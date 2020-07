--Qué pasará con los TP --Los puso a prueba y no sabían --Justicia pareja o responderán

TESTIGOS.- Una de las interrogantes que subieron de tono la noche de la detención del exmandatario en Miami, Florida, fue precisamente qué sucederá con los testigos protegidos, con aquellos que negociaron para salir y los que tienen todavía una carpeta pendiente en la Fiscalía General del Estado, ejemplos de estas tres variantes hay varios, mencionaremos sólo algunos.

TESTIGOS I.- Jaime Herrera, exsecretario de Hacienda, hoy testigo protegido, fue –a decir de fuentes en la Fiscalía- quien ayudó a armar la radiografía de la corrupción en la entidad y en el país; se dice algo similar del exsecretario general de Gobierno, Mario Trevizo Salazar, quien hoy también es TP; o Javier Garfio, ex alcalde capitalino, mismo que logró un acuerdo para poder salir de prisión antes de cumplir su plazo.

LISTA.- De igual manera todos aquellos que faltan y que están en la lista de la Fiscalía General del Estado, la cual pudiera robustecerse una vez que César Horacio pise tierras chihuahuenses, si va a sentir frío en Aquiles Serdán, por qué los demás no -dirían algunos-, entre ellos destacan Pedro Hernández, exsecretario de Salud; Karina Velázquez, expresidente del PRI estatal; René Frías, ex diputado local y hoy presidente del Congreso del Estado, entre otros.

LECTURAS.- Sin duda la detención del exgobernador César D. ha generado una multitud de lecturas políticas, muchas de las cuales coinciden en el reposicionamiento del gobernador Javier Corral, como líder político y referente del combate a la corrupción, al cumplir su principal promesa de campaña de llevar a la justicia a su antecesor.

LECTURAS I.- Las lecturas van desde los efectos que esto tiene en el próximo proceso electoral en el estado y en el país, al considerar que es un proceso intermedio federal y seguramente también tendrá repercusiones en la elección presidencial de 2024.

LECTURAS II.- En el ámbito estatal habrá de verse en lo inmediato los efectos de esta detención entre quienes aspiran a diversos puestos de elección popular por los diferentes partidos, incluido el PAN, de donde surge el gobernador Corral, así como en otros sectores de la sociedad como el empresarial, donde se mencionan complicidades.

JUSTICIA.- El parteaguas generado por la detención de César D. abre una gran cantidad de posibilidades que se irán hilvanando conforme pasen los días, de acuerdo con los proyectos de cada actor político y según el ritmo que vaya imponiendo la Operación Justicia para Chihuahua.

CORTE.- Basta decir que la mayoría de los delitos que generaron la detención son del fuero local, por tanto no debe sorprender que en algún momento el exgobernador pise tierras chihuahuenses, en un tiempo que depende inicialmente del resultado de la audiencia programada para hoy viernes en la Corte Federal de Miami, Florida.

CARPETAS.- Por lo pronto el horizonte deja ver dos acciones como los siguientes pasos: la primera es la desarticulación de lo que pueda quedar de la red de protección establecida alrededor de los intereses de César D., incluyendo la judicialización de algunas carpetas pendientes de procesar, y la segunda, continuar con la recuperación de los bienes sustraídos mediante actos de corrupción.

CONTENTO.- Por cierto al que se le vio muy contento fue a Alfredo "el Caballo" Lozoya, alcalde de Parral, esto durante la visita del gobernador a su ciudad. Sin titubeo el parralense felicitó a Corral por su labor para la aprehensión de César D., vale decir que no es un secreto que ambos han coincidido en el ánimo de combatir la corrupción.

PISTA.- Los aspirantes a la gubernatura entraron a partir de ayer a un terreno muy diferente al que venían caminando, a algunos la detención vino a mermarlos, a otros a ayudarles, pues la simpatía incrementará, y finalmente a unos más les deja un panorama tétrico, pues no saben si inclusive la Operación Justicia para Chihuahua les mande algunos saludos cordiales.

COMIDA.- Vale la pena comentar lo que sucedió en una comida que organizó el mandatario estatal a los 11 diputados locales del PAN, un par de semanas antes de que enviara las reformas electorales al Congreso del Estado, para exponerles dichos temas; según narran los presentes, todos estuvieron de acuerdo con las reformas, salvo la legisladora Rocío González, quien externó algunas dudas y un par de desacuerdos.

EN CONTRA.- Quienes conocen al primer panista saben que desde ese día ya se olfateaba que algunos diputados no apoyarían dichas reformas, pues ya se había ventilado que algunos no estarían a favor de las mismas, sin embargo aún y cuando el propio Corral les preguntó si había dudas, comentarios, sugerencias de las reformas, nadie dijo nada.

EN CONTRA I.- El gobernador no presionó ni pidió al coordinador del rebaño azul, Fernando Álvarez Monje, que operara a favor de las iniciativas de reforma, dejó correr el tema, quería darse cuenta quién sí y quién no lo apoyaría, quería ver con quién iba a contar y con quién no, y los dejó ser, teniendo como resultado cinco de los once votos en su contra.

MENSAJE.- Todavía un día antes de la votación, donde ya se sabía que iban hacer rechazadas, les dijeron a los cinco diputados panistas desde las oficinas de la avenida Zarco, que no había problema en votar en contra del mandatario, sólo que no subieran a tribuna a emitir mensaje, pues la atención se iba a centrar más en el mensaje que en la votación, mandando una señal de un PAN dividido al interior, como se sabe, no atendieron la sugerencia, y ya conocemos todos el resultado.

MENSAJE I.- Los puso a prueba, quería únicamente corroborar quiénes ahora sí que -literal- pertenecen a su corral y le serán fieles, pero también quería ratificar quiénes se encuentran apoyando otros proyectos que dicho sea de paso, uno que otro diputado identificado en el combate a la corrupción como que le dio ganas de regresar al espacio del que quizá no debió alejarse.

APERTURA.- De no tomar la autoridad estatal cartas en el asunto, se prevé que la próxima semana de nueva cuenta empresarios, comerciantes y locatarios vuelvan a manifestarse para externar la situación de crisis por la que están atravesando, pues a muchos de ellos por la cuestión del semáforo epidemiológico no les han partido reactivarse.

APERTURA I.- Lo que piden muchos de los empresarios agremiados es que la reapertura sea justa, pues a ellos les prohíben abrir sus negocios pero a otros tantos no les sancionan cuando lo hacen; sólo por poner un ejemplo, a los salones de eventos les exigen no abrir, en cambio a granjas a las afueras de la ciudad les han tolerado desde hace un par de semanas su apertura concentrando cientos de personas en sus eventos.

DOÑA SILVIA.- La exsenadora Silvia Martínez de Luján es recordada como una de las mujeres con mayor entusiasmo, participación política y social dentro del Partido Acción Nacional; sus correligionarias narraron ayer, a unas horas de su deceso, su destacada actuación como secretaria de Promoción Política de la Mujer; sus batallas épicas por la democracia en los años 80 y la entrega total a su familia, especialmente a sus hijos y a sus nietos; compañera inseparable de don Guillermo Luján Peña por más de cuatro décadas, descanse en paz.