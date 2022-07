--Quieren colgarse medallas ajenas --Bien librada la UACH en Congreso

DAP.- Una más del protagonismo de la diputada morenista, antes emecista, Ilse América García Soto al que dicen sus compañeros de curules, ya están acostumbrados. Y es que se adjudicó una gestión para disminuir el cobro del Derecho de Alumbrado Público en Nuevo Casas Grandes, cuando eso corresponde a cada municipio y en ese caso, a los regidores de Morena que desde mayo pasado lo tramitaron y se aprobó por mayoría en el Cabildo para turnarlo al Congreso del Estado.

¿TRABAJO?.- En realidad, la legisladora no conocía del asunto que se discutía en NCG dado que ni se presentó a la reunión de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado para el análisis del DAP, si bien solicitó un informe de lo ahí platicado para publicar en sus redes sociales, que trabaja en la disminución de ese impuesto, lo que tiene molestos a más de uno en la fracción guinda.

CONDICIÓN.- Mas aún, al parecer no es el primer roce que tiene con figuras del partido que le abrió las puertas y ella lo condicionó a ser postulada como candidata a la Presidencia Municipal de NCG, tras lo cual renunció a Movimiento Ciudadano.

EVENTO.- Según trascendió, hace unos días durante la graduación de la Universidad Tecnológica de Paquimé, la congresista federal morenista, Mayté Vargas le reclamó a Ilse América García su soberbia actitud. Se comenta que se dio un breve pero ríspido intercambio de palabras y la legisladora federal optó por retirarse del evento. Quién sabe si estas situaciones hagan cambiar de parecer al delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera, quien más la apoyó.





***





TRATO.- Ayer la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández acudió al plantón de los ciudadanos defraudados por la financiera Aras, frente a Palacio de Gobierno para explicarles el procedimiento jurídico en torno a sus demandas, muchas de las cuales aún no están en la cancha del TSJ y les pidió paciencia. Es la primera ocasión que un titular del Poder Judicial acude a una protesta para dialogar con los manifestantes.





***





UNIVERSIDAD.- Como buen ejercicio de diálogo calificaron la reunión de ayer entre los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado con las autoridades de la Universidad Autónoma de Chihuahua, representadas por el rector Jesús Villalobos Jión y el secretario general, Sergio Facio. Además, por parte del Ejecutivo, estuvo presente el secretario general de Gobierno, César Jáuregui.

GRATUIDAD.- En su exposición de motivos para argumentar la necesidad de reformar la ley orgánica de la UACH, Villalobos fue claro y directo: La Universidad debe tener los mecanismos y las facultades para hacerla autosustentable, a propósito de que en 2024 todas las autónomas deberán ser gratuitas. Si desde ahora no se avanza en ese sentido, ¿cuándo?

REFORMA.- Precisamente fue Jáuregui Moreno, quien recordó la mala estrategia y los pésimos manejos que las autoridades universitarias pasadas realizaron en la máxima casa de estudios y reconoció en Villalobos Jión, la labor realizada para darle rumbo a la Universidad, luego de permanecer cinco años bajo las sombras, institución que nunca vio llegar el “nuevo amanecer” tan prometido por Corral y compañía, por cierto. Y no sólo ello, en resumen se perdió calidad, prestigio y dinero.





***





RENOVACIÓN.- En el PRI capitalino ya sólo están a la espera de que den luz verde para iniciar formalmente con la renovación del Comité Directivo Municipal. Como se sabe, Alejandro Domínguez, dirigente estatal del instituto político lleva más de una veintena de renovaciones en los municipios, así que Juárez y Chihuahua capital son la cereza en el pastel.

RENOVACIÓN II.- Ya hay algunas figuras visibles que buscarán la presidencia, a cargo aún de Ricardo Santana. Por ejemplo, Rosy Carmona, ex candidata a diputada local y quien en su momento estuvo en el Comité capitalino, otro tirador es Pedro Beristain, líder estatal de los jóvenes priistas y ex candidato a diputado federal.





***





INVITACIÓN.- A quien le hicieron un desaire fue a la regidora de Parral, Kukis Ochoa pues no la invitaron ni por WhattsApp al encuentro educativo que tuvieron autoridades estatales y federales en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Parral, por lo que desde luego sus principales detractores lo hicieron notar.





***





QUERELLAS.- Donde no hay eco es en las denuncias presentadas por cinco ex empleadas de la delegación del Bienestar en contra del titular regional en Parral. A decir de las denunciantes, las dependencias no han querido atender la querella a pesar de las pruebas que aseguran tener y ya se habla de que para lograr algo al respecto, tendrán que llevarse sus expedientes a la Ciudad de México, donde añadirán otra denuncia por corrupción contra Fernando Duarte con la nómina de más de 30 ‘aviadores’. Al tiempo, si ser compadre de una alta funcionaria federal es suficiente para contener la acción legal.





***





LED.- La administración municipal capitalina ha venido trabajando en la remodelación del sistema de alumbrado de la avenida Fuerza Aérea con la instalación de 86 luminarias LED, la colocación de bases de concreto, postes nuevos y la sustitución del cableado, mientras que en el bulevar Juan Pablo II se reemplazaron 99 lámparas de vapor de sodio por LED.

LED II.- El cambio en la iluminación es notorio, pues ya permite mejor visibilidad a los conductores y para quienes caminan por estas vialidades, que como se recordará había sido escenario de trágicos accidentes. Hasta reforzará la seguridad.

ILUMINACIÓN.- El municipio le invirtió casi 3 millones de pesos a la iluminación en esas vialidades, así como las avenidas Heroico Colegio Militar y Zaragoza, además de la colonia Granjas. Y ya están en proceso de licitación más luminarias en las calles Monte Albán, Flores Magón, Industrias, Los Nogales, Francisco Villa, Sacramento, Américas y la Independencia.