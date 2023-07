--Pugnas criminales, de Samalayuca a Juárez --En Bienestar hasta los muertos cobran…

ATAQUE.- Bien por reforzar operativos en el municipio de Juárez y pedir más elementos de la Guardia Nacional, mal que estas medidas van detrás de la incidencia delictiva y aún no permiten anticiparse. Nada menos ayer el ataque a balazos contra jugadores de futbol llanero dejó un saldo de dos jugadores muertos y dos heridos.

SAMALAYUCA.- Un hecho que vuelve a sacudir a la frontera porque ocurrió poco después de la una de la tarde en una zona de la periferia en el camino rumbo a los Kilómetros y Samalayuca, donde el fin de semana pasado ejecutaron a tres hombres y a otra persona la privaron de su libertad.

SAMALAYUCA II.- Ese punto, el del poblado de Samalayuca, a poco menos de 30 kilómetros de Ciudad Juárez y donde apenas el lunes de la semana pasada también abatieron a tiros a otros tres hombres, lo cual exhibe la guerra entre grupos criminales en especial por el tráfico de migrantes.

DIFERENCIA.- Así que iniciativas como Juntos por Juárez o el arribo de más guardias nacionales debe hacer la diferencia ante situaciones de este tipo que ayer no se evidenció y de nuevo, hombres armados llegaron a un terreno de juego, dispararon en 40 ocasiones y dejaron a sus víctimas tendidas sobre un predio de terracería y piedras, sin ser detenidos.

PUGNAS.- En particular porque no son casos aislados, ya el fiscal general César Jáuregui como el de Zona Norte, Carlos Manuel Salas y el jefe de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya han subrayado que desde el motín y fuga en el Cereso No. 3 a la fecha, se exhibe la pugna entre Los Mexicles del Cártel de Sinaloa y La Empresa del Cártel de Juárez.





***





NORMA.- Uno de los recientes nombramientos realizados en la Fiscalía General del Estado fue el de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado al designar a Norma Ledezma, activista a partir del asesinato de su hija Paloma, titular de la asociación civil Justicia para Nuestras Hijas y abogada que ha tomado el micrófono en múltiples ocasiones ante la ONU y la CIDH.

CEAVE.- Y ya se nota su mano en la CEAVE, pues en poco más de una semana en el cargo, ya lanzó una campaña para recabar artículos y equipar albergues de familias desplazadas de la Tarahumara. Como ella lo expuso al aceptar el cargo, es la oportunidad para hacer un cambio desde adentro y precisamente por su activismo posee el pulso social de las problemáticas y uno de éstos sin duda es el éxodo hormiga, constante y cotidiano de quienes huyen del crimen organizado.

REFUGIOS.- Por ello, Ledezma no insta a la participación ciudadana con despensas o ropa sino ventiladores, refrigeradores, mesas, sillas, colchones, utensilios de cocina y tanques de gas porque lo fundamental es habilitar los refugios temporales para reubicar a las familias, víctimas de violencia, desastres naturales u otras circunstancias difíciles que ponen en riesgo su integridad.

EFICAZ.- Chihuahua está bañado en sangre y dolor, fueron las palabras de Ledezma cuando le tomó protesta la gobernadora María Eugenia Campos y el fiscal general César Jáuregui, lo que destaca que no será una funcionaria a modo, en ocasiones podrá resultar incómoda pero es la coyuntura para tener una Ceave operativa y eficaz, y que deje –como la comisionada lo resaltó— de revictimizar.





***





DESVÍOS.- Entre más denuncias se hacen públicas se muestra que los desvíos y/o robos de apoyos a adultos mayores no son hechos aislados sino un esquema de trabajo, respecto de lo cual se ha venido insistiendo en la falta de transparencia y posible corrupción.

BIENESTAR.- Como doña Irene, quien al fallecer en 2020, su hija lo reportó a la Delegación del Bienestar para que le entregaran el pago único correspondiente de un bimestre, que por ley reciben las personas registradas como auxiliares, en cuanto un beneficiario deja de existir.

COBRO.- Sin embargo, a la ciudadana le llegó más tarde la tarjeta de su madre, con lo cual quedó claro que seguía activa y al indagar se percató que alguien más seguía cobrando esa pensión pero en efectivo, directamente en la oficina de Telecomm. Al más puro estilo del viejo PRI cuando hasta los muertos ‘votaban’.

MÁS.- Como éste, El Heraldo de Chihuahua ha documentado dos casos más porque han llegado hasta instancias como la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación.

CÚMULO.- Aparte está el cúmulo de irregularidades que ha presentado el exempleado del Bienestar, Hugo Ruiz Esparza que ha entregado evidencias pero en Chihuahua lo han ignorado y tuvo que apelar a la intervención de la Secretaría del Bienestar en la Ciudad de México y las demás dependencias.