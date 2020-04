--Primer Cabildo en línea --Ahora van por Fondo Metropolitano --Controversia en Congreso

CABILDO.- Luego de que algunas comisiones del Cabildo capitalino sesionaran a través de plataformas digitales, el Pleno del Cabildo, encabezado por la alcaldesa María Eugenia Campos, sesionó por primera vez de manera virtual, algo que se venía solicitando y que ayer finalmente se concretó.

VIRTUAL.- Cabe mencionar que esta sesión fue también histórica porque es el primer Ayuntamiento en la entidad y, según dicen los que saben, al parecer es el primero en el país que hace uso de las plataformas para tales efectos, que dicho sea de paso se cuidaron todos los detalles de la conectividad entre los ediles, así como el intérprete de lenguaje de señas y la transmisión en vivo en Facebook.

SANCIONES.- En esta sesión precisamente se aprobó por mayoría adicionar sanciones económicas –hasta por 10 mil pesos- y arresto hasta por 36 horas a ciudadanos que realicen fiestas escandalosas durante la contingencia por la pandemia generada por el Covid-19; los regidores Antonio García y Aracely Rocha fueron parte de la oposición, quienes argumentaron que esta reforma al Reglamento de Justicia Cívica contraviene a la Constitución General y al Consejo Nacional de Salud, sin dejar de mencionar que las medidas de sanidad no son funciones de la Policía Municipal.

DEFENSA.- Desde luego que la presidente municipal no dudó en defender la integridad de la Policía Municipal ante la oposición, sobre todo de aquellos que señalaron su desacuerdo calificando como gobierno recaudatorio y que la medida abriría la puerta a la corrupción de los elementos policiacos; Maru encaró a la regidora Catalina Bustillos para que explicara su postura, a lo que la segunda se escabulló aclarando que no había señalado a nadie en particular.

POLICÍAS.- José Alfredo Chávez Madrid reviró que sería el juez cívico de ser quien imponga el monto de la multa y no los uniformados, al tiempo que apoyó la iniciativa que otorgará fundamentos legales a los elementos para poner orden con los escandalosos, respetando los derechos humanos.

A FAVOR.- En un punto del día que parecía interminable por la polémica entre los ediles, Luis Terrazas apoyó la iniciativa, para evitar contagios y muertes; y Laura Contreras se unió a favor y exhortó a la población a la prudencia de acatar las disposiciones. Por su parte Lily Murillo se unió al bloque argumentando que los policías no tendrían que andar cuidando las pachangas, que distrae la labor primaria de la corporación y respaldó la modificación.

A FAVOR I.- Derrochando artillería se unieron a las posturas a favor José Alfredo Chávez, quien aseguró que el Municipio tiene autoridad, facultad reglamentaria suficiente para realizar la reforma y que es una medida temporal durante la declaratoria de emergencia, por lo que no hay ningún elemento de inconstitucionalidad, y sí destacó que lo que falta es tiempo para ejercer una medida efectiva durante la pandemia del Covid-19.

DISPUTA.- Como van las cosas, parece ser que Chihuahua se apresta a dar nuevamente la pelea por recursos asignados en el presupuesto de la Federación, destinados para diversas obras del Fondo Metropolitano, y que ese nivel de gobierno pretende reorientar a programas de Bienestar a través de una polémica iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, quien con el argumento de la contingencia sanitaria quiere modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

FONDO.- En entrevista en la Ciudad de México, Javier Corral dijo que en esa iniciativa hay un artículo transitorio que busca “agandallarse” los recursos destinados al Fondo Metropolitano en varios municipios, de la misma manera pasó con los del Fondo Minero, acción ésta última por la que Chihuahua interpuso una controversia constitucional para recuperarlos. Ahora resulta que además de no apoyarnos, quieren dejarnos sin los recursos, alertó el gobernador.

METROPOLITANO.- Corral advirtió que con el artículo transitorio se asoma un talante autoritario que no esperaba encontrar en el Gobierno actual, de López Obrador, que pretende sustituir a uno de los Poderes del Estado, de ser aprobada esta iniciativa, en una función fundamental como es la de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.

