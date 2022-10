--Promete Ebrard enviar personal de SRE a la frontera --Si no nos dan, que no nos quiten: Maru ante recortes

QUÉDATE.- Con la noticia de que concluyó el programa “Quédate en México”, que permitía a los solicitantes de asilo en Estados Unidos permanecer en el país mientras se realizaba su proceso, los venezolanos se manifestaron ayer frente a las oficinas de la cancillería en la capital del país y en Juárez optaron por no protestar; en lugar de eso, tratarán de cruzar la frontera si se les pide irse de territorio chihuahuense.

TÍTULO.- Un día antes en Ciudad Juárez, los sudamericanos limpiaron el bordo del río Bravo para albergar a cientos de manifestantes que ayer protestarían frente a la Patrulla Fronteriza, sin embargo, prefirieron esperar a la definición del programa, ya que según la Secretaría de Relaciones Exteriores eso no cambia los acuerdos suscritos entre México y EU respecto al Título 42.

SRE.- Se supone que hoy acudirá a la frontera personal de la SRE, según se comprometió Marcelo Ebrard, para evaluar opciones, decirle a los migrantes que sí pueden quedarse pero deben regularizar su situación migratoria. Los originarios de Venezuela advirtieron que hoy esperaban la llegada de más connacionales, pues lo único claro es que no volverán al país gobernado por Nicolás Maduro.





***





RECORTE.- Si no nos da, que no nos quite, resaltó la gobernadora María Eugenia Campos sobre el recorte de 430 millones de pesos en las participaciones federales correspondientes al mes de octubre, lo cual complicará el cierre de año para la administración pública, pero se buscará resolverlo.

SANAS.- Aun así, el asesor financiero del gobierno del estado, Ernesto Cordero, indicó que las finanzas públicas sanas en la entidad permitirán enfrentar esa reducción con un presupuesto balanceado y no deficitario.

AUTOSUFICIENCIA.- El también exsecretario de Hacienda en la gestión de Felipe Calderón cuestionó el optimismo de la Federación con el presupuesto de 2023 y su intención de seguir aumentando los montos de becas y apoyos a la población, cuando sus pronósticos son irreales y no crecen los ingresos del país.





***





IMPUESTOS.- Una visión menos alegre al aumento de vacaciones para los trabajadores, que antes eran de siete días al primer año de labores y ahora serán de 12 días, anticipa que un factor que los empleados no se han percatado es que pagarán más impuestos.

ISR.- Por si todavía había alguien que considerara la iniciativa de Morena como una causa popular, eso no será gratuito. De acuerdo con los expertos, están en puerta las modificaciones al Impuesto Sobre la Renta para ajustar las tablas –hasta ahora calculadas sobre una semana—, fijar el mínimo y en consecuencia aumentar la parte que se le descontará al trabajador.

ESPEJISMO.- Si se hubiera establecido que el mayor número de días vacacionales no impactaría en la cantidad de impuestos a pagar, entonces sí hubiera sido un estandarte social para velar por mejores condiciones labores, pero no, no será así y la Federación aumentará su recaudación por este concepto.





***





NORMALIDAD.- En 48 horas volvió a funcionar con normalidad la página web del Municipio de Chihuahua, el Centro de Respuesta Ciudadana 072, el sistema de recaudación en Tesorería y varias de las redes de internet en los edificios municipales, luego de que los ciberdelincuentes intentaran hackear sus sistemas informáticos.

VIRUS.- Es evidente que nadie está exento, ningún funcionario ni gobierno está vacunado contra la virulencia digital, como la ocurrida el lunes pasado a través de un virus que encriptó los archivos, así que sirva la experiencia para reforzar y respaldar sistemas y archivos.

ANTIGUA.- A decir de los funcionarios municipales, pese a la emergencia no aflojaron y resolvieron cómo seguir atendiendo, aunque fuera sin computadoras ni internet, lo cual a estas alturas es más que labor titánica, pues todo está en los sistemas, sin embargo, se regresó a hacer las cosas “a la antigua”, de forma manual, para que las oficinas siguieran funcionando.





***





URGE.- En el contexto de techos presupuestales y el encuadre de cifras, una prioridad será la Plataforma Centinela, pues es urgente que empiece a perfilarse su operación, ya que ni bien se encienden unos focos rojos por la inseguridad cuando se prenden otros.

RACHA.- Desde el domingo pasado a la fecha comenzó una violenta racha en la región de Cuauhtémoc, tras reportes de desaparición de personas que al final sí encontraron, la quema de viviendas, el hallazgo de tres cuerpos y el ataque contra un expolicía, además de que ayer se reportó en Namiquipa el crimen de un médico en su consultorio particular del seccional de El Molino.

HOMICIDIOS.- Por otra parte, en el municipio de Guachochi, donde apenas el jueves pasado se enfrentaron militares y civiles armados, ayer en esa zona intentaron emboscar a policías estatales y elementos castrenses. Asimismo, en la carretera Chihuahua-Juárez se localizaron los cadáveres de cuatro hombres, que fueron reportados como desaparecidos por la mañana.