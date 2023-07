--Raquel Bravo encabezará Ichmujeres --En agosto irá Xóchitl a Juárez: Fuentes

INFRUCTUOSO.- Los acercamientos que ha tenido el Gobierno del Estado con la SICT para encontrar los mecanismos que permitan rehabilitar los abandonados y destruidos tramos federales no han rendido frutos y es que el nuevo director de la Secretaría, Sergio González, insiste en que el tema es electorero.

NÚMEROS.- En una explicación que presentó en días pasados ante los medios de comunicación, el funcionario federal hizo cuentas de que en reparaciones se lleva ejercido el 90% de lo requerido.

GUANTE.- En respuesta, el secretario de Obras Públicas del Estado, Mario Vázquez asumió que no podrán intervenir en esos tramos pero le dio una cachetada con guante blanco al gobierno federal durante el banderazo de arranque del programa de auxilio carretero.

PRIORIDAD.- En el evento, Vázquez Robles anunció que se dará prioridad a los tramos federales, pues ahí justo es donde por las malas condiciones de la cinta asfáltica se está presentando el mayor número de accidentes.

ABANDONO.- No es secreto alguno que las carreteras federales han mantenido un rezago en la inversión desde el 2020, cuando sólo llegaron a Chihuahua poco más de 685 millones de pesos, lo más trágico se presentó en el 2021 cuando no se invirtió un solo peso del presupuesto federal, en el 2022 fueron poco más de 330 millones y este año autorizaron 490 millones, lo que claramente no alcanza a cubrir el abandono acumulado.

CRÍTICO.- Como dijo la gobernadora María Eugenia Campos se necesitan cerca de 10 mil millones de pesos para poner los tramos al día, lo cual con la postura del nuevo director no parece que estén interesados en subsanar ni éste ni el siguiente año, cuando su prioridad serán las elecciones.





***





ICHMUJERES.- En los pasillos del Palacio de Gobierno se dice que el Instituto Chihuahuense de las Mujeres ya tendrá nueva titular y se trataría de la regidora Raquel Bravo, a quien presentará oficialmente la mandataria estatal en los próximos días.

CERCANA.- Raquel Bravo, también esposa del exdiputado y hoy funcionario estatal Jorge Soto, ha escalado poco a poco y en las últimas semanas se le ha visto cercana a las panistas allegadas a Maru Campos.

VUELTA.- De confirmarse este nombramiento, los rumores sobre la posible llegada de Georgina Bujanda al Instituto se disipan y ella se mantiene en la secretaría general de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y quien llega al Ichmujeres tendrá el trato que se requiere con las colectivas y asociaciones para darle la vuelta a los problemas que dejó Neyra Regalado.





***





IDENTIFICAN.- Ante la actividad política con perfiles apuntándose para diversos puestos, en lo que se refiere a la capital del estado por parte de Morena hay uno al que ya le dicen el candidato, incluso ha comenzado a picar piedra en los distritos para ir trazando el camino hacia la contienda.

RESPALDO.- Se trata de Fermín Ordóñez, quien después de pláticas con MC que al parecer no concretaron, sí consiguió el respaldo de Ariadna Montiel, una de las figuras más cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador y el líder nacional del partido, Mario Delgado.

COMITÉS.- Según trascendió, Ordóñez Arana ya tuvo un acercamiento con el grupo de Morena que opera por tierra para formar los prospectos de comités con líderes locales dentro y fuera de la ciudad.

ACTIVIDADES.- En las actividades de calle que ha iniciado el aspirante destaca la labor con colonos, quienes recibieron poco más de medio kilo de pollo por familia en Las Torres, El Mimbre, 11 de Febrero, Praderas, El Mimbre y Plan de Ayala.

ACTIVIDADES II.- Además de la entrega de aguas y mangas en los cruces de las avenidas División del Norte y Tecnológico, así como en la Washington y Mirador. Sin embargo, los morenistas no lo consideran actos anticipados de campaña.





***





JUÁREZ.- Antes de dejar suelo chihuahuense, la senadora Xóchitl Gálvez difundió un video en sus redes sociales con un mensaje para los juarenses, a quienes dijo que volverá pronto para reunirse con la gente de una de las fronteras más importantes del país y por supuesto, conocer la X monumental de la Plaza de la Mexicanidad.

AGOSTO.- Ayer la empresaria Adriana Fuentes le puso fecha a esa gira, los días 20 y 21 de agosto e indicó que le organizarán encuentros con asociaciones empresariales y cívicas porque la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México es la mejor opción.

CONVOCATORIA.- De acuerdo con Fuentes Téllez, ella y varios políticos juarenses se reunieron con Gálvez Ruiz en la capital y acordaron invitarla a la frontera, lo cual ha generado amplias expectativas por su capacidad de convocatoria, incluso destacó en su visita que hizo salir al exgobernador Francisco Barrio, quien en contadas ocasiones hace apariciones públicas.