-¡Qué buen arsenal se cargaba!-Hipótesis del caso Pepe Vázquez -Quieren regresar exdiputados al ruedo

SAQUEO.- Desde la ciudad de Delicias reportan que una de las viviendas del empresario Jaime Galván Guerrero fue saqueada por un grupo de sujetos armados, que aprovecharon el abandono del domicilio.



ARSENAL.- El botín lo cuantifican en varios cientos de miles de pesos, ya que entre lo robado fue nada más y nada menos que una colección de cerca de 130 armas de fuego que tenía en uno de sus domicilios, y que algunos interesados no dudaron en llevárselas.



ARSENAL I.- Algunos dicen que es el grupo criminal que radica por la zona el que decidió introducirse a esta propiedad, porque ya conocía del poder adquisitivo del empresario, quien de paso tenía un arsenal de colección que estaba valuado en más de 700 mil pesos por los distintos calibres y armas exclusivas que tenía en ese domicilio. Esto ocurrió el pasado fin de semana y a la fecha nadie sabe a dónde fueron a parar esas armas y mucho menos se dice de las personas que participaron en estos hechos.



PRESUNTOS.- Hablando de grupos criminales, la polémica en Madera sigue dando mucho de qué hablar, pues ahora surgió una versión de que los verdaderos responsables de la privación del exalcalde de este municipio fue "el 32" quien generó estos hechos para responsabilizar a “el Jaguar” y terminar con esa disputa que parecía interminable.



VERSIONES.- El expresidente municipal José Vázquez no ha querido ser entrevistado por los elementos de seguridad para que explique qué fue lo que sucedió, pero en las versiones de los mismos pobladores acusan que sería el grupo delictivo de “La Línea” quien orquestó el plan, e incluso amenazaron al exedil para que no dijera nada de los hechos, como lo ha hecho.

VERSIONES I.- El rumor es muy fuerte que es casi difícil de negarlo, pero dicen que una de las condiciones para la liberación de Pepe Vázquez, era culpar a “el Jaguar” y su personal, además de que debía entregar un dinero a “La Línea”, que presuntamente se hizo el día de su liberación.



EJÉRCITO.- Sea lo que sea, ambos grupos siguen teniendo gran presencia en esa región del estado y será muy complicado desplazar a ambos de esa zona, ya que cuentan con mayor número de personal, armamento, equipamiento y reconocimiento de esa zona, que únicamente se verían rebasados si acude la Sedena y la Marina, las demás corporaciones no pueden hacer nada ante ellos.



EXDIPUTADO.- El empresario agricultor Fernando Saúl Montaño Perea fue ubicado como posible candidato a la diputación por el Distrito 20 local, Montaño Perea ya fue diputado local por el PRI cuando acompañó en la fórmula a Francisco Caro en la legislatura antepasada.



EXDIPUTADO I.- Fue precisamente la Legislatura 64 del Congreso del estado de Chihuahua, en el periodo 2013-2016, cuando entró al relevo siendo diputado en calidad de suplente por este mismo distrito, el propietario se licenció para buscar otro cargo de elección popular. Aunque fue corto el periodo, como diputado destacó en diversas comisiones e iniciativas que favorecieron a esta región del estado.



RUEDO.- Movimiento Ciudadano le puso el ojo para postularlo nuevamente por esa demarcación política, que abarca los municipios de: Coronado, Allende, La Cruz, Jiménez, López, San Francisco de Conchos y Saucillo, con cabecera en Camargo.



MENSAJE.- En la visita virtual de ayer del presidente del CEN del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, durante la toma de protesta de 60 comités municipales del estado, dejó en claro varios puntos, desde luego y el que políticamente no pude dejar pasar es que recuperarán la gubernatura de Chihuahua, se antoja difícil, pero no por ello tirarán a matar, como luego se dice en el argot judicial.



MENSAJE I.- Además dejó en claro que el partido es de todos sus militantes por lo que los exhortó trabajar en unidad, “demostrando de qué estamos hechos los priistas”, asegurando que quienes hoy gobiernan la entidad han ido en retroceso; finalmente y a propósito de lo que sucede en el ámbito nacional recordó quienes se equivocan son las personas no las instituciones, haciendo referencia a ya saben quién.



ROJO.- Por segunda ocasión el estado está al borde de retroceder al rojo en el Semáforo Epidemiológico, pues el nivel de contagios aún sigue alto y se observa que hay personas que no acatan las medidas de prevención y en algunos establecimientos comerciales y restaurantes no se aplican de manera correcta los protocolos sanitarios; qué paradoja, mientras permiten la apertura de este tipo de lugares siguen prohibiendo que iglesias y templos reabran.



SANCIÓN.- Lo que ha quedado claro es que existen resistencias al uso del cubrebocas en los espacios públicos, así como en las unidades de transporte, por un buen número de personas, lo que propicia la dispersión del virus y el incremento en el número de afectados, situación que obligará a las autoridades a establecer sanciones a quienes incumplan con el uso obligatorio de las mascarilla y desde luego a los establecimientos que no observen o relajen las disposiciones sanitarias.



SANCIÓN I.- Si no sale una edición especial, como ya aconteció en el transcurso de esta pandemia, se espera que el miércoles próximo se publiquen el Periódico Oficial del estado las modificaciones a las restricciones y ahora sí de las sanciones que irán desde el tipo económico hasta de privación de la libertad a quienes no cumplan con las medidas de control sanitario.



NARANJA.- Por parte de la Secretaría de Salud se informó que se continúa, salvo un cambio de último momento, en color naranja, pues el semáforo anterior termina hoy domingo y el lunes es probable que el gobernador, Javier Corral, ofrezca más detalles sobre estos temas, pues de no darse una indicación en sentido contrario permaneceremos con el mismo color.



NARANJA I.- Lo que llama la atención de lo comentado anteriormente es que un gran número de personas se nieguen a adoptar las medidas de prevención y no utilicen un cubrebocas en beneficio de su salud y la comunidad; además, que continúen las fiestas y reuniones como si no existiera una contingencia, actitud que obliga a la autoridad a implementar sanciones para hacer cumplir medidas que se establecieron para salvar vidas, no colapsar los servicios en los hospitales y a no acentuar la crisis económica que va de la mano de esta pandemia.



PATRIMONIO.- Es increíble lo que pasa, pues debemos tener un mínimo de solidaridad en el cuidado de la salud de las otras personas, de igual manera, resulta inaceptable que los propietarios de los negocios, que actualmente están operando, descuiden los protocolos de salud, sin pensar en que existen empresarios de otros sectores que están a la espera del avance en el semáforo para lograr rescatar su patrimonio.