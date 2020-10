--¿Qué pasa en Estación Consuelo? --A la distancia, Segob recibe productores --Meraz se reporta grave

INTERESES.- ¿Qué pasa en Estación Consuelo, Delicias?, ¿quién o quiénes está detrás de este bloqueo a las vías del tren, del que hasta los dirigentes de los módulos de riego se han deslindado?, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador acusa a intereses y autoridades locales de propiciar esa protesta en las vías férreas que el gobierno del estado infructuosamente ha intentado despejar varias veces.









VÍAS.- Nuevamente ayer el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, se lanzó desde la rueda de prensa mañanera en contra de las autoridades locales al acusarlas de crear ese bloqueo a las vías del tren, del que, dijo, se les salió de las manos y no hayan cómo resolverlo y ahora quieren que intervenga la Guardia Nacional, de la que han pedido su salida, según lo refirió.

COMPETENCIA.- Al respecto, al calificar como irresponsables las afirmaciones del presidente de la República, el gobernador Javier Corral señaló que López Obrador trata de desviar la responsabilidad y de no asumir lo que a su competencia corresponde en ese asunto de índole federal.

ENFRENTAMIENTO.- A las acusaciones y señalamientos de López Obrador, ayer mismo en la mañana el gobernador Corral Jurado les dio respuesta en otro episodio de un enfrentamiento que escala cada día más, por las descalificaciones que hace el presidente de las autoridades locales y de varios actores políticos.

PROVOCACIÓN.- Por lo pronto ayer el mandatario estatal advirtió que van a proceder legalmente en contra de los orquestadores de ese bloqueo que al parecer, se dijo, tiene la intención de provocar una intervención violenta, algo que, a decir del presidente y del gobernador, no va a ocurrir.

GUARDIA NACIONAL.- Mientras la confrontación del gobierno federal con las autoridades estatales y los productores crece cada día, en la zona centro-sur del estado se escuchan rumores que la Guardia Nacional tomará las instalaciones de la presa La Boquilla, para abrir las compuertas, incluso después del 24 de octubre, fecha en que termina el pago del adeudo por el Tratado de Aguas. Sobre este punto, Corral Jurado dijo que Conagua deberá explicar a productores y al estado el propósito de ese movimiento si pretenden hacerlo, como se ha dicho.

PLIEGO.- Total, algunos de los líderes de este bloqueo de vías ayer solicitaban liberar a los tres detenidos que tiene la Guardia Nacional; que se vaya precisamente los guardianes nacionale de las presas de Chihuahua; 10 millones de pesos para resarcir pérdidas y poder perforar 10 pozos, así como la pavimentación de algunos kilómetros de caminos rurales, sacacosechas.

ASPIRANTES.- En otro orden de ideas, y en temas de más grilla, se ha comenzado a palpar la idea de que los aspirantes a la gubernatura de Chihuahua, Héctor “Teto” Murguía y Hugo Aguirre, alcalde de Guachochi, se unan y respalden un mismo proyecto, a decir de quienes han estado muy de cerca en las pláticas que han sostenido ambos.

ASPIRANTES I.- Algo así como el “si gano incluyo, y si pierdo, apoyo” de Gustavo Madero, es lo que pretenden hacer “el Teto” Murguía y Hugo Aguirre, quienes además quieren invitar al baile a Tony Mélendez, exdiputado del PRI y vocalista de Conjunto Primavera, y en caso de que no se vaya a Morena, a Alejandro Cano, ex edil capitalino.

ASPIRANTES II.- Por lo anterior se puede decir que sólo habría tres aspirantes a la candidatura del PRI por la gubernatura, Omar Bazán diputado y presidente del Comité directivo estatal tricolor; Héctor Murguía, exsenador, exdiputado y exalcalde, viejo lobo de mar, coyote ya muy balaceado; así como el dos veces alcalde de la Sierra Tarahumara, Hugo Aguirre.

SEGOB.- Hablando de tricolores, precisamente ayer, el diputado Bazán Flores, acompañado de Rubén Moreira, legislador federal del PRI, así como de don Salvador Alcántar, presidente de la Aurech, productores y agricultores de la región centro-sur del estado, sostuvieron reunión con Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

SEGOB I.- Quienes gestionaron la reunión fueron don Rubén en su calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte de la Cámara de Diputados, y Bazán Flores, quienes llevan ya dos sesiones de trabajo junto con la ministro en retiro, en torno a la extracción de agua de las presas de Chihuahua por parte de la Conagua para el pago el Tratado Internacional de Aguas de 1944.

SEGOB II.- La propia Sánchez Cordero les aseguró que se tiene garantizada el agua para consumo humano, luego de lo ocurrido en días pasados en Camargo, no se sabe aún con exactitud qué cifras abordaron en relación con el pago que ha realizado la federación a los Estados Unidos, pero sobre todo cuánta agua han extraído de Chihuahua y los acuerdos concretos de este diálogo. Se anunció que habrá mesas de trabajo en próximos días.

RESERVA.- De manera muy reservada, por obvias razones, reportan que el estado de salud de Arturo Meraz González, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, es grave, a raíz del Covid-19, inclusive gente cercana al consejero y a su familia asegura hace un par de días tuvo que ser intubado, dado el avance del virus en su organismo.

SESIÓN.- Como se sabe, los organismos, instituciones, secretarías y Poderes, se encuentran afinando los últimos detalles en cuanto al presupuesto de 2021, algunos deben sesionar para que el pleno o su consejo directivo lo apruebe, entre ellos precisamente el IEE, quienes estarían sesionando de manera virtual para ir desahogando este tipo de asuntos.

GENUINOS.- Mañana se reunirán Alfonso Ramírez Cuéllar, Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado y Bertha Luján para definir el futuro de Morena; quienes saben del tema aseguran estarían llegando a un acuerdo para que el humo blanco ratifique a don Porfirio, pero se sabe que Delgado no dejará pasar esta oportunidad tan fácilmente.

GENUINOS I.- En lo local, algunos de los grupos internos de Morena ya salieron ganando, por decirlo de una forma, con la elección de la senadora Citlalli Hernández como secretaria general del CEN guinda, sobre todo el grupo de los puros o genuinos morenistas de la entidad, quienes se apostaron en un inicio con don Porfirio y Citlalli.