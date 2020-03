--Quedó en duda el sentido social del Issste --Se registra nuevo choque diputada-góber --Alcalde quiso copiar a presidente salvadoreño

LUTO.- Lamentable la actuación de directivos Issste Chihuahua, pues mientras una familia le llora a su deudo y exige castigo ante las autoridades para el subdirector médico Manuel A., quien en un video fue evidenciado al negarle la debida atención al paciente, lo que le habría causado la muerte, el delegado en turno ni cuenta se dio de tan lamentable suceso, que incluso fue evidenciado por medios de comunicación locales, estatales y nacionales.

INFORMACIÓN.- Esta casa editora buscó información respecto de la nota publicada ayer en portada, mediante la cual familiares denunciaron negligencia médica que, a su decir, generó la muerte del paciente Roberto Olivas Payán, sin embargo dijeron desconocer el caso por atender el tema del coronavirus.

SILENCIO.- Solicitaron el nombre del paciente para revisar el expediente para “posteriormente” enviar un posicionamiento al respecto, lo que deja a la vista de la ciudadanía la falta de sentido social y sobre todo que las autoridades encargadas de salvaguardar la vida de quienes requieren atención médica solamente ven una estadística más y no a una persona, en cada caso.

FISCALÍA.- Ahora la Fiscalía General del Estado tendrá en su mano la tarea de deslindar responsabilidades, pues los familiares del fallecido interpusieron la demanda correspondiente, entregaron las pruebas y documentos necesarios para que se inicien las indagatorias del caso.

ICHISAL.- Bueno, tal como lo dijimos y “advertimos” a través de este espacio, en la Secretaría de Salud, específicamente en el Ichisal, hay un problemón que nadie quiere resolver, nos referimos a las irregularidades e ilegalidades que la autoridad se encuentra ejerciendo a médicos especialistas y subespecialistas del Hospital Infantil de Especialidades.

ADEUDOS.- Nada más para recordar: a finales de abril les estarán pagando marzo, no tienen las prestaciones de ley, no cuentan con servicio médico ni ellos ni sus familias, amén de ser homologados o basificados, y en esta situación se encuentran más de 40 galenos de dicho nosocomio.

¿PARO?- El paro, advirtieron, será la última acción que tomen; actualmente se encuentran en la línea de batalla para atender a niños y niñas, con o sin sospecha de Covid-19, por ello la urgencia de que se les proporcionen un seguro médico para ellos y sus familias; todavía el lunes la autoridad no los recibió, ya no hablemos de si les atenderán sus peticiones, veamos en qué termina esto, al tiempo.

LLAMADO.- Mediante un nuevo posicionamiento, la diputada priista Rosa Isela Gaytán increpó al Gobierno del Estado al cuestionarle la inoperatividad del “Plan de Inversión”, que se anunció sería cancelado en parte para canalizar recursos a la contingencia del Covid-19.

LENTO.- Recalcó que el Ejecutivo se ha visto “lento” en la respuesta a la contingencia, cuando su bancada ya ha pedido que se posponga el cobro del Impuesto Sobre Nómina y otras medidas en apoyo de empresarios. No son nuevas las confrontaciones entre la legisladora y Javier Corral, pues todos sabemos que hasta investigaciones ha prometido sacarle a la legisladora tras su pasado en el duartismo.

ROLLO.- Según los cercanos a Rosa Isela, ella dice que es una buena oportunidad de que el gobernador nos una a todos y que debe tomar estas medidas, pues a su juicio están pensadas para coadyuvar dejando de lado diferencias de partido.

COPIA.- Al presidente de Meoqui, Ismael Pérez, le faltó un buen asesor en su equipo de trabajo, toda vez que por querer figurar en las declaraciones de alcaldes sobre el coronavirus, se aventuró a copiar casi el discurso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien suspendió por tres meses todos los pagos.

MEDIDAS.- Pérez Pavía anunció que como medida de prevención y acciones que tomará su administración por el tema de la contingencia del coronavirus, solicitó de forma oficial suspender el cobro de luz, teléfono, impuestos y cuotas durante tres meses.

PROPUESTA.- Además dijo que pidió que la CFE y Telmex no cobraran su servicio por tres meses, que la Junta de Agua no cortara el servicio, que no existieran cuotas o pagos del IMSS, Issste, SAT y ya sólo le faltó que congelaran los créditos bancarios.

POLÉMICA.- Lo que es una realidad es que esa declaración generó una polémica en las redes sociales, algunos les pareció buenas medidas, otros le criticaron y otros m´s simplemente lo vieron como una estrategia imposible de realizar. Sea lo que sea el alcalde llamó la atención, para bien o para mal.

SOS.- Ciudadanos han hecho un llamado en las últimas semanas a autoridades para que refuercen la seguridad en la zona de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, ya que los delincuentes no descansan ni con la contingencia sanitaria, pues hay reportes de actos delictivos y extorsiones. La gota que derramó el vaso para lanzar el grito de auxilio fue el reciente asesinato del dueño de un negocio de pasturas.

REUNIÓN.- Por fin ayer por la tarde se llevó a cabo en Palacio de Gobierno una reunión de representantes de diversos sectores de la sociedad con el gobernador Javier Corral y parte de su gabinete, así como con funcionarios federales, en la que las autoridades del Estado, además de informarles de las acciones desarrolladas para enfrentar la pandemia de coronavirus, les solicitaron su colaboración en el ámbito de su influencia para lograr mejores resultados en esa labor.

EXPLICACIÓN.- En la explicación que se dio a representantes de organismos empresariales, agrupaciones sindicales, colegios y organizaciones de profesionistas, además de asociaciones de la sociedad civil, se les informó sobre las acciones que actualmente se desarrollan por parte de la administración estatal, entre las que destaca la reorganización del presupuesto de 2020, con el objetivo de apuntalar y fortalecer al sector salud, así como poner en marcha el plan de recuperación económica, a fin de amortiguar los efectos de la presencia del Covid-19 en la entidad.

INVENTARIO.- Aparte el encuentro sirvió para que se aceleren los trabajos para realizar un inventario de la capacidad instalada del sector Salud, tanto de instituciones públicas como privadas, además de intensificar las campañas preventivas, entre otras, que se efectúan dentro de la estrategia integral que se desarrolla para dar la batalla al virus en las mejores condiciones y de acuerdo a las fases en las que se presenta.





