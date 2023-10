--Quién pagará los platos rotos en escuelas públicas --Todo listo hacia el Torneo de la Amistad

LLAMADO.- El llamado a la cordura que hizo ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a la gobernadora María Eugenia Campos para que ayude en la distribución de los libros de texto, pues ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un recurso interpuesto por el gobierno de Chihuahua contra la suspensión de esos materiales… Sólo revela cuán desconectado está de lo que ocurre en el tema y en la entidad.

AMPAROS.- Durante su programa de la mañanera, el Jefe del Ejecutivo de la Nación plantó que ya no había razón para frenar la entrega de los materiales y cuándo los reporteros le expusieron que no es la administración estatal, sino la admisión en un juzgado federal a tres amparos —uno de la Asociación Estatal de Padres de Familia y dos de la Clínica de Derechos Humanos—, AMLO respondió que no sabía de otros recursos legales.

ENTREGA.- Desconoce por lo tanto que aun cuando desde el martes pasado se dio a conocer que el juzgado admitió esos recursos legales, el gobierno estatal continuó con la entrega de libros que llevaba un avance del 52% en apego al ordenamiento de la SCJN y que en cuanto recibió la notificación judicial de frenar la distribución de libros, así lo acató.





***





AUDIENCIA.- Tanto la secretaria de Educación, Sandra Gutiérrez, como el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, han señalado desde entonces que se reanudará la entrega de libros de texto en cuanto el juzgado defina si habrá o no una suspensión definitiva y de hecho la audiencia que ayer se realizaría al respecto se difirió al 30 de octubre.

PRESIÓN.- Un contexto que a la luz de los hechos, al presidente no se le ha informado y sólo se le ha expuesto que se detuvo el reparto de materiales oficiales y que las secciones octava y 42 del SNTE son los operadores de presión para condicionar la impartición de clases a que se continúe con la entrega de libros, así se confronten con las asociaciones civiles a las que de paso calificaron de “patito”.

REUNIÓN.- Ayer mostró su músculo el gremio del magisterio federal, ya que su líder Eduardo Zendejas ingresó a los juzgados federales para entrevistarse con la juez Jessica Contreras, titular del Tercero de Distrito, quien lo recibió junto con un par de representantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.

CORDURA.- Al salir, el dirigente sindical dijo a los profesores que se manifestaba afuera de las instalaciones, que la huelga está conjurada para el próximo lunes. Así que el llamado a la cordura parece que sería precisamente a esas bases del sindicato de maestros para no politizar el tema y privilegiar la unidad entre docentes y padres de familia, como lo sostuvo ayer la mandataria estatal.

PLATOS.- Ya se verá si los padres de familia comulgan con la suspensión de clases, que por la razón que sea, serán quienes paguen los platos rotos de intereses particulares y presiones políticas, incluso habría que revisar si todos los maestros avalan la decisión de sus secciones.





***





TORNEO.- Ninguna casualidad que el sindicato de maestros fije el paro de labores para el próximo lunes, justo cuando empieza el Torneo de la Amistad que en su cuadragésima edición albergará a 9 mil atletas en 14 disciplinas deportivas, por lo que entre los participantes, entrenadores, familiares y espectadores se espera la afluencia de más de 30 mil personas.

PREPARADOS.- La ciudad y el estado se ha preparado para recibirlos y reforzar la infraestructura en coordinación con los sectores productivos involucrados desde aerolíneas y transporte terrestre hasta hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos para aprovechar la visita de miles de personas del 15 al 24 de octubre en el torneo organizado por la Red de Colegios Semper Altius, representados en Chihuahua por el Colegio Everest y la Prepa Anáhuac.

DERRAMA.- De acuerdo con Edibray Gómez, secretario de Turismo del Estado se estima que el evento dejará una derrama económica superior a los 400 millones de pesos durante los 10 días de competencias, que tendrán como sede la Deportiva Sur, el Club Campestre, el Colegio Everest y el Estadio Olímpico de la UAC.

ANFITRIÓN.- La competencia académica intercolegial que se organizó hace siete años con más de 8 mil participantes en la capital del estado dejó un buen sabor de boca para los organizadores. Chihuahua fue tan buen anfitrión, enfatizó el padre Guillermo González, presidente del Torneo de la Amistad que no se dudó ahora en elegirla como sede en 2023.

LOGÍSTICA.- Los hoteleros se dijeron listos, igual el gremio gastronómico y se acordó con las aerolíneas que por cada avión lleno que llegue a la ciudad durante esos días, el sector privado activará uno más. También se habilitará el “Ride de la Amistad”, que constará de 150 camiones que pasarán por los 44 hoteles de la ciudad para trasladar a las personas a diferentes puntos de la ciudad.

MAGNITUD.- Bajo esa óptica, a nadie conviene empañar el desarrollo de un evento de esta magnitud que posiciona a la capital en el mapa de sedes deportivas, impulsa el turismo y multiplica la derrama económica para miles de pequeños y grandes empresarios. Ganar-ganar, le llaman.