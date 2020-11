--Pueblo chico, cuchara grande --Busca Corral respiro para las arcas estatales

EXCESOS.- Tal como lo adelantábamos ayer, fuentes muy bien informadas aseguran que el alcalde de Gómez Farías, Alen Muñoz Loya, se ha dedicado más a hacerse de bienes inmuebles que a gobernar el pequeño municipio que le tocó –por coyuntura- ser el alcalde, dada la suplencia que tenía con el doctor Blas Godínez.

EXCESOS I.- Aunado a que en este municipio no les llegaron los lineamientos del acuerdo 127/2020 que emitió hace dos semanas el gobierno del estado, por el tema del semáforo rojo, para prueba lo que ocurrió este domingo donde no hubo ningún acatamiento, un lugar prácticamente en semáforo verde.

EXCESOS II.- Ahora bien, no nada más el alcalde Alen Muñoz se sirve con la cuchara grande, es cuestión de ver también los negocios de su secretario del Ayuntamiento, quien a través de una “constructora” le presta el servicio al mismo gobierno municipal, situación que dicen ya está en la mira de la Auditoría Superior del Estado, pues de todos es sabido que esa maquinaria que se utiliza es del mismo secretario.

EXCESOS III.- Sumemos que este municipio no tiene policías, ha sido el Mando Único el que ha salvaguardado –poco o mucho- la integridad de la ciudadanía que ahí habita; y ya entrados con el brazo caliente y la barra servida, es cuestión de preguntarles a los empleados de la presidencia municipal qué tanto se les respeta su privacidad, pues hay quienes aseguran que los vigilan y monitorean para saber con exactitud qué se hace y se habla en ese pequeño edificio; ya de los razors que utiliza el alcalde para divertirse, mejor ni hablamos.

CANDIDATOS.- Y como es costumbre en Chihuahua, en los pequeños municipios se cree que la gente no tiene memoria, en Gómez Farías todos quieren ser candidatos: el alcalde quiere ir por una diputación local o federal; el síndico por las siglas de Movimiento Ciudadano buscará la presidencia municipal, mismo que ya se anda promocionando sin saber que tiene a la auditoría ya prácticamente detrás de él; y el secretario del Ayuntamiento que quiere repetir para seguir autoprestando el servicio de su constructora.

GIRA.- De gira de trabajo en la CDMX, el gobernador Javier Corral se reunió con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, con quien habló sobre las presiones presupuestales que enfrenta el gobierno del estado, en especial las del cierre fiscal de fin de año y las relativas a la obra de 2021.

RECORTES.- Los recortes presupuestales a los estados de parte de la federación significarán para Chihuahua una reducción de 4 mil 800 millones de pesos, de ahí el interés de Corral de acudir a dialogar con el titular de la SHCP, seguramente para analizar alternativas de solución a dichas presiones y asegurar recursos para obras en 2021.

VISITA.- Por su parte el secretario Herrera dio a conocer que en la reunión se revisaron temas derivados de su visita a Ciudad Juárez en agosto. Seguramente se refería al recorrido que realizó por distintas obras en esa frontera, cuando confirmó la terminación de los Hospitales de Especialidades y de Cancerología por parte de dependencias federales del sector salud.

MENSAJE.- Corral mantiene una buena relación con don Arturo, misma que se manifestó en la atención de parte del funcionario federal y desde luego, en los tuits de ambos, pues resaltan frases y palabras clave como coordinación entre niveles, colaboración y diálogo; algo que también se puede reflejar en un mejor trato presupuestal para Chihuahua.

FRONTERA.- Luego de la paridad de género que pidió el INE en cuanto a las candidaturas por las gubernaturas en juego en 2021, en varios partidos donde se creía que irían candidatos, comenzaron a levantar la mano candidatas; se mencionó en los últimos días que la empresaria juarense Adriana Fuentes Téllez irá por la candidatura del PRI a la gubernatura.

FRONTERA I.- Ella misma se encargó de aclarar que su proyecto sigue siendo Ciudad Juárez, localidad a la que por cierto tiene varios años caminando como empresaria y como diputada, por ello sus esfuerzos los ha canalizado en esta frontera, asegurando que la candidatura estatal no le quita el sueño, más ahora que se han sumado decenas de colaboradores a su proyecto municipal.

GREMIO.- Sin saber aún las flexibilidades que el gobierno estatal dará a partir de mañana, el gremio restaurantero ya advirtió que sin importar lo que informen, ellos se verán en la necesidad de abrir a partir del lunes con ciertos horarios, respetando las normas de sanidad y además el envío de platillos al personal médico y de enfermería de los hospitales Covid.