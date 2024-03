--“Prófugos” rompieron récord para bien y para mal --Unidad de Delitos Sexuales sin señales de vida

PRÓFUGOS.- Al interior de Gobernación e incluso en Protección Civil saben que la multa por poco más de 1.2 millones de pesos contra los “Prófugos del anexo” fue suave si se contrasta con todas las inconsistencias y faltas al reglamento, que de haberse cumplido a cabalidad habría obligado a clausurar el espectáculo, como ocurre todos los fines de semana en centros nocturnos o eventos de variada índole.

OMISIONES.- La falta más escandalosa que cometieron los organizadores del concierto de Julión Álavarez y Alfredo Olivas fue permitir un sobreaforo de 20 mil personas —casi el doble de las contempladas—, no obstante, la lista fue larga e implicó omisiones graves como dejar que menores de edad consumieran bebidas alcohólicas, el uso de drogas y permitir el ingreso de personas armadas.

OMISIONES II.- En faltas menos sensibles se sobrepasó el horario permitido por dos horas, se detectó costos inflados, elementos de seguridad insuficientes y pocas ambulancias. Total que la interpretación a medias de un narcocorrido fue lo de menos.

AFTER.- Llamó la atención que el escándalo no paró al apagarse las luces del escenario montado en el Estadio Universitario, y no porque sea insólito que un artista se vaya de after, sino porque los “prófugos” fueron acompañados —según dicen quienes le siguieron la fiesta— de un séquito de candidatos y políticos a un restaurante de mariscos ubicado en el periférico de la Juventud para “conectar” la borrachera a las 5 de la mañana.

GANONES.- Los que sin duda a río revuelto salieron ganadores de todo el asunto fueron los organizadores, pues lograron ingresar al evento a más de 40 mil personas, que sumados al consumo de bebidas alcohólicas, cobro de estacionamiento y demás, se habrían embolsado —según se especula— cerca de 80 millones de pesos, por lo que la resta de 1.2 millones de pesos que aplicó Gobierno Municipal poco les quitó el sueño.





***





FINAL.- La elección municipal en Hidalgo del Parral no será un día de campo para nadie y se espera un final de fotografía entre los candidatos Otto Valles de Morena-PT-PVEM, Sol Sánchez de Movimiento Ciudadano, Salvador Calderón de PAN-PRI-PRD y Rocío Allende de México Repúblicano. Las sumatorias de los sufragios de los partidos políticos en la pasada elección de 2021 permiten a las alianzas cierta ventaja, pero no es determinante en estas épocas en que la sociedad se fija mucho en el perfil y propuestas de los candidatos.

CIERRE.- De igual manera, sucederá en la elección a diputado local por el Distrito 21, en donde medirán fuerzas Guillermo Ramírez de PRI-PAN-PRD, Arely Chaparro de Morena-PT-PVEM, Francisco Sánchez de Movimiento Ciudadano y Jesús Ariel Espino Robles de México Repúblicano. No descarte que conforme avancen las campañas entre los aspirantes se realicen posibles alianzas para aprovechar el voto útil, así que no hay nada para nadie.





***





ENGRUDO.- A la que se le está haciendo bolas el engrudo es a la coordinadora de la Unidad de Delitos Sexuales, Lorena Martín Vigil, en la Fiscalía de la 25 y canal, luego de que ha designado a puro recomendado —como dicen al interior de la corporación— para llevar una serie de causas penales, las cuales al llegar al juez de control, finalmente no pasan y terminan por caerse los asuntos.

EXPERIENCIA.- Dicen incluso desde el mismo Tribunal Superior de Justicia que envía a ministerios públicos para llevar a cabo las carpetas de investigación, pero por falta de experiencia están siendo “bateados”, como fue la causa 570/2024 y hace unos días la 990/2024 que están teniendo fallas al ser presentadas ante un Juez de Control.

INFORME.- La coordinadora Lorena Martín, incluso ha solicitado el cambio del Informe Policial Homologado conocido como “IPH”, el cual por ninguna circunstancia debe ser modificado ya que es el mismo informe que levantan los agentes a la hora de que atienden algún delito, escena y demás cuestiones relacionadas con la carpeta de investigación.

EMBRUJADA.- Tal parece que la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación tiene algún hechizo o conjuro para que no avancen las investigaciones que realiza, porque desde hace varios años simplemente no hay nada que informar, desde que estuvo al frente de esta dependencia Erika Judith Jasso Carrasco; pasan los días, las semanas y los años y no hay nada, ninguna novedad o las investigaciones siempre resultan inconclusas o de plano dicen que todos los agentes se portan muy bien.

COMUNICADOS.- En su propia página de internet en el apartado de comunicados se pueden observar los resultados: cuatro acciones relevantes en todo el 2023 y en el presente año nada. Señalan que sería importante que el fiscal especializado Jesus David Flores Carrete apriete las tuercas de su dependencia porque no se ven resultados, o bien, no quieren que se conozcan.





***





AUSENCIA.- Las autoridades del Instituto Nacional de Migración siguen brillando por su ausencia en el asunto del campamento que montaron en las cercanías del bulevar Juan Pablo ll. Cada día que transcurre el campamento sigue expandiéndose, ya son más de mil personas migrantes en este lugar, y las quejas de comerciantes y habitantes de la zona también van en aumento.

TENSIÓN.- La tensión por este asunto también incrementa, ante la indolencia de la autoridad federal, que no toma decisiones respecto a la situación de estas personas. Parece que le apuestan a que esto se convierta en un conflicto social.