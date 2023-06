--Que todo México vea el video del "Jano": LeBarón --#3de3 sí se aplicó en Municipio de Chihuahua

LEBARÓN.- Con el primer juicio contra uno de los 33 detenidos por la masacre de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, Fidencio Alejandro G. E., alias el Jano, no sólo se evidencia a un exjefe policiaco (de Janos) que trabajaba para el grupo criminal La Línea, sino que gracias a él se abrió la carpeta de investigación.

CELULAR.- De modo que si el Jano no graba en su celular el video del ataque no habría pruebas y si él no entrega su celular tampoco se habría obtenido una amplia lista de contactos para dar con los involucrados, algunos de los cuales están detenidos pero no por el múltiple homicidio.

TRATAMIENTO.- Y como su dicho es que él ya iba a avisarle a los LeBarón por no estar de acuerdo con la ejecución de tres mujeres y seis niños, y que grabó en cuanto se dio cuenta de lo que estaba pasando en ese camino de Bavispe que comunica a Galeana, Chihuahua, pues el tratamiento judicial es casi como el de un testigo protegido.

JUICIO.- Desde que comenzó el juicio, el lunes pasado Adrián y Julián LeBarón han expuesto y revivido cómo las autoridades tanto de Sonora como de Chihuahua y las federales los dejaron solos, la tragedia, los niños sobrevivientes que caminaron horas para regresar al rancho La Morita…

VIDEO.- Y todavía, subrayan los activistas, el juez los cuestiona que no hubieran denunciado las amenazas previas y que la evidencia es imprecisa… Un punto de quiebre para la comunidad mormona que ahora presiona porque ese video, el que filmó el Jano, se haga público para que todo el país lo vea y las imágenes respondan todas esas dudas.





***





NOVELA.- De la vergüenza para mendigar por su salud hasta un plan para asesinarlo en el penal de Aquiles Serdán, a todo ha apelado el exgobernador César Horacio D. J. y está en su derecho de argumentar —como rezan los abogados— lo que a su causa convenga, pero lo cierto es que sus audiencias y en particular cada vez que toma la palabra, se han convertido en novelas con todo el melodrama del género.

RETRASA.- No planea desistir de su intento por obtener el arraigo domiciliario para dejar la prisión y ese factor no permite avanzar a la audiencia intermedia para que el juicio empiece en forma y se determine de una vez por todas, si se le declarará culpable o no de peculado agravado y asociación delictuosa.

RETRASA II.- Retrasar el fallo no es el escenario ideal ni para la Fiscalía General del Estado ni el Tribunal Superior de Justicia, pero el exmandatario y su defensa no permiten avanzar mientras insiste en que su vida está en riesgo, ya sea por sus padecimientos o por un complot mortal, que en la óptica del acusado lo convierte hasta en preso político.

PALANCAS.- Ayer en el segundo día de audiencia, César Horacio D. J. hasta usó palancas como la de Lázaro López y Antonio Tarín para ejemplificar las vidas perdidas en la persecución política, aun cuando el matiz de esa cacería la enmarca en Javier Corral y ya hay un nuevo gobierno, con el cual ese discurso no aplica.

SALOMÓNICA.- Así que la diligencia para modificar o no las medidas cautelares concluyó con una resolución salomónica. Ni el exgobernador se va a su casa sino al reclusorio seis meses más y no el año extra que pidió la Fiscalía, pues en un semestre ya debe haberse desarrollado la intermedia y emitido la sentencia.





***





3DE3.- Cada año durante el mes de mayo, los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno están obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses. El reporte final de cumplimiento en el gobierno capitalino fue del 99.8 por ciento.

CRISTAL.- Más de 5 mil 640 funcionarios cumplieron con esta obligación anual, superando lo registrado en 2022, así que parece que el gabinete entendió la instrucción del alcalde Marco Bonilla de ser una administración transparente, como una caja de cristal.

TRECE.- Por parte del Órgano Interno de Control se dio a conocer que únicamente 13 personas fueron omisas en su declaración, por lo que darán vista al área investigadora de ese órgano para aplicar las sanciones correspondientes.





***





MADRUGAN.- El comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, y el presidente municipal de la capital Marco Bonilla madrugaron ayer para recorrer junto con empleadas si está funcionando la ruta Siempre Acompañadas, que en diferentes sectores de la ciudad comienza a las 11 de la noche y concluye a las 6:30 de la mañana, precisamente el horario en que muchas mujeres trabajan en la industria maquiladora.

SEGURIDAD.- Y es que en el avance de cobertura de alumbrado público y los patrullajes policiacos, la iniciativa pretende reforzar la seguridad en los tramos hacia las paradas de los camiones ya sea para las miles de mujeres que van o vienen de sus centros laborales cuando todavía no sale el sol.

RUTA.- La ruta empezó un par de semanas atrás y el objetivo era supervisar su efectividad y el testimonio de las trabajadoras, lo cual se suma a las aplicaciones Marca el Cambio de la DSPM y Yo Segura implementada por el Instituto Municipal de las Mujeres, a cargo de Alicia Terrazas.

BOTONES.- Además la corporación que encabeza el comandante Salas González instalará botones de pánico en los camiones urbanos y de personal que estarán conectados directamente a la Plataforma Escudo Chihuahua, lo cual empezará con algunos transportistas hasta abarcar todas las unidades de transporte público.