en la Sala Superior del TEPJF; y al empresario Sergio Carrillo, por más que hace, no han logrado a verlo con buenos ojos.

DISTRITOS.- Siguiendo con temas del tricolor, ayer se reunieron los priistas Pedro Beristaín, líder estatal de los jóvenes del PRI; Rosy Carmona, exregidora; Yubia Velázquez, exdelegada Profeco y actual candidata por el Distrito local 12; así como Hugo Molina, joven militante que buscará suerte en el Distrito 16. Los ya mencionados se encuentran precisamente discutiendo quién podría ser el aspirante del PRI por la alcaldía de Chihuahua, toda vez que requiere de un candidato/a fuerte para poder disputar seriamente una diputación en la capital.

SUMA.- Lupita Pérez Domínguez sigue consolidando su proyecto en ciudad Cuauhtémoc, si bien es cierto ha tenido un poco de dificultad en Morena, tanto en el PAN como en el PRI no ven mal la opción de que sea ella quien encabece las preferencias y salga como una candidata fuerte en la elección constitucional por la presidencia de este municipio manzanero, sólo falta definir por cuál coalición iría, lo que queda claro es que es la única que ha ido sumando al proyecto.

FRONTERA.- Esta columna lo adelantó: Javier González Mocken se perfilaba para ser el candidato del PAN a la alcaldía de Juárez, desde aquella llamada que tuvo con el gobernador Javier Corral, así como el diálogo que sostuvo con Rocío Reza, presidente del Comité Directivo Estatal albiazul, finalmente ayer las autoridades panistas dieron a conocer que fue el ganador de la encuesta.

FRONTERA I.- En el camino se quedó el señor fiscal César Peniche Espejel, así como Rogelio Loya, era evidente que González Mocken saldría arriba en la “encuesta”, si ya fue alcalde interino, aunado a que ya había competido en la elección pasada como candidato por la presidencia, y toda su vida ha estado cerca de los juarenses, más aún los últimos meses los pasó en el partido más popular del país hoy en día.

REACCIONES.- La conferencia mañanera presidencial, que durante la semana que recién terminó fue atendida por la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sin duda ha generado diversos temas polémicos que se han reflejado tanto en los medios de comunicación tradicionales, como en redes sociales y desde luego con reacciones en varios sectores.

SERVIDORES.- En la de ayer viernes, además del asunto relativo al estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, también repitió el tema de la participación de los Servidores de la Nación en las brigadas de vacunación en contra del Covid-19.

SERVIDORES I.- Sobre este particular, la funcionaria federal, ante la crítica que hiciera la Alianza Federalista de Gobernadores, salió en defensa de los servidores de la nación, al señalar que los trabajadores federales son los que conocen los lugares en donde están los adultos mayores y están en contacto con la población, por eso el motivo de su participación.

SERVIDORES II.- En respuesta de lo anterior, los gobernadores aliancistas al tiempo de calificar de operadores electorales a los brigadistas federales, insistieron que después de 1 millón 825 mil 519 contagiados y 155 mil 145 fallecidos por coronavirus, es necesario que el Consejo General de Salud se haga cargo de la estrategia para enfrentar la pandemia.

NARANJA.- Y mientras hay esas polémicas y en el país se tiene un proceso de vacunación anticovid estancado por la falta de inmunizantes, en Chihuahua los contagios y los fallecimientos se incrementaron, por ello las autoridades de Salud informaron que regresamos al color naranja, en el que a pesar de ese cambio, continuarán algunas actividades económicas consideradas en el semáforo epidemiológico amarillo.

¿Y LA AUTORIDAD?- Más de 200 familias que habitan los alrededores del parque El Platanito se manifestaron de nueva cuenta pacíficamente para pedir al gobierno municipal intervenga y evite se siga construyendo la gasolinera, pues aún y con los sellos puestos por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, la constructora continúa laborando, pasando por alto la clausura de esta obra. Este tema ha sido una piedra en el zapato para la administración municipal, pero bueno, el problema no lo han solucionado de raíz y no se sabe en qué terminará.