--Radicales de Morena por "corralito" contra Adriana… --De Emmanuel a Torruco, Jornadas Villistas van por todo

CAFÉ.- Mientras Juan Carlos Loera convocaba ayer en la mañana a los medios juarenses a un café en Sanborns, en la capital del país se corría el rumor de su salida de la delegación del Bienestar en Chihuahua, ésa de la que se ha hablado desde la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Ciudad Juárez, cuatro días después del incendio que cobró la vida de 40 migrantes en las oficinas del INM y fue recibido con una estela de reclamos.

4T.- Sin embargo, el funcionario federal no se dio por aludido y se la pasó hablando de política, Morena y su insistencia por no estar aceptando a quienes no les circula la 4T por las venas, volvió a poner de ejemplo a Lilly Téllez, Germán Martínez y la nota fue que ahora sumó en esa línea a Adriana Terrazas.

PUEBLO.- La presidenta del Congreso, en la óptica de Loera de la Rosa, “no es de Morena, evidentemente no es de la transformación y tiene la misma manera de actuar de los políticos tradicionales… no es pueblo”. Precisamente en la frontera anduvo Terrazas Porras ya que los diputados sesionaron en Juárez.

ALEGATOS.- Nada casual debieron ser las declaraciones del líder de la fracción guinda, Cuauhtémoc Estrada quien ayer dijo que seguía vigente el trámite para expulsar a la legisladora del partido, si bien el Tribunal Estatal Electoral ha rechazado un par de alegatos de los morenistas que cuestionaban su designación en la presidencia del Poder Legislativo, apoyada por panistas y priistas de la Junta de Coordinación Política pero no por sus compañeros de bancada.

RESPALDO.- Estrada buscó incluso que su dirigente nacional, Mario Delgado lo respaldara para sacar a Adriana Terrazas, sin embargo, es en el comité nacional y el gabinete federal fue donde más la apoyan. Al respecto, la congresista se dijo fortalecida con su labor y es de piel gruesa, ya con tantos años en el baile de la política como para tambalearse por unos pisotones.





***





¿ALIANZA?- Quién lo diría, el regidor Eliel García y Eugenio Baeza se han colocado como los principales opositores del Relleno Sanitario en Mápula, una alianza que no deja de sorprender por la conciliación entre un morenista del pueblo y un empresario de grandes ligas pero a la luz de los hechos, comparten el interés de frenar esa iniciativa que a quien beneficiará es a la capital.

AVAL.- Sin embargo, al municipio de Chihuahua no parece hacerle mella el ruido que buscan generarle ni los seis amparos que tratan de detener su construcción porque su fundamento de que en ese punto se afectará al acuífero Villalba no ha tenido eco entre los especialistas ni instancias como Semarnat y Profepa que avalaron el proyecto.

DISTRACTORES.- Así que en tanto, el gobierno capitalino continúa con la preparación del terreno en Mápula, ya puso a trabajar a los abogados para que atiendan el proceso y no se desconcentra de lo importante y que el gobierno federal haga lo propio para depositar las participaciones por 98 millones de pesos que ya debían estar en el sistema.





***





EXCELENCIA.- A propósito de lo importante, ayer el alcalde capitalino Marco Bonilla reunió a los más de 110 jóvenes beneficiarios de las becas de competitividad para reconocer su talento y dedicación como alumnos de excelencia académica pues para aplicar, debían cumplir con promedio de 9.5 para ser acreedores.

TALENTO.- Es la primera vez que se implementa esta beca en el gobierno municipal y es parte de la apuesta que esta administración ha hecho por elevar la competitividad, retener el talento de los profesionistas y motivar la productividad.





***





TORRUCO.- Otro presidente municipal que anda con todo el empeño es el de Parral, César Peña, ya que en el marco del centenario luctuoso del general Francisco Villa está decidido a hacer memorables las Jornadas Villistas 2023. En días pasados, anunció que el cantante Emmanuel estará para las festividades de julio próximo y ayer se dio a conocer que el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco encabezará los eventos.

PATRIMONIO.- Además se ha reunido con hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios para que todo Parral esté listo con la infraestructura requerida para recibir a miles de visitantes. Y por otro lado, el Congreso del Estado ayer declaró a la Cabalgata Villista como patrimonio cultural del Estado.





***





PÉSAME.- Ayer en la tarde sacudió la noticia sobre el deceso de Fidel Urrutia Terrazas, subsecretario de Desarrollo Rural en la Zona Norte y expresidente del Salón de la Fama del Deportista Juarense. En redes sociales, políticos, académicos y empresarios difundieron numerosas condolencias a la familia del funcionario, quien apenas el viernes pasado participó en el arranque de la Feria del Libro en el Centro Cultural Paso del Norte. Descanse en paz Don Fidel.