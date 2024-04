--Primer simulacro y casi se incendia el INE --Espino vota en contra de Amnistía

INCENDIO.- Después de que se realizaron pruebas de funcionalidad del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en los Institutos Nacional y Estatal Electoral resulta que en la Junta Distrital Ejecutiva 06 del INE se generó un cortocircuito en el cableado de los equipos de cómputo, lo que provocó un incendio que rápidamente fue controlado y sólo generó una buena cantidad de humo.

ABANDONO.- Así que los participantes en una de las varias actividades de simulacro que se realizarán de aquí al 2 de junio solamente sufrieron síntomas leves de intoxicación en las oficinas de la colonia San Felipe, sin embargo, preocupó a más de uno el abandono de las instalaciones.

CABLEADO.- De acuerdo con algunos técnicos que el jueves pasado presenciaron el incidente —que por supuesto, el INE no reportó—, la bodega habilitada como centro de cómputo carece de ventilación, tienes pocas tomas de corriente que propician sobrecargas y en general, el cableado es exactamente el mismo que el utilizado en los comicios de 2021.

CUADERNILLOS.- Con ese bajo nivel de mantenimiento y con todas las cajas apiladas en un patio, ya que también acaban de recibir los cuadernillos impresos con la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, en la cual se contemplan los datos de 3 millones 82 mil 310 chihuahuenses que podrán votar el primer domingo de junio, no era menor un incendio con capacidad de propagarse al papel seguridad.

LEGITIMIDAD.- Es su primer simulacro, el IEE también hizo sus pruebas sin incidentes —hasta donde se sabe—, así que convendría que el INE realice un diagnóstico a fondo de su infraestructura porque el día de las elecciones nada debe salir mal y su principal aportación a la ciudadanía es dar certeza sobre la legitimidad de la votación y que el sistema ni se caiga ni arda.





***





XÓVENES.- A partir de hoy, una chihuahuense es la nueva jefa nacional de Xóvenes de la campaña de la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Se trata de Fernanda Martínez Quintero, quien se desempeñaba como coordinadora de las mesas de trabajo con los jóvenes y asume la jefatura nacional.

TABLAS.- A decir del dirigente estatal de Acción Nacional, Gabo Díaz es una joven preparada que comenzó su activismo político en Chihuahua capital y desde hace tiempo radica en la Ciudad de México, de modo que tiene todas las tablas, es hábil en la exposición de ideas en los debates y es Xóchilover.





***





ALCALDE.- Con la separación de José Yáñez de la Presidencia Municipal de Guachochi para empezar a prepararse hacia la contienda por la reelección, hoy poco antes del mediodía tomará protesta como suplente el exgobernador rarámuri Alejandro Hernández, con lo cual hace historia como el primer alcalde de la etnia.

INVITADOS.- A la ceremonia acudirán invitados especiales como el secretario de Comunidades y Pueblos Indígenas, Enrique Rascón; el expresidente municipal de Balleza, Arturo Medina, así como ex alcaldes de Guachochi y empresarios, y en particular la comunidad de Guachochi. Después habrá otro acto con los usos y costumbres rarámuri.

INCLUSIÓN.- Y es que lo se espera es que sea un evento emotivo porque en esa región no han necesitado de acciones afirmativas dictadas por las autoridades estatales para que la inclusión con los integrantes de pueblos originarios sea una realidad. No ha habido alcalde —al menos desde hace un par de décadas— que no se involucre con los rarámuri y lo vean como uno de los suyos.





***





CONTRA.- El senador por Chihuahua, Rafael Espino, volvió a votar en contra de los acuerdos de su grupo parlamentario, el de Morena, y decidió no avalar la reforma al artículo 9no. de la Ley de Amnistía que otorga al titular del Ejecutivo Federal, la atribución de aplicar el indulto directo a personas procesadas, sentenciadas o quienes hayan enfrentado acción penal siempre y cuando se presenten elementos para conocer la verdad.

EXTRAÑADA.- Según se estableció, tras bambalinas la senadora morenista Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, fue la más extrañada con la decisión sorpresiva del legislador chihuahuense, quien puntualizó que con su voto no será partícipe de lacerar la imagen presidencial con atribuciones encaminadas a extinguir de responsabilidad penal, derivada de cualquier delito a alguien sentenciado o sujeto a un proceso penal que sobre todo afectarían a las víctimas.

CONTRAVIENE.- Espino De la Peña se sumó a los 32 integrantes de la Cámara Alta que rechazaron la iniciativa y que argumentaron que la reforma a la Ley de Amnistía contraviene a la aplicación de mecanismos internacionales de justicia considerados en la Convención de Ginebra, así como reprobaron el hecho de otorgarle una atribución al presidente sin ningún procedimiento.