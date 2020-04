--Que Chihuahua no se sale de pacto fiscal --Regresa Julián LeBarón --Causa revuelo nueva multa

PACTO.- Hoy como nunca, con las circunstancias de la pandemia, se ha puesto en evidencia la inequidad del pacto fiscal, aseguró Javier Corral, al considerar también que el "timing" o el momento no es el adecuado para llevarlo a discusión y a la práctica, pues lo prioritario es la contingencia sanitaria, según lo declarado ayer en un medio de la capital del país.

PACTO I.- La vieja fórmula de distribución de los recursos a los estados ya no funciona, pues el 80/20 está rebasada, resulta inequitativa para entidades como a Chihuahua que les regresan 42 centavos por cada peso que aporta, por eso las expresiones de inconformidad con esta manera de asignarlos han sido desde la toma de protesta como gobernador, quien descartó que Chihuahua llegue a desligarse de la Federación, como alguna vez amagó siguiendo el ejemplo del actual presidente de la República cuando gobernaba la Ciudad de México y amenazó a Vicente Fox con hacerlo, refirió.

PACTO II.- Actualmente, según dijo, no obstante que se tiene una buena comunicación con el Gobierno Federal, la interlocución no es útil o eficaz, pues no se ha logrado una decisión distinta del Gobierno de la República para que entregue aportaciones extraordinarias a los estados para enfrentar la pandemia, sin embargo, si las aprueban ya no llegarán a tiempo, por ello Chihuahua hace su parte con esfuerzo, a través de un plan emergente.

APOYOS.- A decir del mandatario, el Gobierno Federal tiene la oportunidad de un horizonte mayor, lo que resta de la administración, que permitiría reprogramar sus inversiones de este año para redireccionarlas en apoyo a las entidades federativas, así como a las pequeñas y medianas empresas, pues hasta el momento la Federación tiene como principal medida la transferencia de dinero a cierto sector de la población.

REGRESO.- Por cierto que el conflicto ocurrido en el rancho La Mojina, en el municipio de Buenaventura, entre integrantes del Ejido Constitución adheridos a El Barzón y miembros de la familia LeBarón, el gobernador declaró que ni a unos ni a otros se les permitirá que tomen la justicia en sus manos y se va a actuar para deslindar responsabilidades, pues hay autoridad y cauces legales, aseguró.

REGRESO I.- Ayer precisamente se observó al líder activista Julián LeBarón en Palacio de Gobierno, custodiado por agentes de seguridad y acompañando a su padre, Joel LeBarón Soto, quienes se reunieron con Joel Gallegos, director general de la Secretaría de Gobierno, con quien iniciaron un diálogo, de nuevo, para presentarle su preocupación e inquietudes en relación con los ataques que han recibido por parte de El Barzón; hoy según informan estarán reunidos con autoridades de la CFE para tratar el tema de la electrificación de uno de los pozos de La Mojina.

DIÁLOGO.- A propósito, Javier Corral es uno de los gobernadores invitados a participar en lo que se ha llamado Diálogo por la Reconstrucción Nacional, convocada por la organización política Futuro 21, para analizar los efectos de la pandemia de Covid-19 y plantear alternativas de solución a las problemáticas generadas en distintos rubros de la vida nacional.

INVITADOS.- En la invitación aparecen también Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán; Miguel Riquelme, de Coahuila, además de los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; así como del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Entre los empresarios a participar figuran, Gustavo de Hoyos, de Coparmex, y Enoch Castellanos, de Canacintra.

INVITADOS I.- También se menciona la participación, por parte de la organizaciones de la sociedad civil, de María Elena Morera; además de diversos legisladores federales y líderes de opinión, entre otros, mañana a las 11:00 horas, del centro de México, a través de la página www.futuro21.com.mx.

MULTAS.- Vaya revuelo que ocasionaron ayer las multas que empezaron aplicar los agentes de la Policía Vial a conductores de aquellos vehículos particulares en los que se trasladaban más de dos adultos, esto por tema de medidas preventivas por el coronavirus, ya en la capital y en Juárez comenzaron los primeros inconformes, la pregunta toral es: ¿la recaudación de las multas a dónde van a parar?

RESPUESTA.- De hecho esta situación de inmediato ocasionó la respuesta de diferentes actores, entre ellos el priista Omar Bazán, quien estará presentando hoy ante el Congreso del Estado un exhorto para que el Gobierno Estatal retire dicha sanción.

RESPUESTA I.- Aseveró que con una amonestación es suficiente para que se respete la orden de dos personas por vehículo como medida preventiva ante el Covid-19, mismo que aseguró es una manera tramposa para afectar la economía familiar el Gobierno del Estado al ordenar multar a los conductores; al mismo tiempo recordó que el artículo 59 de la Ley de Vialidad prohíbe a los conductores transportar una cantidad de pasajeros que supere la capacidad del vehículo.

RESPUESTAS.- Algo de lo que no se ha escrito en medio de la pandemia es, en parte, la cerrazón de algunos funcionarios de la Secretaría de Salud en no responder lo que los medios de información cuestionan, sobre todo cuando se trata del número de pruebas que se han realizado, o cuando se habla de la Guía de Bioética, en caso de un escenario catastrófico.

RESPUESTAS I.- Si a lo anterior le añadimos que a pesar de la transparencia en las ruedas de prensa matutinas en las que todos los días la Secretaría de Salud de Chihuahua informa del avance del Covid-19 en la entidad, en la coordinación de comunicación social de Gobierno del Estado se han encargado de pasar las preguntas que realizan los reporteros a los funcionarios a modo, es decir, no dan lectura tal cual se hace la pregunta.

RESPUESTAS II.- Lo anterior ha ocasionado molestia, además de que han dado respuesta puntual pero a las preguntas que sólo ellos quieren contestar, no así –se insiste- con el número de pruebas realizadas, cuántas están por realizar y por qué no se realizan pruebas a los familiares de las personas contagiadas por Covid-19.

PELIGRO.- Grupos internos del IMSS reportan que por lo menos 30 trabajadores se encuentran incapacitados por posibles contagios del virus, esto sólo del Hospital Morelos, que es donde más casos han atendido a lo largo de esta cuarentena. Las cifras siempre se han manipulado, desde inicios de la pandemia; decenas de inconformes del Hospital Morelos han salido a manifestarse en contra de los directores y delegados del IMSS que no han querido velar por su salud y ahora se convirtieron en parte de las cifras de posibles infectados.

PELIGRO I.- Dicen que los contagios al personal del IMSS se ha ido a la alza y hasta el momento no existen suficientes herramientas para atender a los posibles contagios que llegan sólo al Morelos, por lo cual ya trascendió que cerca de 30 personas están en estas condiciones de salud por alguna omisión de los encargados del IMSS.