DESAPARICIÓN.- Por su parte la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, a través de su Twitter, exhortaron a los diputados a analizar con mucho cuidado la intención del Ejecutivo de disponer libremente del presupuesto en emergencias. Además, anunciaron, utilizarán los caminos políticos y legales para disuadir esta pretensión, de igual manera invitaron a los alcaldes del país a manifestar su postura con respecto a la desaparición del Fondo Metropolitano.

SOLICITUD.- Por lo pronto el Consejo Estatal para el Desarrollo Metropolitano de Chihuahua, integrado por 4 Consejos Metropolitanos (Chihuahua, Juárez, Parral y Delicias), acordaron solicitarle al Congreso de la Unión que se rechace la iniciativa que los afectaría de gran manera, pues los privaría de recursos para infraestructura pública, vial y servicios básicos, entre otros.

REACCIÓN.- De algo sirvió el mensaje que les dejaron ayer a los elementos del Ejército Mexicano en Parral, el cual iba dirigido al coronel Rocke Ruiz, quien ayer mismo envió personal al municipio de Valle de Allende para que entregaran despensas como lo hizo hace unos días un grupo armado que opera en la zona.

DESPENSAS.- Lo dicho por el mensaje es que la Sedena estaba retirando los apoyos con la imagen de “Bin Laden” y hacía una invitación al coronel a que hiciera lo propio para apoyar a las comunidades, por lo cual ayer salieron los efectivos a entregar despensas; personal del 76° Batallón de Infantería fueron los que hicieron la entrega de los víveres y anunciaron que serán más de 10 mil despensas las que entreguen como ayuda en esta contingencia originada por el Covid-19.

BENEFICIADOS.- Entre los municipios beneficiados serán Parral, Santa Bárbara, Matamoros y El Tule, todos ya recorridos por el grupo de criminales que no esperó para compartir la imagen a través de redes sociales. Por cierto hasta el día 27 se registró otra entrega, ahora en Valle de Zaragoza.

AISLADO.- Esta entrega precisamente en la región sur por parte de grupos criminales llegó a oídos del presidente Andrés Manuel, quien no le dio mayor importancia y dijo que las entregas de grupos criminales son caso aislado y que todos están contentos porque son atendidos por apoyos y pensiones; algo que no es aislado son todos los eventos que se están registrando en el estado, dejando de lado la masacre en Madera, la muerte de dos jóvenes hijos de un pastor en Chihuahua, tres más murieron en un ataque en Rosales y no dejemos pasar los tres cuerpos que dejaron sin vida en Cuauhtémoc.

SESIONES.- Ayer durante la sesión del Congreso local en el que se aprobó la reorientación de 115 millones de pesos del presupuesto del Legislativo, también se abrió el debate para llevar o no a cabo sesiones del Pleno de manera virtual, unos a favor y otros en contra; cabe mencionar que ya hay varias comisiones que han utilizado estas plataformas.

VIRTUALES.- Entre los principales argumentos para no sesionar de manera virtual y continuar como ayer, con la debida distancia y medidas preventivas de sanidad, es que con las sesiones en el Pleno no se tienen validez jurídica ni técnica para tomar en cuenta los acuerdos que sean votados de manera virtual, que en una votación importante se podría presentar inclusive una controversia constitucional.

CURUL.- El diputado panista Miguel La Torre ya advirtió que aún y cuando sean de manera virtual él estará desde su curul desahogando y votando, ya que aseguró fueron los diputados electos para acudir –mínimamente- a las sesiones dentro de la torre legislativa, aunado a que el decreto presidencial declaró al Congreso de la Unión y a los Congresos estatales como esenciales.

PRESUPUESTO.- Hoy a las 10:00 de nueva cuenta los congresistas se darán cita, ahora para aprobar la solicitud de Gobierno del Estado para la reorientación del presupuesto de egresos del Ejecutivo para el ejercicio fiscal 2020, con lo que se le estará dando validez jurídica al plan estatal emergente formulado y ejecutado por Javier Corral Jurado.